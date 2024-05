Avio Aero annuncia un premio di risultato di oltre 4 mila euro

Avio Aero ha annunciato oggi alle sigle sindacali che quest’anno erogherà un premio di risultato di oltre 4.000 euro medi, legato agli obiettivi raggiunti dall’azienda nel corso del 2023.

L’importo considerevole del premio è stato determinato dall’andamento di due indicatori: i risultati economici aziendali e il miglioramento dei parametri industriali di ciascuno stabilimento produttivo.

“Il 2023 è stato per noi un anno importante e caratterizzato da una forte ripresa della produzione in tutti i nostri stabilimenti, in linea con l’uscita di tutto il settore dalla coda della crisi pandemica”, ha dichiarato Riccardo Procacci, CEO di Avio Aero. “Questo risultato è motivo di orgoglio e soddisfazione perché ci permette di riconoscere, ancora una volta, il ruolo centrale che i nostri dipendenti rivestono nella strategia di sviluppo e crescita dell’azienda”.

Inoltre, grazie all’accordo integrativo firmato a giugno scorso con tutte le sigle sindacali, a partire da quest’anno i dipendenti potranno convertire il premio di risultato in flexible benefits, ottenendo così vantaggi fiscali e un bonus del 10% riconosciuto dall’azienda.

“Grazie a un virtuoso rapporto di collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, siamo riusciti a garantire ai nostri dipendenti la possibilità di ottenere un premio tra i più importanti a livello nazionale”, ha commentato Mauro Brega, responsabile delle Relazioni Industriali di Avio Aero. “Non posso che essere soddisfatto per questo risultato a riconoscimento dell’importanza delle relazioni sindacali, che hanno un ruolo centrale per la nostra azienda”.

“Avio Aero è parte di GE Aerospace e opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi propulsivi per l’aeronautica civile e militare. Oggi l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti innovative soluzioni tecnologiche per rispondere velocemente ai continui cambiamenti richiesti dal mercato: additive manufacturing, rapid prototyping ma anche tecnologie dedicate alla produzione di trasmissioni, turbine e combustori.

La sede principale dell’azienda è a Rivalta di Torino, dove c’è anche il più grande insediamento produttivo, e altri importanti stabilimenti sono a Brindisi e Pomigliano d’Arco (Napoli) per un totale di oltre 4.600 dipendenti impiegati in Italia. All’estero conta uno stabilimento e un centro test in Polonia e un impianto produttivo e sale prova motori in Repubblica Ceca, per un totale di circa 1.100 dipendenti”, afferma Avio Aero.

“Attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo e grazie a una consolidata rete di relazioni con le principali Università e centri di ricerca internazionali, Avio Aero ha sviluppato un’eccellenza tecnologica e manifatturiera riconosciuta a livello globale: un traguardo testimoniato dalle partnership siglate con i principali operatori mondiali del settore aeronautico”, conclude Avio Aero.

(Ufficio Stampa Avio Aero – Photo Credits: Avio Aero)