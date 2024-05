News Brevi – 14.05.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE, 20% DI SCONTO SUI VOLI DI MAGGIO E GIUGNO – Ryanair ha lanciato oggi (14 maggio) una promozione flash di 48 ore che offre il 20% di sconto sui voli di maggio e giugno. “Disponibile fino alla mezzanotte di domani (15 maggio), questa offerta a tempo limitato offre una selezione imbattibile di destinazioni imperdibili su tutto il network di Ryanair, disponibili per la prenotazione ora su ryanair.com”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ora che l’estate è finalmente arrivata, è il momento di prenotare le vacanze estive con Ryanair. Che stiate pianificando di rilassarvi su una spiaggia, esplorare un’isola esotica o visitare una nuova città, non finirete in bancarotta grazie alla promozione flash di 48 ore di Ryanair, che offre uno sconto del 20% su tutti i voli di maggio e giugno. Le fantastiche tariffe flash di Ryanair sono disponibili per la prenotazione su ryanair.com fino alla mezzanotte del 15 maggio”. La promozione flash di 48 ore di Ryanair è valida da martedì 14 maggio a mercoledì 15 maggio. La promozione si applica alle prenotazioni per viaggi nei mesi di maggio e giugno.

LUFTHANSA GROUP HA EMESSO CON SUCCESSO UN BOND CON INVESTMENT GRADE RATINGS – Deutsche Lufthansa AG ha emesso con successo un’unsecured Euro bond per un volume di 750 milioni di euro. Ieri, 13 maggio, il bond con durata di sei anni è stato sottoscritto più di tre volte in eccesso dopo le chiamate di successo degli investitori venerdì scorso. Il bond ha un taglio da 1.000 euro, una cedola del 4.000 per cento annuo e scade il 21 maggio 2030. Il Dr. Michael Niggemann, Chief Officer Human Resources & Infrastructure and interim Chief Financial Officer of Lufthansa Group, afferma: “Deutsche Lufthansa AG è l’unica compagnia aerea in Europa con rating investment grade da parte di tutte le principali agenzie di rating: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch und Scope. Su questa base abbiamo potuto emettere questo corporate bond a condizioni favorevoli. La durata di sei anni integra perfettamente il nostro profilo di maturità. Il grande successo di questa transazione sottolinea la fiducia del capital market nella nostra compagnia e conferma il nostro accesso a vari strumenti finanziari vantaggiosi. I proventi verranno utilizzati principalmente per rifinanziare passività finanziarie in scadenza”.

NOTA STAMPA AEROPORTO DI BOLOGNA SULL’EVENTO DI PARZIALE INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI AEROPORTUALI DEL GIORNO 13 MAGGIO – Aeroporto di Bologna, in un comunicato stampa, informa: “Aeroporto di Bologna comunica che nella giornata di ieri, 13 maggio, lo scalo ha interrotto per circa un paio d’ore le operazioni dell’aviazione commerciale, a seguito di un sospetto allarme, nell’ambito dei controlli di sicurezza, poi rivelatosi inconsistente. A seguito di tale parziale interruzione di attività sono stati cancellati 12 voli e 12 voli sono invece stati indirizzati presso altri scali. Le attività del Marconi sono, quindi, riprese alle ore 17.00. Come di prassi in analoghe situazioni, si svolgeranno in collaborazione con tutti gli Enti le opportune ricostruzioni di dettaglio, in ottica di continuo miglioramento dei processi, ferma la priorità della sicurezza delle operazioni aeroportuali. Aeroporto di Bologna precisa, comunque, che nessuna arma è stata effettivamente rilevata nei bagagli a mano dei passeggeri e che la sicurezza delle operazioni aeroportuali non è mai stata, in nessun modo, compromessa. Da ultimo, visto l’avvio – nella giornata odierna – del procedimento Enac in relazione all’evento, Aeroporto di Bologna, come sempre, conferma ogni più ampia disponibilità a fornire ogni utile e circostanziato elemento in relazione a quanto accaduto”.

