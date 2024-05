American Airlines amplia l’operativo invernale con otto nuovi collegamenti verso l’America Latina e i Caraibi

Mentre la stagione estiva ha inizio, i passeggeri possono già cominciare a pianificare i loro viaggi per il prossimo inverno contando su un’offerta di voli sempre più ampia per visitare i Caraibi e l’America Latina con American Airlines. Nell’inverno 2024, American potenzierà il suo network internazionale a corto raggio, leader del settore, con otto nuove rotte e un aumento complessivo del numero di collegamenti, offrendo ai passeggeri il maggior numero di destinazioni nella regione, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense.

“I passeggeri avranno sempre più buoni motivi di scegliere American”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President Network e Schedule Planning di American Airlines. “Siamo entusiasti di continuare a far crescere il nostro network, introducendo più voli quest’inverno verso i Caraibi e l’America Latina più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”.

L’operativo invernale di American offrirà l’11% di partenze in più e il 10% di posti in più rispetto all’operativo da record della stagione invernale 2023. I biglietti per tutte le rotte saranno disponibili su aa.com o sull’app di American Airlines a partire dal 20 maggio.

Quest’inverno American introdurrà una nuova destinazione e sette nuove frequenze nel suo network, offrendo una scelta sempre più ampia ai passeggeri. American Airlines è l’unica grande compagnia aerea statunitense a operare su St. Vincent e le Grenadine (SVD) e sarà l’unica compagnia aerea statunitense ad offrire collegamenti con La Romana, in Repubblica Dominicana (LRM). Queste due destinazioni si aggiungono ad altre 20 collegate nella regione, dove American offre l’unico servizio non-stop dagli Stati Uniti tra i principali vettori.

Per dare ai passeggeri la possibilità di pianificare i loro viaggi invernali in qualsiasi momento, American offrirà un aumento delle frequenze su molte destinazioni nei Caraibi e America Latina. Oltre il 98% dell’operativo di picco verso la regione sarà disponibile per l’intera stagione invernale. American incrementerà inoltre i collegamenti su 16 destinazioni molto richieste a partire da dicembre 2024.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)