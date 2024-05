TAP Stopover votato come miglior programma Stopover da Global Traveler Nord America

Per la sesta volta consecutiva, il programma Stopover di TAP è stato nominato il miglior programma Stopover dalla rivista Global Traveler in occasione della 12ª edizione dei Leisure Lifestyle Awards. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di una cerimonia tenutasi questa settimana a Philadelphia, negli Stati Uniti.

Ogni anno la rivista Global Traveler premia il meglio del mondo del leisure e lifestyle travel, riconoscendo eccellenze in servizi, beni, destinazioni, hotel, compagnie aeree, aeroporti, crociere e molto altro ancora. I trofei sono stati assegnati in seguito a un sondaggio condotto tra più di 817.000 lettori tra il 15 luglio 2023 e l’8 marzo 2024. Il questionario è stato reso disponibile in quattro modalità: online, sulla rivista come supplemento alle copie per gli abbonati, inviato per posta e inviato per e-mail.

Il programma Portugal Stopover permette ai clienti TAP di viaggiare verso due destinazioni al prezzo di una, includendo uno scalo da uno a dieci giorni a Lisbona o a Porto, a metà del viaggio di andata o di ritorno. TAP consente inoltre di effettuare un secondo scalo in Portogallo, offrendo uno sconto del 25% su qualsiasi volo nazionale.

I clienti di Portugal Stopover hanno inoltre accesso a offerte e sconti esclusivi presso 149 partner in tutto il Portogallo, tra cui hotel, ristoranti, attività, tour, musei e spazi culturali, shopping e servizi.

Lo Stopover di TAP Air Portugal si rivolge principalmente ai mercati a lungo raggio della compagnia, ovvero Brasile e Stati Uniti, ma è disponibile in tutti i mercati in cui TAP opera.

Attualmente la compagnia collega l’Europa con 11 destinazioni in Brasile da Lisbona e Porto, volando verso San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. In Nord America, vola a Boston, Chicago, Miami, Newark, New York, San Francisco e Washington negli Stati Uniti, e a Montreal e Toronto in Canada.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)