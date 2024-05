Textron Aviation: il Data Communications Upgrade per gli Hawker 4000 Business Jets riceve la STC Approval

Textron Aviation ha annunciato che la Federal Aviation Administration ha concesso la supplemental type certification (STC) approval per un fully integrated Future Air Navigation System (FANS) and Protected Mode Controller Pilot Data Link Communication (PM-CPDLC) program per gli Hawker 4000 aircraft equipaggiati con Honeywell PRIMUS EPIC integrated cockpit.

“Questo programma consente ai piloti di comunicare più facilmente con i controllori del traffico aereo e di utilizzare i più recenti Data Link services offerti in Nord America ed Europa.

I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation, una società Textron Inc., attraverso un global network di service and part centers, mobile service units, 24/7 1CALL AOG support”, afferma Textron Aviation.

“Il nuovo cockpit technology upgrade per gli Hawker 4000 business jets riduce il carico di lavoro dei piloti e offre una migliore efficienza”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Il nostro team è impegnato a supportare i clienti durante tutta la loro ownership experience e abbiamo reso disponibile questa opzione attraverso il nostro global service network in base al loro feedback”.

“Il FANS 1/A+ and PM-CPDLC program presenta:

– Facilità di utilizzo grazie al caricamento rapido e accurato di istruzioni complesse nell’aircraft flight management system con la semplice pressione di un pulsante.

– Supporto per le future FAA Next Gen Data Com capabilities.

– Trajectory-based operations.

– Improved re-routing of aircraft in caso di eventi meteorologici gravi e congestione del traffico.

– Prioritized departure clearances, che possono far risparmiare diversi minuti di attesa prima del decollo.

PM-CPDLC è simile ai messaggi di testo SMS utilizzati su un telefono cellulare personale. La tecnologia utilizza prescribed text messages per consentire ai piloti e agli air traffic controllers (ATC) di richiedere e autorizzare clearances and flight plan changes in modo rapido e accurato.

I clienti possono completare l’installazione del programma presso selezionate domestic Textron Aviation service facilities”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)