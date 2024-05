Xavier Thuizat è stato nominato nuovo Head Sommelier di Air France

Air France ha scelto Xavier Thuizat, Head Sommelier at Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, per firmare la sua futura lista di vini, champagne e liquori in tutte le sue cabine di viaggio e lounge nei suoi aeroporti di Parigi. Il sommelier borgognone creerà anche una nuova gamma di birre francesi.

“Meilleur Sommelier de France nel 2022, Meilleur Ouvrier de France nel 2023 e recente vincitore del Grand Prix de la Sommellerie 2024 della Guida Michelin, Xavier Thuizat è rinomato per la qualità e la pertinenza delle sue selezioni. Per creare questa nuova offerta, lui e il team di Air France organizzeranno degustazioni alla cieca in tutte le regioni viticole della Francia per identificare i vini da gustare a bordo o mentre ci si rilassa in aeroporto.

Con Champagne, Bordeaux, Borgogna, Valle del Rodano, Linguadoca-Rossiglione, Valle della Loira e Alsazia, i migliori vitigni francesi saranno presenti sulla nuova carta dei vini di Air France, firmata dal sommelier. La lista accompagnerà i passeggeri nella scelta del vino, elemento clou di ogni viaggio con Air France.

Xavier Thuizat succede a Paolo Basso, miglior sommelier del mondo nel 2013, che dal 2014 cura una carta di vini e champagne di alta classe per i clienti della compagnia aerea”, afferma Air France.

“Desidero ringraziare Paolo Basso, che da dieci anni è impegnato a promuovere i migliori vini dei vigneti francesi per tutti i nostri clienti, nelle nostre lounge e a bordo dei nostri aerei. Sono lieto di accogliere Xavier Thuizat che, ne sono certo, continuerà a ricoprire questo ruolo con altrettanto talento e passione”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France.

“In tutte le sue cabine di viaggio, inclusa la Economy, e nelle lounge aeroportuali, Air France offre un’ampia gamma di vini pregiati, champagne e liquori che valorizzano i vigneti e i castelli francesi. Ogni anno, ai clienti Air France vengono servite più di un milione di bottiglie di champagne e più di 8 milioni di bottiglie di vino”, afferma Air France.

(Ufficio Stampa Air France)