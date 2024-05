Air France al Festival di Cannes

Per il 44° anno consecutivo, Air France è partner and official carrier del Festival di Cannes, la cui 77a edizione si svolgerà dal 14 al 25 maggio 2024. Per tutta la durata del festival, la compagnia aerea apre per la prima volta una spiaggia per tutti, il nuovo posto dove stare sulla Croisette di Cannes.

“Accanto alla Hôtel Martinez beach, la Air France beach dispone di un bar e di un ristorante con un menu creato dallo chef stellato Michelin Jean Imbert, che mette in mostra la raffinata esperienza culinaria francese che la compagnia aerea promuove con l’Air France travel experience. Sono inoltre a disposizione lettini per rilassarsi in un’area esclusiva della spiaggia.

Mettendo in risalto l’eleganza francese, la Air France beach si veste dei colori della “beach” collection disponibile su Air France Shopping, il sito di vendita online della compagnia aerea, che offre un’ampia gamma di valigie e accessori da viaggio.

Con questa nuova spiaggia nel cuore di Cannes, Air France offre a tutti un’esperienza unica durante il Festival di Cannes. La Air France beach, accanto alla Hôtel Martinez beach, è aperta dalle 10:30 alle 18:30″, afferma Air France.

“Il 13 e il 27 maggio 2024 Air France opera due voli speciali che collegano direttamente Los Angeles (Stati Uniti) e Nizza (Francia). Questi voli rispondono alla forte domanda da parte dei clienti della costa occidentale americana che desiderano godersi la Costa Azzurra e il Festival, nonché il Gran Premio di F1 di Monaco. Questi voli sono operati con Airbus A350, equipaggiato con le cabine più moderne della compagnia aerea”, prosegue Air France.

“Air France coltiva da sempre un forte legame con il cinema. Nel corso della sua storia, Air France ha trasportato troupe cinematografiche, assistito nelle produzioni e, naturalmente, continua a proiettare film a bordo. Sin dal suo primo film proiettato a bordo di un Constellation che volava da New York a Parigi nel 1951, il cinema ha fatto parte del DNA di Air France ed è ora una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio. In tutte le sue cabine a lungo raggio, Air France promuove il cinema tutto l’anno sui suoi HD individual screens di ultima generazione.

La compagnia offre 1.500 ore di intrattenimento a bordo, inclusa un’ampia selezione di film e film francesi che hanno vinto premi alle precedenti edizioni del Festival di Cannes. La sua offerta accuratamente selezionata si adatta ai gusti e alle culture di tutti i suoi clienti e questa vasta selezione di film è arricchita da lungometraggi trasmessi in versione originale. L’offerta di intrattenimento comprende anche serie, podcast e contenuti adatti ai viaggiatori più giovani”, conclude Air France.

