easyJet: i risultati del primo semestre, conclusosi il 31 marzo 2024

easyJet ha comunicato i risultati del primo semestre, conclusosi il 31 marzo 2024.

“Perdita d’esercizio netta ante-imposte di 350 milioni di sterline (perdita dichiarata ante-imposte di 347 milioni di sterline): miglioramento di 61 milioni di sterline su base annua, guidato da crescita della capacità pari al 12% e da stabilità nei costi fissi unitari, al netto del carburante.

Crescita profittevole dei clienti per easyJet Holidays del 42% su base annua.

Bilancio investment grade positivo a sostegno della crescita e dei rendimenti per gli azionisti.

146 milioni di sterline di liquidità netta.

Si confermano le previsioni secondo cui il costo per posto a sedere netto nel secondo semestre, al netto del carburante, aumenterà di una sola cifra su base annua.

Rinnovamento della flotta e upgauging in linea con le previsioni nell’anno fiscale 2024: prevista la consegna di 16 aeromobili della A320neo Family come da programma. Tutta la flotta Airbus è alimentata da motori CFM.

Concordato l’acquisto di un impianto di manutenzione pesante a Malta (soggetto all’approvazione dell’autorità per la concorrenza), per garantire la certezza delle forniture e garantire ulteriori vantaggi in termini di costi.

Lanciate con successo le basi di Birmingham e Alicante – con load factor venduti al di sopra della media del network. Annunciata a Southend la decima base di easyJet nel Regno Unito, che aprirà nell’estate del 2025, rafforzando ulteriormente il network di tipo leisure di easyJet e la continua crescita di easyJet Holidays“, afferma easyJet.

Prospettive positive per l’anno finanziario 2024

“Ricavo per posto a sedere nel terzo trimestre previsto in leggero aumento su base annua, con il picco pasquale avvenuto a marzo. Ricavi per posto a sedere nel 4° trimestre: load factor in crescita, con un leggero aumento del profitto su base annua.

Circa 59 milioni di posti in vendita nel secondo semestre 2024, corrispondenti a una crescita dell’8% su base annua. Si prevede una capacità per l’esercizio 2024 di circa 100 milioni di posti.

easyJet Holidays prevede di realizzare un utile ante imposte di oltre 170 milioni di sterline (corrispondente a una crescita di più del 40% su base annua). easyJet è in linea con l’ambizioso obiettivo a medio termine di raggiungere un utile ante imposte di oltre 1 miliardo di sterline”, prosegue easyJet.

Commentando i risultati, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “La crescita mirata di easyJet e l’attenzione alla produttività ci hanno permesso di ridurre le perdite derivanti dalla stagione invernale, sostenuti dall’affidabilità del nostro brand e da un network in cui continuiamo a investire.

Le nostre due basi più recenti – Alicante e Birmingham – stanno registrando numeri di passeggeri ben al di sopra della media del network. In aggiunta a ciò, abbiamo annunciato l’apertura della nostra decima base nel Regno Unito a Londra Southend, a partire dal prossimo marzo, continuando ad accrescere il nostro network di tipo leisure nel Regno Unito in cui anche easyJet Holidays gioca un ruolo sempre più importante.

Ora siamo completamente concentrati su un’altra estate da record che ci aspettiamo possa garantire una forte crescita degli utili per l’anno finanziario 2024, rimanendo in linea con i nostri obiettivi di medio termine”.

“easyJet è adeguatamente posizionata per garantire una forte crescita degli utili rispetto allo scorso anno, favorita dalla domanda estiva positiva, dalla forte crescita degli utili di easyJet Holidays e dalla riduzione di 61 milioni di sterline delle perdite invernali. Le azioni intraprese nel corso dell’ultimo anno hanno permesso alla compagnia di migliorare le prestazioni operative. Come brand di fiducia, easyJet è nella posizione ideale per sfruttare il contesto positivo della domanda, anche considerata la priorità data ai viaggi da parte dei consumatori. Stiamo continuando a espandere il nostro network di aeroporti primari con 158 nuove rotte lanciate per l’anno finanziario in corso.

