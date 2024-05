Norwegian e Strawberry si accordano per una loyalty company di proprietà congiunta

Norwegian e Strawberry hanno concordato una piattaforma comune per i loro loyalty programmes da 10 milioni di membri, Norwegian Reward e Strawberry. Dopo l’annuncio iniziale del giugno dello scorso anno, l’accordo è stato ora pienamente concordato e la jointly owned company è operativa.

“La proposta di valore sia per i membri che per i partner è stata migliorata rispetto a quanto originariamente previsto. La struttura della joint venture è stata modificata in modo tale che la maggior parte del valore del loyalty programme rimane rispettivamente all’interno di Norwegian e Strawberry, Norwegian non riconoscerà il guadagno contabile iniziale precedentemente annunciato. Nella nuova configurazione, Norwegian e Strawberry deterranno ciascuna il 50% della proprietà della società congiunta fin dall’inizio. Oggi è avvenuta la chiusura definitiva della transazione, con un lancio sul mercato previsto per la seconda metà del 2024. A seguito di questa struttura modificata della transazione, l’accordo con il financial service partner Avida sarà rivisto per supportare la struttura della joint venture”, afferma Norwegian.

“Sono molto lieto di aver raggiunto questo accordo con Strawberry, a beneficio dei nostri oltre 10 milioni di membri Norwegian Reward e Strawberry. La nostra partnership rappresenterà una svolta rivoluzionaria, con il primo multi-partner rewards points ecosystem con una single loyalty currency. Ciò darà ai membri l’opportunità di guadagnare e utilizzare una loyalty currency condivisa tra i programmi partecipanti e i loro partner. Sono davvero entusiasta di condividere questa entusiasmante notizia con i nostri membri e, non ultimo, di accogliere nuove aziende partner nel prossimo futuro”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“L’accordo segna una parte importante della storia delle nostre due Nordic companies, che hanno entrambe l’eredità di sfidare le nostre stesse industrie. Norwegian condivide il nostro desiderio di sviluppare soluzioni innovative e migliori per i nostri ospiti e membri, e la nostra partnership è un abbinamento strategico e culturale che creerà enormi sinergie per i nostri membri e partner. Fin dall’inizio, la nostra chiara ambizione è stata quella di creare una shared loyalty currency and platform che potenzierà i Norwegian and Strawberry membership programmes, oltre ad attrarre nuovi e preziosi partner nell’ecosistema. Quando entreremo nel mercato con la Nordics new loyalty currency, tutti i nostri membri avranno accesso a infinite possibilità per viaggi, spa, ristoranti, hotel e molto altro ancora, e il viaggio è appena iniziato”, ha affermato Petter A. Stordalen, founder and owner of Strawberry.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)