Airbus ottiene il Preliminary Design Review di Eurodrone

Il programma Eurodrone ha eseguito con successo il Preliminary Design Review (PDR). Guidato da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor, questo importante traguardo del programma è stato completato con OCCAR e rappresentanti delle quattro nazioni clienti (Francia, Germania, Italia e Spagna) alla presenza dei tre principali Sub-Contractors (MSC), Airbus Defence and Space Spain, Dassault Aviation e Leonardo.

“Il PDR dimostra che il progetto iniziale dell’aeromobile è costantemente maturato, aprendo la strada per procedere con il detailed design. È il risultato di diverse valutazioni tecniche, come i test in galleria del vento per confermare la configurazione aerodinamica dell’Eurodrone, la progettazione complessiva per garantire la dimostrazione della capacità operativa e la convalida di un fully representative Digital Twin. Fin dall’inizio, il programma Eurodrone beneficia di entrambe le filosofie di progettazione: fisica e digitale.

Supportato e basato sulle conoscenze già raccolte, il programma Eurodrone entra in una nuova fase per raggiungere la Critical Design Review (CDR), che rappresenterà il passo finale e la chiusura dell’architecture and system design”, afferma Airbus.

“L’esecuzione del Preliminary Design Review per lo sviluppo di Eurodrone rappresenta un importante passo avanti per questo programma chiave di difesa europeo”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space. “Ciò dimostra un reale sforzo congiunto e uno spirito di collaborazione da parte di tutti i partner industriali e della comunità dei clienti per garantire la sovranità e l’indipendenza europea in questo segmento critico delle unmanned long endurance ISTAR capability”.

“Dotato di tecnologia innovativa e all’avanguardia e progettato per diventare uno dei pilastri principali di qualsiasi future combat air system, l’Eurodrone costituirà una capacità indispensabile per facilitare la prevenzione dei conflitti internazionali e la gestione delle crisi, garantendo la superiorità operativa alle nazioni, soprattutto nel contesto delle Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) missions”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)