Il Boeing ecoDemonstrator sta testando tecnologie per migliorare cabin recyclability e operational efficiency

Boeing sta testando tre dozzine di tecnologie nel suo ecoDemonstrator program, incentrato sul rafforzamento dell’efficienza operativa e della sostenibilità negli interni delle cabine, una delle parti più impegnative del riciclaggio di un aereo. L’azienda inizierà i test questo mese utilizzando un 777-200ER (Extended Range).

I progetti Boeing ecoDemonstrator includono:

Airport operations: test per abilitare single-engine taxi and digital taxi clearances, per ridurre il consumo di carburante e migliorare la sicurezza, riducendo il carico di lavoro dei piloti.

Airport noise: quantificazione dei vantaggi delle flight operation procedures, come steeper glide slope and continuous descent approach, per ridurre il community noise, il consumo di carburante e le emissioni.

Waste-reducing materials: rivestimenti per pavimenti più leggeri, riciclabili e più durevoli e recycled carbon fiber ceiling panels, entrambi realizzati con il 25% di bio-based resin.

Noise and weight reduction: isolamento della cabina per ridurre meglio il rumore e regolare l’umidità e la temperatura e fabric-covered acoustic panels per bulkhead and galley.

Future cabin concepts: Economy and business class seats con sensori che rilevano se qualcuno è seduto durante taxi, takeoff and landing, il che può migliorare la sicurezza, ridurre il carico di lavoro dell’equipaggio e i tempi di inattività per la manutenzione; un touchless water conservation lavatory; galley technologies per rendere il servizio in cabina più efficiente e ridurre gli sprechi alimentari.

“Il programma Boeing ecoDemonstrator ci aiuta ad apportare miglioramenti tangibili ai nostri prodotti, permettendoci di ridurre l’impatto ambientale del volo, migliorare l’esperienza di volo e rafforzare la sicurezza dei nostri aerei”, ha affermato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Siamo grati per le numerose partnership nel settore dell’aviazione e non solo, che ci aiutano a trasformare ciò che sembra impossibile in realtà”.

“Il programma ecoDemonstrator è tra i nostri flight demonstrators più iconici, avendo testato 250 tecnologie da quando ha preso il volo per la prima volta nel 2012”, ha affermato Brian Moran, Chief Sustainability Officer, Boeing. “I test di quest’anno su vari cabin interiors mirano a contribuire a risolvere le parti dei nostri aerei che non sono riutilizzabili o riciclabili, riducendo allo stesso tempo il consumo di carburante e il carico di lavoro dell’equipaggio”.

Quattro delle cabin technologies saranno presentate all’Aircraft Interiors Expo 2024 ad Amburgo, Germania, dal 22 al 24 maggio. Sin dai suoi primi voli nel 2012, quasi tutte le piattaforme del programma Boeing ecoDemonstrator hanno volato con SAF e quest’anno l’aereo di punta volerà con un 30/70 blend di SAF e Jet Fuel convenzionale.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing 2022 Copyright – Photos by Paul Weatherman)