ENAC: COMUNICATO IN RIFERIMENTO ALL’EVENTO DI AVIATION SECURITY VERIFICATOSI IERI PRESSO L’AEROPORTO DI BOLOGNA – In un proprio comunicato stampa, Enac informa: “Con riferimento all’allarme di aviation security verificatosi nel pomeriggio di ieri, 13 maggio 2024, presso l’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, l’Enac, Autorità di regolazione controllo e vigilanza del settore – sulla base delle informazioni acquisite – ha avviato il procedimento di sospensione/revoca del Security Manager dello scalo felsineo, nonché l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 1174 del Codice della navigazione. L’episodio ha comportato l’attivazione del Piano “Leonardo da Vinci” con gravi ripercussioni sull’operatività aeroportuale – cancellazione di 9 voli e dirottamento di altri 11 – e conseguenti disservizi sui passeggeri. Coloro che sono stati lesi possono agire per la richiesta di risarcimento danni nei confronti dei soggetti responsabili”.

L’AERONAUTICA MILITARE ALLA TERZA EDIZIONE DI “VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO” – Sabato 11 e domenica 12 maggio si è tenuto presso l’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” di Firenze la terza edizione dell’evento “Volare – Festival del Volo” organizzato da “Le Nozze di Figaro” in collaborazione con Toscana Aeroporti e Volotea. L’Aeronautica Militare, invitata come ospite all’evento, ne ha preso parte con le donne e gli uomini dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) e della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, registrando notevole interesse, fascino e ammirazione da parte delle migliaia di persone che hanno partecipato alla manifestazione. Per tutti coloro che hanno sempre sognato di volare c’è stata anche l’opportunità di provare le sensazioni e le emozioni uniche del volo tipicamente militare cimentandosi con il simulatore ludico dell’Eurofighter. Il simulatore ha consentito di vivere, come un vero passeggero a bordo, un’esperienza unica ed irripetibile che ha coinvolto mente e corpo con l’ebrezza del volo e le manovre spettacolari dell’avanzato aereo da combattimento realizzato in Europa con una forte componente italiana. L’Eurofighter è infatti un caccia intercettore di quarta generazione in grado di offrire capacità operative di ampio respiro e un’efficacia impareggiabile nel settore della Difesa Aerea. La simulazione avviene attraverso il movimento sincronizzato dell’abitacolo, all’interno del quale trovano posto due persone su sedili muniti di cintura di sicurezza. L’esperienza è amplificata da un filmato in soggettiva realizzato interamente a cura del personale del Centro Sperimentale di Volo dell’Aeronautica Militare. Parte integrante dell’evento un cockpit di un velivolo Tornado messo a disposizione dal 6° Stormo di Ghedi dove gli appassionati, sapientemente guidati dal personale specialista bresciano, hanno avuto la possibilità di salire “a bordo” e comprendere il funzionamento dell’avionica e dei due seggiolini in tandem del pilota e del navigatore di uno degli aeroplani più rappresentativi della storia dell’Arma Azzurra. Per i più piccoli, gli allievi della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” hanno guidato dei laboratori didattici e informativi in cui i bambini hanno realizzato delle “Frecce Tricolori” di carta cimentandosi in simpatiche gare di volo acrobatico con la possibilità di vincere dei gadget dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KUWAIT: CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO AL CENTRO AMMINISTRATIVO D’INTENDENZA INTERFORZE – Nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, si è svolta la cerimonia per il cambio alla Direzione del Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze – Kuwait (CAI-I) tra il Colonnello Luca Bonfissuto, Direttore uscente e il parigrado subentrante Col. Ugo Cieri. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, Colonnello Paolo Castelli e ha visto la partecipazione del Nunzio Apostolico in Kuwait, Qatar e Bahrein, Monsignor Eugene Martin Nugent, dell’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, di numerose autorità civili e militari e di un’ampia rappresentanza del personale del contingente italiano. Secondo la tradizione del Centro, il cambio alla Direzione è stato concretizzato nel gesto simbolico della consegna del gagliardetto del CAI-I che passa dalle mani del Direttore uscente a quelle del subentrante. Il Colonnello Castelli, nel suo intervento conclusivo, ha sottolineato l’importanza del lavoro che svolge il Centro, caratterizzato dalla gestione di una notevolissima mole di risorse economiche da parte di una squadra di militari che dal Kuwait si relaziona con una molteplicità di attori dislocati in luoghi diversi, talvolta molto distanti. Il Comandante dell’IT NCC Air ha quindi ringraziato il Colonnello Bonfissuto per come ha saputo guidare il Centro e ha formulato al Colonnello Cieri l’augurio di un buon lavoro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA LE STATISTICHE DEL MESE DI APRILE 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche preliminari sul traffico ad aprile 2024. La compagnia aerea ha trasportato più di 1,4 milioni di passeggeri e ha registrato un load factor pari all’84% nel corso del mese. “Ad aprile 2024 abbiamo registrato una crescita dei clienti del 39% su base annua, sottolineando ulteriormente la nostra traiettoria di crescita positiva e contribuendo a un aumento del 4% del load factor, nonostante un notevole aumento della capacità rispetto allo stesso periodo del 2023”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO of Etihad Airways. “Il nostro numero di passeggeri da inizio anno (YTD), pari a 5,7 milioni, è superiore del 41% rispetto a quello di aprile 2023. Questi dati derivano dai robusti risultati finanziari del primo trimestre 2024, con utili nel primo trimestre equivalenti al nostro utile netto totale per l’intero anno finanziario 2023, e sottolineano il nostro impegno costante per la resilienza, il servizio clienti e l’efficienza. Continuiamo a far crescere la nostra rete e le nostre frequenze per soddisfare la domanda dei clienti, ad aprile abbiamo reintrodotto con successo il nostro tanto amato A380 sulla nostra rotta per New York, annunciando l’intenzione di aggiungerlo ai nostri voli per Parigi dal 1° novembre”.

