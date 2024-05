Il Board di easyJet annuncia un piano di successione ordinato per il suo Chief Executive, Johan Lundgren

Johan Lundgren lascerà la carica di CEO e lascerà easyJet all’inizio del 2025, dopo aver ricoperto la carica per sette anni. A quel punto Kenton Jarvis succederà a Johan e diventerà il CEO di easyJet. Kenton è entrato in easyJet nel febbraio 2021, ricoprendo da allora il ruolo di Board member and Chief Financial Officer. Continuerà a ricoprire il ruolo di CFO durante il periodo di transizione e a breve inizierà la ricerca del suo successore.

Sir Stephen Hester, Chair of easyJet, commenta: “Siamo tristi che Johan si ritirerà da easyJet. Ha svolto un ottimo lavoro come nostro CEO da dicembre 2017, guidando la compagnia attraverso le immense sfide del periodo COVID e impostando una strategia chiara e un forte piano di esecuzione verso la sua ambizione di ‘essere la compagnia aerea più amata d’Europa, vincente per i clienti, gli azionisti e il nostro personale’. C’è un buon momento positivo e Johan sarà con noi per chiudere l’anno in corso che speriamo sarà un altro anno di forti progressi.

Siamo inoltre lieti di poter annunciare Kenton come nostro prossimo CEO, consentendo una transizione ordinata e senza intoppi. La nomina è stata effettuata dopo un processo approfondito con un forte ventaglio di candidati interni ed esterni. Siamo concentrati sull’esecuzione del piano a medio termine e i relativi obiettivi finanziari stabiliti all’inizio di quest’anno e vedono Kenton come la persona ideale per guidare il nostro team esecutivo a tal fine. Ha impressionato da quando è entrato in easyJet nel 2021, è pienamente coinvolto nel piano e partirà con entusiasmo”.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, commenta: “Mi congratulo con Kenton per essere stato nominato mio successore, è pienamente meritato, lavorerò a stretto contatto con lui e con l’intero team esecutivo per raggiungere gli obiettivi di quest’anno e trasferire le responsabilità senza intoppi alla fine dell’anno. Ci sono ancora cose importanti da fare e da realizzare nel resto dell’anno, ma quando arriverà il momento lascerò easyJet con un grande senso di lealtà e orgoglio per i progressi compiuti e il potenziale che la compagnia ha per il futuro.”

Kenton Jarvis, easyJet CFO, commenta: “Sono felice di essere stato nominato prossimo CEO di easyJet e ringrazio il Board e i miei colleghi per la loro fiducia. Credo fermamente nel futuro della nostra compagnia aerea, che è alimentato dal talento e dall’entusiasmo del nostro front line staff e sarò immensamente orgoglioso di guidare i nostri team per realizzare il brillante potenziale di easyJet”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)