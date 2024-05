Embraer ed Eve firmano un protocollo d’intesa con Groupe ADP con l’obiettivo di rafforzare le operazioni a Paris-Le Bourget Airport

Embraer, Eve Air Mobility e Groupe ADP (Aéroport de Paris) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che si concentra su innovazione e sviluppo sostenibile, per preparare il futuro dell’aviazione a basse emissioni di carbonio dentro e intorno a Paris-Le-Bourget Airport, rafforzando le operazioni di Embraer e la sua struttura presso Paris-Le Bourget, il principale aeroporto europeo per la business aviation.

Questo protocollo d’intesa riguarda la creazione di nuove capacità per migliorare le operazioni di manutenzione degli aeromobili Embraer, per prepararsi alla futura Energia family, e per supportare lo sviluppo delle Advanced Air Mobility (AAM) con eVTOL.

Con questa collaborazione, Paris-Le Bourget consolida il suo status di cluster aeronautico innovativo e di aeroporto pioniere nell’aviazione decarbonizzata.

Nell’ambito di questo piano, Embraer Services & Support intende progettare e quindi trasferire le sue attuali strutture in un nuovo maintenance building per ottimizzarne la capacità, puntando al contempo agli standard più avanzati nella costruzione a basse emissioni di carbonio e nell’autosufficienza energetica. Si prevede che la nuova struttura di manutenzione degli aeromobili raddoppierà la capacità dell’unità.

Per Eve, la società intende collaborare con Groupe ADP per preparare l’ambiente necessario per le operazioni eVTOL, comprese attività di servizio e supporto come formazione, manutenzione, servizi di assistenza a terra e facilitare potenziali voli dimostrativi per iniziative pubblico-private.

Infine, Groupe ADP intende fornire la propria esperienza per supportare le future operazioni dell’ Energia aircraft family a Paris-Le Bourget, con lo studio di una hydrogen infrastructure. L’Energia program di Embraer è stato aggiornato lo scorso anno con due concept aircraft models da 19 e 30 posti, con hybrid-electric and hydrogen-electric propulsion.

“Siamo orgogliosi che Embraer, il principale produttore mondiale di velivoli innovativi, ed Eve, stiano rafforzando la loro presenza e attività all’aeroporto di Paris-Le Bourget. Sappiamo che saranno partner eccellenti nel promuovere la transizione verso un’aviazione a basse emissioni di carbonio, in particolare per i piccoli aerei. Paris-Le Bourget è un aeroporto pionieristico. Grazie alla mobilitazione di tutti i suoi team, sarà in grado di promuovere le nuove tecnologie sostenibili di Embraer: hybrid, electric and hydrogen engines”, afferma Edward Arkwright, Deputy CEO of Groupe ADP.

“Siamo molto felici di approfondire la nostra partnership con Groupe ADP. Le nostre nuove strutture a Le Bourget rafforzeranno il nostro impegno verso l’eccellenza nei servizi, nella crescita, nella sostenibilità e nell’innovazione. Embraer è presente in Francia da oltre 40 anni e speriamo di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto a lungo termine con il Paese”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility, ha aggiunto: “Eve e Groupe ADP hanno una visione condivisa di rendere l’aviazione più sostenibile, quindi questa collaborazione è un’eccellente opportunità per supportare questa transizione. Eve adotta un approccio globale alla mobilità aerea urbana e comprende che la sostenibilità deve essere affrontata su tutti i fronti, comprese service and support facilities and vertiports. Non vediamo l’ora di lavorare con Embraer e Groupe ADP per intensificare i nostri sforzi e rendere i voli eVTOL una realtà a livello globale”.

(Ufficio Stampa Embraer)