Gli investimenti per l’estate 2023 a Porto e Lisbona continuano a garantire una crescita dei profitti man mano che queste rotte maturano. I ricavi derivanti dai servizi accessori continuano a crescere e la vendita al dettaglio a bordo degli aerei easyJet ha registrato un aumento del 40% del profitto per posto a sedere nel primo semestre 2024, grazie al miglioramento dell’offerta ai clienti.

Le prenotazioni continuano a crescere in linea con le aspettative, con il terzo trimestre attualmente venduto per circa il 77% del programma, in crescita di 1 punto percentuale. Il quarto trimestre è invece venduto per circa il 39%, in crescita anch’esso di 1 punto percentuale rispetto all’anno precedente. easyJet Holidays, infine, ha attualmente venduto il 77% del suo programma per l’estate.

easyJet Holidays sta beneficiando anche del lancio della base di Birmingham“, continua easyJet.

Overview del mercato italiano per il primo semestre 2024

“Con una capacità totale di oltre 7,9 milioni di posti a sedere – in crescita dell’11,4% rispetto ai 7.1 milioni di posti messi in vendita nel primo semestre del 2023 – anche in questo inizio 2024 l’Italia si è confermata un mercato centrale per easyJet. Tra ottobre 2023 e marzo 2024, la compagnia ha consolidato la propria presenza operando da e per un totale di 21 aeroporti nazionali, 178 rotte, con un incremento di 56 rotte pianificato durante la stagione estiva per un totale di 234 rotte operate nell’anno finanziario 2024.

Nel primo semestre 2024, easyJet ha iniziato ad operare quattro nuove rotte da Napoli, trasportando i passeggeri verso Gran Canaria, Rovaniemi, Marsa Alam e Marrakech. A queste, si aggiungono anche due nuovi collegamenti dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa verso Parigi Charles de Gaulle e Porto.

I primi sei mesi dell’anno finanziario 2024, inoltre, hanno visto confermare il focus di easyJet sulla regione Campania, territorio di primaria importanza per la compagnia, al fianco della Lombardia.

È di gennaio, infatti, l’annuncio di nuovi investimenti da parte di easyJet all’Aeroporto Internazionale di Napoli – seconda base della compagnia in Italia – dove l’arrivo dell’ottavo aeromobile basato permetterà alla compagnia arancione di rafforzare la propria capacità estiva a quasi 3 milioni di posti, con un aumento del 9% rispetto alla stagione estiva 2023. Investimenti a cui si affiancherà anche la sostenibilità, driver fondamentale nei piani di crescita di easyJet nella regione: a partire dall’estate 2024, la flotta di easyJet a Napoli conterà infatti otto aeromobili della famiglia Airbus A320, di cui due NEO; aeromobili che migliorano il consumo di carburante del 13% e hanno una rumorosità inferiore del 50%.

Inoltre, dal prossimo 11 luglio easyJet inizierà a operare anche da un nuovo aeroporto italiano, l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, con un totale di 5 rotte verso Milano Malpensa, Londra Gatwick, Berlino, Basilea e Ginevra.

Nei mesi invernali sono stati annunciati in Italia anche altri 11 nuovi collegamenti operativi dall’estate 2024. A partire da giugno, da Napoli si volerà anche verso Comiso-Ragusa, Nantes, Zacinto, Preveza e verso l’aeroporto di Sitia a Creta, quest’ultimo raggiungibile anche da Milano Malpensa. Tra le novità annunciate per Milano Malpensa figurano anche i collegamenti per Gran Canaria (operativi dal mese di marzo) e Tolosa (attivi dal mese di Aprile). Durante l’estate, infine, easyJet volerà anche tra Venezia e Atene, tra Bari e Ginevra e tra Pisa e Barcellona“, conclude easyjet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)