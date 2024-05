Tre scienziati brasiliani del “Silent Aircraft Program” di Embraer nominati per l’European Inventor Award

Gli scienziati brasiliani Micael Carmo e Fernando Catalano sono stati selezionati come finalisti dall’European Patent Office (EPO) nella ‘Non-EPO Countries’ category dell’European Inventor Award 2024, in riconoscimento del loro contributo all’aviazione sostenibile. Sono stati scelti tra oltre 550 candidati per l’edizione di quest’anno. La cerimonia di premiazione si terrà il 9 luglio a Malta.

“I due inventori rappresentano rispettivamente gli Embraer e i research center teams coordinati dall’University of São Paulo (USP) che hanno partecipato a studi per implementare metodi e soluzioni ingegneristiche per progettare velivoli più silenziosi. La svolta tecnologica ha contribuito a ridurre del 65% l’impronta acustica del jet di nuova generazione di Embraer, l’E2. L’E2 ha anche emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 25% rispetto al modello precedente e questa riduzione delle emissioni può essere aumentata fino a un impressionante 85% con 100% SAF.

Finanziato attraverso uno sforzo di collaborazione tra Embraer, il Financing for Studies and Projects (FINEP) e la Research Assistance Foundation of the State of São Paulo (FAPESP), il “Brazilian Silent Aircraft” program guidato dall’azienda, in collaborazione con centri di ricerca provenienti da Brasile, Inghilterra, Germania e Paesi Bassi, ha coinvolto più di 200 ricercatori, ha concesso numerosi brevetti e ha generato importanti contributi per lo sviluppo di jet più efficienti”, afferma Embraer.

“È un grande onore per Embraer e la comunità scientifica brasiliana essere rappresentati dall’ingegnere Embraer Micael Carmo e dal professor Catalano della São Carlos School of Engineering EESC – USP. Crediamo fermamente che la collaborazione tra aziende e centri di ricerca possa produrre innovazioni per migliorare la vita delle persone, questo programma ne è un ottimo esempio”, ha affermato Henrique Langenegger, Embraer Chief Engineer. “Congratulazioni a tutto il team, parte di ciò che rende l’industria aeronautica brasiliana rispettata a livello globale per la sua efficienza e sostenibilità”.

“Essendo uno dei premi per l’innovazione più prestigiosi d’Europa, la cerimonia di premiazione è organizzata dall’European Patent Office (EPO) per onorare individui e team con soluzioni ad alcune delle più grandi sfide del nostro tempo. La nomina evidenzia il contributo del “Brazilian Silent Aircraft” program agli E2 commercial jets di Embraer, che sono ideali per noise-restricted medium-haul flights, offrendo vantaggi in termini di costi nelle aree aeroportuali densamente popolate, avvantaggiando le compagnie aeree e avendo un impatto positivo sulle comunità locali.

I finalisti e i vincitori vengono selezionati da una giuria indipendente composta da ex finalisti del premio. Insieme esaminano le proposte per il loro contributo al progresso tecnico, allo sviluppo sociale e sostenibile e alla prosperità economica. A tutti gli inventori deve essere concesso un brevetto europeo per la loro invenzione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)