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE GENERALE DI ENAC APRONO I LAVORI DEL WORKSHOP “ATTIVITA’ ISPETTIVA HANDLING” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno aperto i lavori delle due giornate di workshop, organizzato dall’Ente e moderato dal Direttore Standardizzazione Attività Handling e Security, Gabriele Squillaci. “Incontro importante – ha commentato il Presidente Di Palma – per l’Enac, proiettato al futuro grazie anche alla nuova energia dei giovani colleghi presenti, impegnati nelle attività di handling. L’Ente deve assicurare che venga erogato un servizio di qualità nell’assistenza aeroportuale, non solo attraverso le verifiche iniziali per il rilascio delle certificazioni, ma soprattutto con un controllo costante delle stesse, anche di carattere ispettivo. È, perciò, fondamentale investire in giornate come quella di oggi, prevedendo degli incontri periodici di condivisione di esperienze”. Il DG Quaranta: “Le attività di handling, che dobbiamo presidiare, incidono sulla qualità e sulla gestione del business negli aeroporti. Il nostro compito va oltre il ruolo di vigilanti e di soggetti che erogano sanzioni. Dai dati attuali emergono interessanti risultati di questi primi mesi di riassestamento del nostro Ente, che devono essere da stimolo per continuare su questa strada”. I lavori del workshop mirano a fare il punto sugli interventi normativi e sulle principali criticità al fine di predisporre nuove procedure e vagliare un approccio all’avanguardia in tema di handling, in una prospettiva nazionale e europea.

