News Brevi – 22.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: A MILANO CERIMONIA INAUGURALE DEL CENTRO DI MEDICINA AEROSPAZIALE PER LE TERAPIE AVANZATE – In data 14 maggio si è svolta a Milano, presso la Fondazione UNIMI, la cerimonia inaugurale del Centro di Medicina Aerospaziale per le Terapie Avanzate (Ce.M.A.T.A.), un’importante collaborazione che rappresenta un punto di svolta nell’ambito della ricerca scientifica e medica. Frutto dell’Accordo Quadro siglato nel 2019 tra l’Aeronautica Militare, l’Università degli Studi e “Fondazione IRCCS Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, questo Centro si propone di rivoluzionare il campo della Medicina Aerospaziale. A presenziare l’inaugurazione, il Generale Ispettore Capo del Servizio e Capo del Corpo sanitario A.M. Pietro Perelli, affiancato dal Prorettore dell’Università di Milano G. Zuccotti e dal Brigadier Generale Emanuele Garzia, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano. Dopo la conferenza stampa ha avuto luogo il “taglio del nastro”, a sancire l’avvio dei lavori del Laboratorio. Il Centro sarà ospitato presso il prestigioso Hub Tecnologico della Fondazione UNIMI fino alla piena disponibilità degli spazi appositamente destinati presso il Comando della 1° Regione Aerea, in Piazza Novelli a Milano. La Fondazione UNIMI è un Hub di innovazione a supporto del trasferimento tecnologico e all’incubazione di Start Up innovative, promosso dall’Università degli Studi di Milano ed entrato a far parte del ranking “Europe’s Leading Start-Up Hubs 2024”. Inserito in un contesto così prestigioso e stimolante, sarà il cuore pulsante di numerosi progetti, alcuni dei quali già in corso, legati anche a missioni scientifiche che coinvolgono il volo atmosferico e spaziale. Le ricadute maggiori dell’attività scientifica del Centro saranno nello studio dell’invecchiamento cellulare, delle malattie neurodegenerative e metaboliche, nonché dei meccanismi di aggressività tumorale. Questo avverrà nel solco della Space Economy e della sinergia Civile-Militare che coinvolge varie realtà del nostro Sistema Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

70° STORMO: LA SENATRICE ISABELLA RAUTI VISITA LA SCUOLA DI VOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Martedì 21 maggio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa, accompagnata dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Scuole e 3a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, ha incontrato il personale e gli allievi del 70° Stormo di Latina. Obiettivo della visita consentire al Sottosegretario di conoscere meglio le attività della Scuola di Volo dell’Aeronautica Militare, luogo cruciale per la selezione e l’addestramento dei piloti militari, oltre che di altri Corpi Armati dello Stato, per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano (BPA), la cosiddetta Fase I, ovvero il primo, fondamentale passo nel percorso formativo per diventare piloti militari. A fare gli onori di casa è stato il Colonnello Giuseppe Bellomo, Comandante del 70° Stormo, che ha accolto le autorità e guidato la visita presso il Reparto, con particolare attenzione all’efficientamento infrastrutturale che ha interessato, tra gli altri, il nuovo edificio del 207° Gruppo Volo, dove la Senatrice Rauti ha potuto constatare gli elevati standard logistici e tecnologici disponibili per i frequentatori. La visita è iniziata con un briefing dettagliato sulle attività in corso presso l’aula magna intitolata al Generale Giulio Cesare Graziani, nome che porta anche lo Stormo. Successivamente, il tour è proseguito nell’hangar G.E.A. (Gruppo Efficienza Aeromobili), dove la Senatrice ha incontrato il personale militare e civile. Durante il suo intervento, il Sottosegretario Rauti, che ha la delega alla Formazione in ambito Difesa, ha sottolineato come: “Il 70° Stormo è un Reparto con una vocazione interforze e internazionale ed è un anello fondamentale nella filiera addestrativa dell’Aeronautica Militare e della Difesa. In questo polo di addestramento si trasmette il sapere del volo e si offrono le competenze iniziali e di base per contribuire alla sicurezza nazionale ed internazionale”. L’intervento della Senatrice ha evidenziato l’importanza strategica del 70° Stormo nell’ambito della formazione dei piloti e nel garantire elevati standard di sicurezza e competenza all’interno delle Forze Armate italiane. La visita ha rappresentato un importante momento di verifica e di riconoscimento del lavoro svolto dal personale della Scuola di Volo, rafforzando il legame tra le istituzioni e le strutture operative fondamentali per la difesa