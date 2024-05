FLYINGGROUP aggiunge il nono PC-24 al Management Program

FLYINGGROUP ha firmato un accordo per aggiungere un nono PC-24 al suo fleet management program. La compagnia charter belga opera il Super Versatile Jet di Pilatus dal 2020.

“Con sede presso l’aeroporto internazionale di Anversa, FLYINGGROUP offre i suoi aircraft management and charter services in tutto il mondo. Fondata nel 1995, l’azienda opera attualmente una flotta di oltre 50 business jets, inclusi nove PC-24.

Il nuovo PC-24 con il suo design unico – eleganti gray lines and Swiss edelweiss flowers – è stato consegnato a FLYINGGROUP il 16 maggio 2024.

L’acquisizione del PC-24 consentirà a FLYINGGROUP di aggiungere ancora più varietà e performance alla sua flotta, a beneficio sia dei passeggeri che degli equipaggi”, afferma Pilatus Aircraft.

Alla consegna a Stans, Johan van Lokeren, CEO di FLYINGGROUP, ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo arrivato nella sua flotta di PC-24: “I nostri clienti adorano il PC-24. Il Super Versatile Jet è il jet più moderno della sua categoria e la spaziosa cabina offre un comfort senza pari. Il nostro primo “Edelweiss PC-24” è operativo da diversi anni e siamo orgogliosi di prendere in consegna un secondo “Edelweiss PC-24” di ultima generazione con un payload più elevato e un range ancora maggiore”.

André Zimmermann, VP Business Aviation, aggiunge: “In questa classe, non esiste altro business jet versatile o capace come il nostro Super Versatile Jet. Le persone che vedono il PC-24 per la prima volta rimangono sempre stupite dalla spaziosità della cabina. Il più recente upgrade del PC-24 offre un’ulteriore riduzione del rumore in cabina. Non abbiamo dubbi che i passeggeri del nostro stimato partner, FLYINGGROUP, apprezzeranno la flessibilità e altri servizi”.

“Il nuovo PC-24 offre ulteriori 272 chilogrammi (600 libbre) di payload capacity. Il maximum range con sei passeggeri a bordo è stato aumentato di 370 chilometri (200 miglia nautiche). Con full fuel e sotto single pilot operation, il maximum useful load è di 596 chilogrammi. Un’ottimizzazione che porta notevoli vantaggi, soprattutto nelle operazioni charter, poiché si possono trasportare più passeggeri e bagagli. Il nuovo PC-24 operato da FLYINGGROUP presenta anche una enhanced cabin configuration con “Welcome Center” e additional stowage space in cabina.

I nuovi PC-24 e PC-12 saranno esposti all’EBACE di Ginevra dal 28 al 30 maggio 2024″, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)