QANTAS APPORTA ALCUNE MODIFICHE AL SUO NETWORK IN ASIA – Qantas sta apportando una serie di aggiornamenti al suo network asiatico, con modifiche agli orari e il lancio di una nuova rotta. Dal 28 luglio 2024 i voli per Shanghai saranno sospesi a causa della scarsa domanda. Qantas ha ripreso il servizio Sydney-Shanghai nell’ottobre dello scorso anno dopo che era stato sospeso durante il COVID, tuttavia la domanda non si è ripresa come previsto. Qantas continuerà a monitorare da vicino il mercato Australia-Cina e cercherà di tornare a Shanghai quando la domanda si sarà ripresa. I clienti possono continuare a viaggiare verso Shanghai e altre destinazioni in Cina sui voli Qantas per Hong Kong, con coincidenze successive con compagnie aeree partner. I Frequent Flyer Qantas possono guadagnare e riscattare Qantas points viaggiando con compagnie aeree partner. I clienti che hanno prenotato un viaggio verso Shanghai dal 28 luglio verranno contattati e gli verrà offerto un rimborso completo, oppure potranno contattare Qantas o il loro agente di viaggio per una nuova prenotazione su voli alternativi. Gli aerei utilizzati su questa rotta verranno reindirizzati per aumentare i voli verso altre destinazioni in tutta l’Asia dove c’è una domanda crescente o nuove opportunità turistiche. I clienti avranno accesso a una nuova rotta internazionale da Brisbane per Manila. Dal 28 ottobre 2024 la rotta sarà operativa quattro giorni alla settimana con l’Airbus A330, segnando il primo volo della compagnia aerea tra le due città in più di 10 anni. I voli si aggiungono al servizio giornaliero esistente di Qantas da Sydney e aggiungeranno ogni anno più di 100.000 posti tra l’Australia e le Filippine. Qantas aumenterà i voli per Singapore di circa il 10%, offrendo più di 2.500 posti aggiuntivi a settimana tra l’Australia e Singapore. La rotta Sydney-Singapore aumenterà da 14 a 17 voli andata e ritorno a settimana a partire dall’11 dicembre 2024. Da Brisbane a Singapore ci sarà un aumento da sette a nove voli andata e ritorno a settimana a partire dal 27 ottobre 2024, programmati per migliorare la connettività con il servizio giornaliero di Qantas da Singapore a Londra, riducendo il tempo di viaggio complessivo per Heathrow di circa quattro ore. Anche i voli da Sydney a Bangalore aumenteranno da cinque settimanali a giornalieri, per soddisfare la forte domanda durante l’alta stagione delle vacanze. I voli extra opereranno tra metà dicembre 2024 e fine marzo 2025, aggiungendo oltre 12.000 posti tra le due città nel corso del periodo. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace. afferma: “Cerchiamo sempre di garantire di avere l’aereo giusto, sulle rotte giuste e nel periodo giusto dell’anno per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Dopo il COVID, la domanda di viaggi tra Australia e Cina non si è ripresa così fortemente come previsto. In alcuni mesi, i nostri voli da e per Shanghai sono stati operativi per circa la metà. Ecco perché abbiamo deciso di sospendere questa rotta e di aumentare i voli verso altre destinazioni popolari, con una nuova rotta da Brisbane a Manila e voli aggiuntivi per Singapore e Bangalore. Ciò creerà una scelta più ampia per i nostri clienti e renderà loro ancora più semplice l’accesso ai luoghi in cui devono viaggiare in Asia. Continueremo a mantenere una presenza in Cina attraverso i nostri partner e i nostri voli esistenti per Hong Kong e cercheremo di tornare a Shanghai in futuro”.

UNITED SI ASPETTA UN INIZIO RECORD PER LA STAGIONE DEI VIAGGI ESTIVI – United informa: “United è pronta per la festa del Memorial Day più affollata di sempre, con una cifra record di tre milioni di viaggiatori previsti in volo tra il 23 e il 28 maggio, in crescita di quasi il 10% rispetto allo scorso anno. Per aiutare i viaggiatori a districarsi tra la folla e iniziare subito le vacanze estive, United ha dozzine di funzionalità nella sua app mobile per aiutare i viaggiatori a saltare le code, superare i controlli di sicurezza, raggiungere i gate, controllare rapidamente i bagagli e altro ancora, facendo risparmiare ai viaggiatori fino a 30 minuti in media in aeroporto”. “L’app United è un punto di svolta che fa risparmiare tempo e rende l’esperienza complessiva di volare con United ancora migliore”, ha affermato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “Con l’aumento dei viaggi leisure durante i mesi estivi, abbiamo scoperto che i clienti che viaggiano con l’app non solo risparmiano fino a 30 minuti in media durante la loro esperienza di viaggio giornaliera, ma si sentono anche informati e responsabilizzati sui loro voli, soprattutto quando volano in aeroporti nuovi o sconosciuti per le loro vacanze estive”. United continua a rilasciare nuove innovazioni nella sua app mobile per aiutare i viaggiatori a prepararsi per i loro viaggi, offrendo maggiore trasparenza, risparmiando tempo e riducendo lo stress. Per ulteriori informazioni sui viaggi con United quest’estate, visitare United.com.

