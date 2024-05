Emirates aggiunge il secondo volo giornaliero per Ho Chi Minh City

Emirates ha annunciato l’espansione delle proprie operazioni in Vietnam, aggiungendo un secondo volo giornaliero tra Dubai e Ho Chi Minh City a partire dal 15 gennaio 2025. Originariamente previsto per il 1° febbraio 2025, questo volo aggiuntivo è strategicamente programmato per soddisfare l’aumento della domanda in occasione del festival del Capodanno lunare, che cade il 29 gennaio 2025. Il nuovo servizio dimostra l’impegno di Emirates nei confronti del mercato vietnamita, mentre si prepara a soddisfare il crescente interesse per i viaggi internazionali da/per la città.

Il nuovo volo migliorerà ulteriormente la connettività aerea sia per la città che per i punti regionali limitrofi, semplificando i viaggi e aprendo nuove opportunità per incrementare sia il turismo che le opportunità commerciali. I passeggeri che viaggiano da e per Ho Chi Minh City possono ora beneficiare di una scelta più ampia e collegarsi a destinazioni popolari in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Barcellona, Francoforte, Londra, Manchester, Mosca, Parigi, New York City, Bogotà, Mauritius, Johannesburg, Città del Capo, Miami, Washington D.C., Montreal, Messico e altro ancora.

Il nuovo volo, EK364, partirà da Dubai alle 04:00 e atterrerà al Tan Son Nhat International Airport alle 13:55 ora locale, a partire dal 15 gennaio 2025. Il suo omologo di ritorno, EK365, partirà dall’Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International Airport alle 18:25, con arrivo al Dubai International Airport alle 22:55 dello stesso giorno. Tutti gli orari sono locali.

Operato dal moderno ed efficiente Boeing 777-300ER di Emirates, il secondo volo giornaliero prevede una configurazione a due classi. Con 42 posti in Business Class e 386 posti in Economy Class, i passeggeri possono aspettarsi una gamma curata di servizi a bordo volti a garantire il massimo comfort durante il viaggio.

Con una vasta rete di oltre 140 destinazioni in tutto il mondo, Emirates attualmente opera voli giornalieri sia da Hanoi che da Ho Chi Minh City, in Vietnam, verso Dubai e oltre.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)