del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: OFERTE ESCLUSIVE A DUBAI QUEST’ESTATE – Emirates ha lanciato offerte per i vacanzieri che viaggiano a Dubai quest’estate. “Con un biglietto di andata e ritorno Emirates, i visitatori di Dubai possono usufruire dell’accesso gratuito ad alcune delle principali attrazioni della città, assicurandosi un’estate emozionante senza spendere una fortuna. Inoltre, tutti i passeggeri Emirates che volano da, attraverso o di nuovo a Dubai possono sfruttare la propria carta d’imbarco per accedere a sconti esclusivi in un’ampia gamma di strutture commerciali, ricreative e di ristorazione, nonché in rinomate attrazioni e spa di lusso in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Dalle avventure emozionanti alle irresistibili esperienze di shopping, c’è qualcosa per il divertimento di ogni viaggiatore. I viaggiatori con sede al di fuori degli Emirati Arabi Uniti che viaggiano a Dubai possono accedere a The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts e Wild Wadi Waterpark. Questa offerta è valida dal 22 maggio 2024 all’11 giugno 2024 ed è valida per viaggi dal 25 maggio 2024 al 31 agosto 2024. Per aumentare l’entusiasmo, i clienti che viaggiano durante l’estate possono concedersi sconti e premi tramite My Emirates Pass, garantendosi di ottenere il massimo. A partire dal 1 maggio 2024 al 30 settembre 2024, My Emirates Pass promette di elevare le avventure estive dei clienti a Dubai attraverso una gamma di offerte esclusive. È sufficiente presentare una carta d’imbarco fisica o digitale e un documento di identità valido presso i luoghi partecipanti per accedere alle offerte e agli sconti. My Emirates Pass è disponibile anche per i passeggeri che risiedono negli Emirati Arabi Uniti. Se hai effettuato il check-in online e hai scaricato la carta d’imbarco mobile sull’app Emirates o sul Wallet, ricordati di fare uno screenshot per presentarla presso le sedi partecipanti poiché scomparirà dalle tue app una volta atterrato. Per goderti l’estate a Dubai spendendo meno, scopri tutte le offerte My Emirates Pass visitando: www.emirates.com/myemiratespass“, informa Emirates.

AIRBUS E’ STATA SELEZIONATA PER LA SPACE WEATHER SPACECRAFT MISSION VIGIL – Airbus è stata selezionata dall’European Sapce Agency (ESA) per progettare e costruire lo space weather forecasting satellite Vigil, la prima operational mission nell’ESA Space Situational Awareness (SSA) Space Safety Programme (S2P). Lo spacecraft darà un ulteriore avvertimento alla Terra sulle tempeste solari in arrivo e sulle espulsioni di massa coronale che possono potenzialmente disturbare i satelliti in orbita e i sistemi elettronici e di distribuzione dell’energia sulla Terra. Patrick Wood, Head of Space Systems UK, Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Vigil è una delle missioni spaziali più emozionanti e importanti che non solo migliorerà la nostra comprensione del comportamento del Sole, ma ci fornirà in modo cruciale avvertimenti tempestivi e maggiore precisione su solar weather potenzialmente dannoso. I meteorologi spaziali saranno in grado di vedere cosa proviene dal Sole e fornire avvisi più accurati”. Andrew Griffith MP, Minister for Space at the Department for Science, Innovation and Technology, ha dichiarato: “La meteorologia spaziale genera fenomeni sorprendenti come le recenti manifestazioni dell’aurora boreale sui nostri cieli, ma presenta anche un rischio reale per il nostro modo di vivere che è sempre più dipendente dai servizi spaziali e satellitari. La missione Vigil trasformerà la nostra comprensione dell’impatto di eventi solari potenzialmente pericolosi e mi congratulo con Airbus qui nel Regno Unito per aver assunto la guida di questa importante missione”. “Vigil sarà il primo 24/7 operational space weather satellite, fornirà tempo prezioso per proteggere le infrastrutture critiche come le reti elettriche o le reti di comunicazione mobile sulla Terra, nonché i preziosi satelliti in orbita terrestre, inclusa la ISS”, ha affermato Josef Aschbacher, ESA Director General. “Vigil migliorerà drasticamente sia i tempi di consegna degli avvisi meteorologici spaziali sia il loro livello di dettaglio dal suo punto di vista unico nello spazio profondo”. Vigil sarà posizionato nel Lagrange point L5 sulla stessa orbita della Terra, 150 milioni di km dietro di essa mentre la Terra orbita attorno al Sole. Ciò consentirà a Vigil di vedere il Sole mentre ruota e di vedere le dimensioni e la velocità del tempo solare che si dirige verso la Terra. I dati di Vigil potrebbero fornire un preavviso di quattro o cinque giorni di venti solari che fluiscono verso la Terra.