GE AEROSPACE E L’UNIVERSITY OF CINCINNATI CELEBRANO IL CORSO INAUGURALE DELLA NEXT ENGINEERS ACADEMY – Next Engineers, un global college and career readiness program che mira ad aumentare la diversità dei giovani nel campo dell’ingegneria, ha celebrato la scorsa settimana la laurea dei suoi primi Engineering Academy students. I 45 studenti dell’area di Cincinnati che hanno completato il programma, molti dei quali intendono iscriversi come studenti di ingegneria presso l’University of Cincinnati questo autunno, sono stati raggiunti da familiari e amici per una celebrazione in onore dei loro risultati. L’University of Cincinnati è il partner educativo della GE Aerospace Foundation per il local Next Engineers program, istituito dalla GE Foundation nel 2021. “Questi studenti hanno dedicato tre anni e più di 200 ore ad apprendere concetti di ingegneria, progettare prototipi e risolvere problemi complessi”, ha affermato il GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr. “Questi laureati portano con sé l’eredità di Next Engineers mentre continuano nel loro viaggio educativo”. Gli studenti che completano l’Engineering Academy program e si iscrivono a un corso di laurea qualificato in ingegneria o correlato all’ingegneria ricevono borse di studio per sostenere la loro formazione per diventare ingegneri. Ad oggi, il Next Engineers program ha raggiunto più di 18.000 studenti in tutto il mondo. Engineering Academy è un’esperienza di apprendimento trasformativa progettata per studenti di età compresa tra 15 e 18 anni. Attraverso un curriculum rigoroso, sfide di progettazione coinvolgenti e coaching professionale, i partecipanti imparano a pensare e ad agire come ingegneri. Il programma è supportato da partner locali, come l’University of Cincinnati, per fornire ai giovani le competenze necessarie per costruire un’identità ingegneristica e perseguire carriere di successo nei campi dell’ingegneria. In seguito alla separazione di GE in tre independent public companies, GE Aerospace Foundation, lanciata di recente, ha annunciato che proseguirà il Next Engineers program impegnando ulteriori 20 milioni di dollari fino al 2030, per espandere il programma a livello globale in quattro nuove località, tra cui Varsavia, Polonia, ed estendere il Cincinnati program di successo fino al 2028.

COLLINS AEROSPACE FORNISCE LA PRIMA TruNet™ AR-1500 NETWORKED COMMUNICATIONS AIRBORNE RADIO IN EUROPA – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha consegnato la prima networked communications airborne radio a una nazione europea. Il Polish Ministry of Defense equipaggerà la sua flotta C-130H Hercules con la nuova TruNet™ AR-1500 software-defined radio. TruNet™ AR-1500 è la variante internazionale della Collins U.S. ARC-210 radio, che fornisce la stessa gamma di frequenza e prestazioni dell’ARC-210 Gen6, con una selezione di forme d’onda e funzionalità estese tra cui L-Band and Link-22 data links per il direct commercial sale market. È progettata con i più recenti principi e architetture radio software defined, che consentono comunicazioni comprovate e completamente sicure, con la possibilità di essere facilmente aggiornata in base alle esigenze e al cambiamento della missione. “La modernizzazione della flotta Hercules polacca con l’AR-1500 consentirà all’Air Force di comunicare in modo sicuro utilizzando i più recenti standard NATO durante le future missioni alleate”, ha affermato Ryan Bunge, vice president and general manager, Communication and Networking Solutions for Collins Aerospace. “L’AR-1500 è l’unica software defined radio che offre funzionalità L-Band oggi sul mercato. Fornisce capacità operative ampliate e le ultime novità in encryption and anti-jam technologies, garantendo il successo della missione ora e man mano che i requisiti avanzano in futuro”. Collins è leader di mercato nel settore delle airborne military communications da oltre 25 anni. L’azienda fornisce una advanced and reliable communication technology, in modo che i clienti dispongano di una connettività intelligente per le loro missioni più importanti.

DELTA RICONOSCIUTA PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO DA POINTS OF LIGHT – Delta Air Lines è stata riconosciuta da The Civic 50 by Points of Light, la più grande organizzazione no-profit al mondo dedicata al volontariato aziendale, per il settimo anno consecutivo. Il premio riconosce Delta come una delle 50 aziende più attente alla comunità negli Stati Uniti. Delta è stata inoltre riconosciuta come Industrials Sector Leader quest’anno per il secondo anno consecutivo e ha ricevuto un punteggio elevato nella Integration category, a dimostrazione del fatto che i programmi di coinvolgimento della comunità di Delta sono ben integrati in tutte le funzioni aziendali. “Delta è orgogliosa di essere riconosciuta da The Civic 50 per il settimo anno consecutivo”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director of Community Engagement at Delta. “Restituire è stato il fulcro della cultura Delta per quasi 100 anni. I nostri dipendenti e volontari Delta sono una forza trainante per un cambiamento positivo nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e serviamo. Rimaniamo impegnati a connettere le comunità e a prenderci cura del pianeta e delle persone che lo abitano”.