Emirates inizia ad operare con il SAF a London Heathrow Airport

Emirates ha preso in consegna il sustainable aviation fuel (SAF) da Shell Aviation presso London Heathrow Airport. Oltre 3.000 tonnellate di SAF puro, miscelato con conventional jet fuel, saranno fornite al fuelling infrastructure network dell’aeroporto fino alla fine dell’estate 2024.

Questa è la prima volta che la compagnia aerea utilizzerà il SAF per alimentare alcuni dei suoi voli a London Heathrow e rappresenta il volume più grande di SAF acquistato fino ad oggi. Emirates partecipa al London Heathrow SAF Incentive Programme, che ne garantisce la convenienza e l’accessibilità per le compagnie aeree che operano nell’aeroporto.

La compagnia aerea registrerà, traccerà e seguirà la consegna di SAF a London Heathrow, nonché le sue caratteristiche di sostenibilità attraverso, solide metodologie di reporting. Il SAF che Emirates ha acquistato da Shell Aviation verrà immesso in sicurezza nelle airport fuelling infrastructure e negli aircraft jet engines. Nella sua forma pura, il SAF può ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino all’80% rispetto all’utilizzo del jet fuel convenzionale.

Adel Al Redha, Deputy President and Chief Operations Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è ansiosa di compiere questo passo successivo nel nostro SAF journey con Shell Aviation e London Heathrow, che ci supportano con questo fuel supply arrangement in una delle nostre più grandi operazioni al di fuori di Dubai. L’LHR Incentive Programme sosterrà il crescente slancio del SAF market, consentendo alle compagnie aeree come Emirates di trarre vantaggio dalla sua disponibilità e renderlo più redditizio dal punto di vista commerciale.

La London Heathrow SAF initiative dimostra anche un’azione credibile per incoraggiare l’espansione e l’uso del SAF da parte delle compagnie aeree, costruendo capacità di produzione locale basate sulla domanda reale, oltre a sviluppare capacità lungo tutta la supply chain per miscelare e distribuire il SAF in modo più ampio. Ci auguriamo che l’iniziativa riceva il sostegno collettivo delle autorità governative, per incrementare in futuro gli investimenti nella produzione di SAF. Mentre Emirates esplora le opportunità per aumentare l’uso del SAF all’interno del nostro network, continueremo ad adottare altre misure per ridurre le nostre emissioni, con particolare attenzione all’ottimizzazione delle operazioni di volo, inclusa la riduzione del peso degli aeromobili e la creazione di rotte di volo più efficienti, tra le altre iniziative”.

Raman Ojha, President, Shell Aviation, ha aggiunto: “Dopo la nostra collaborazione di successo con Emirates per la fornitura di SAF a Dubai (DXB) lo scorso anno, siamo lieti di continuare il nostro supporto per il loro percorso verso la sostenibilità, consentendo alla compagnia aerea di decarbonizzare i voli in partenza dal Regno Unito. Questo sviluppo segna anche un ulteriore progresso nella crescita del nostro global SAF supply network. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con attori lungimiranti nel settore dell’aviazione, come Emirates e London Heathrow, per rendere il SAF disponibile in più località in tutto il mondo”.

Ross Baker, Chief Commercial Officer, Heathrow, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di supportare Emirates con l’Heathrow Sustainable Aviation Fuel (SAF) scheme. Il SAF è fondamentale per decarbonizzare i voli a lungo raggio, in quanto può ridurre le emissioni di carbonio su rotte come Londra-Dubai senza la necessità di nuovi aerei o infrastrutture. Grazie agli impegni di compagnie aeree come Emirates, prevediamo di supportare l’utilizzo di un massimo di 155.000 tonnellate di SAF a Heathrow quest’anno. Ora dobbiamo aumentare la produzione di SAF nel Regno Unito, in modo che il Paese possa beneficiare di posti di lavoro, crescita e sicurezza energetica, mentre sempre più compagnie aeree passano a carburanti più sostenibili”.

Lanciato nel 2022, il London Heathrow SAF Incentive è il primo del suo genere che fornisce un meccanismo di supporto per ridurre il premium price gap tra il conventional jet fuel e il SAF di circa il 50%. Schemi come quello di London Heathrow mirano ad accelerare le politiche governative di sostegno, aumentando la competitività del Regno Unito, sbloccando investimenti in energie pulite come la produzione di SAF.

La SAF strategy di Emirates si concentra sull’esplorazione delle opportunità per utilizzare SAF operativamente ovunque sia disponibile nel network della compagnia aerea, condividere gli emissions costs con corporate customers o freight forwarders ove possibile, cooperare su progetti SAF a lungo termine con partner affidabili e supportare le iniziative SAF negli Emirati Arabi Uniti, con il potenziale per fornire Sustainable Aviation Fuel nel suo hub.

Emirates attualmente opera voli da Amsterdam, Parigi, Lione e Oslo con SAF. L’anno scorso, la compagnia aerea ha collaborato con Shell Aviation per fornire per la prima volta in assoluto SAF ai Dubai Airport fuelling systems, assegnando il SAF a una serie di voli. Nel maggio di quest’anno, la compagnia aerea prevede di collaborare con partner locali presso Singapore Changi Airport per la fornitura di SAF attraverso i fuelling systems dell’aeroporto.

All’inizio di quest’anno Emirates è diventata la prima compagnia aerea internazionale ad aderire al Solent Cluster nel Regno Unito, un’iniziativa incentrata su investimenti a basse emissioni di carbonio, con il potenziale per creare un Sustainable Aviation Fuel (SAF) plant in grado di produrre fino a 200.000 tonnellate all’anno se operativo entro il 2032. Il Solent Cluster è una collaborazione intersettoriale di organizzazioni internazionali, tra cui produttori e società di ingegneria, imprese e industrie regionali, principali operatori logistici e infrastrutturali e istituzioni accademiche.

Emirates opera nel Regno Unito dal 1987 e attualmente serve sette gateway con 131 voli settimanali, tra cui: sei volte al giorno con A380 per London Heathrow (e altre cinque volte a settimana utilizzando il Boeing 777 fino al 26 ottobre 2024); servizio con A380 tre volte al giorno per Gatwick; servizio due volte al giorno per Stansted; servizio con A380 tre volte al giorno per Manchester; servizio due volte al giorno per Birmingham (incluso un servizio giornaliero con A380); un servizio giornaliero per Newcastle; un servizio giornaliero con A380 per Glasgow.