AERONAUTICA MILITARE: IL MINISTRI DELLA DIFESA ALL’INAUGURAZIONE DI UN NUOVO POLO ALLOGGIATIVO A PALAZZO AERONAUTICA – E’ stato inaugurato nella mattina di martedì 21 maggio, alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il nuovo Polo Alloggiativo presso la “Caserma Giovanni Romagnoli” di Roma, a supporto del personale del comprensorio di Palazzo Aeronautica. L’apertura del nuovo complesso alloggiativo rientra nel progetto “Aeroporti Azzurri”, piano di ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture della Forza Armata che intende implementare soluzioni tecnologiche altamente innovative ispirate alla sostenibilità energetica e ambientale e che si inserisce nel contesto di un più ampio progetto di supporto e sostegno al personale della Forza Armata. Tale complesso logistico è stato infatti realizzato attraverso il completo rinnovamento e la modernizzazione dell’edificio storico della Caserma Romagnoli, risalente alla fine degli anni ’30, ricorrendo a soluzioni che hanno tra l’altro permesso di intraprendere l’iter per la certificazione internazionale LEED (Leadership in Energy and Enviroment Design) e che consentiranno di abbattere costi energetici ed emissioni di Co2 grazie al ricorso a fonti rinnovabili e all’ottimizzazione della luce naturale. La gestione logistica del nuovo polo alloggiativo sarà garantita attraverso un Building Management System, un sistema informatico che permette il monitoraggio di tutti i parametri funzionali dello stabile, dagli accessi, alle presenze, ai consumi. I nuovi alloggi, la cui realizzazione è frutto della sinergia tra il Comando Supporto Enti di Vertice (COMSEV) e il Servizio Infrastrutture del Comando Logistico A.M., che ha seguito la realizzazione delle opere e degli impianti, sono destinati al personale in servizio negli enti e reparti del comprensorio di Palazzo Aeronautica. Si tratta di un progetto di ampio respiro e di grande importanza per la Forza Armata, sottolineata dalla presenza del Ministro della Difesa, che nel prossimo futuro vedrà il sito della Caserma Romagnoli al centro di ulteriori opere a sostegno del personale, tra cui l’apertura di un asilo nido e la realizzazione di un ulteriore plesso alloggiativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING: PRIDE MONTH IN GIRO PER L’EUROPA – Vueling informa: “Estate al colore arcobaleno, al ritmo di musica, al sapore di libertà. Sono queste le coordinate della bella stagione di Vueling, parte del gruppo IAG. In vista del Mese del Pride, la compagnia aerea spagnola ricorda le sue rotte in alcune delle destinazioni più LGBTQ+ friendly in Europa. Da Parigi ad Amsterdam, da Londra a Madrid fino a Barcellona, tra giugno e agosto i viaggiatori potranno partecipare alle parate più colorate e divertenti, occasione anche per visitare queste affascinanti città europee. Marche des Fiertés – Parigi, 29 giugno: prima del grande appuntamento con le Olimpiadi, la capitale francese si prepara ad ospitare anche la variopinta parata il prossimo 29 giugno. Dall’Italia, nei mesi estivi Parigi Orly è collegata a Roma Fiumicino con fino a 27 voli settimanali, Milano Malpensa con fino a 16 voli, Firenze con fino a 13 voli, Bologna con fino a 5 voli, Bari con fino a 3 voli. Una delle parate più seguite e più rilevanti d’Europa, il London Pride, avrà luogo il prossimo 29 giugno. Dall’Italia, nella stagione estiva Londra Gatwick è collegata a Roma Fiumicino e Firenze, rispettivamente con fino a 20 e 16 voli settimanali. Accogliente e cosmopolita, Madrid affascina per l’inconfondibile armonia tra tradizione e modernità. Dal 1977 ha luogo nella capitale spagnola la parata del Madrid Orgullo. Dall’Italia, nella stagione estiva Vueling connette Madrid a Firenze con fino a 14 voli settimanali. Da sempre attenta tanto all’inclusione quanto al divertimento, la città di Barcellona è una delle mete irrinunciabili durante il Pride Month. Le celebrazioni si concludono con la tradizionale parata, in programma quest’anno sabato 20 luglio. Dall’Italia Vueling, la compagnia ufficiale del Pride di Barcellona, nella stagione estiva collega Barcellona a Roma Fiumicino, con fino a 41 voli settimanali, Milano Malpensa, con fino a 36 voli, Firenze, con fino a 21 voli, Venezia, con fino a 20 voli, Napoli, con fino a 14 voli, Bologna, con fino a 13 voli, Cagliari, con fino a 10 voli, Olbia e Palermo, con fino a 9 voli, Catania, con fino a 8 voli, Bari, con fino a 7 voli, Torino, con fino a 6 voli, Genova, con fino a 4 voli, Comiso e Linate, con fino a 2 voli. Tra parate, cinema all’aperto e feste di strada, le strade della città di Amsterdam si colorano e si animano dal 27 luglio al 4 agosto, Dall’Italia, nella stagione estiva Vueling offre fino a 4 voli settimanali da Firenze”.

RYANAIR LANCIA LA SELEZIONE DI COCKTAIL A BORDO A PARTIRE DA MENO DI 10 EURO – Ryanair ha lanciato un nuovo menu di cocktail a bordo con una selezione a partire da soli 9,50 euro. “L’estate è finalmente arrivata e non esiste modo migliore di iniziare le vacanze che sedersi a bordo e godersi uno dei rinfrescanti cocktail pronti da bere di Ryanair. Si può scegliere tra una varietà di sette diversi cocktail per tutti i gusti, tra cui Dublin Lemonade (Jameson Irish Whiskey, Sprite Zero e acqua frizzante), un Fruit Snack (Bombay Sapphire Gin, Sprite Zero e Capri-sun), un Rose Spritz (vino rosato e Sprite Zero) o un Flying Iced Tea (Bombay Sapphire Gin, Absolut Vodka e Coca-Cola)”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “L’estate è finalmente arrivata e non c’è modo migliore per iniziare le vacanze se non con un delizioso cocktail del nuovo menu a bordo di Ryanair. In aggiunta alla nostra già ampia gamma di cibo e bevande a bordo, la nuova carta dei cocktail offre una selezione di sette cocktail pronti da bere, dal Flying Iced Tea al French 75 al Rose Spritz e altro ancora. Vi invitiamo ad andare su ryanair.com per prenotare un volo a basso costo e assaggiare tutto ciò che il nostro menu di bordo ha da offrire”.

AEROPORTO DI PALERMO: MARCO BETTA AL PIANOFORTE IN MEMORIA DI FALCONE, MORVILLO E DELLA SCORTA – L’Aeroporto di Palermo informa: “23 maggio 1992 – 23 maggio 2024. Dalle 17.43 alle 17.56, per tredici minuti, si esibirà al pianoforte (sala partenze, terzo livello) il maestro Marco Betta, sovrintendente del teatro Massimo di Palermo, in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei poliziotti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, caduti per mano mafiosa il 23 maggio 1992. L’evento è organizzato da Gesap, Aeroporto di Palermo e dal Teatro Massimo di Palermo”.

EASYJET APRE UN NUOVO AI EQUIPPED OPERATIONS CONTROL CENTRE – easyJet ha aperto un nuovo operations Integrated Control Centre (ICC) a Luton per gestire il suo programma di volo giornaliero di circa 2.000 voli. “Il nuovo centro ha incorporato l’intelligenza artificiale nelle sue pratiche quotidiane per favorire un processo decisionale più rapido e migliore e contribuire a migliorare l’esperienza del cliente. Ad esempio, strumenti per aiutare a prevedere gli standby crew requirements e un crew planning tool che aiuta a consigliare e selezionare le migliori crew options per le esigenze dell’operazione. Più di 250 specialisti lavorano nel centro di controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestendo più di 340 aerei easyJet che fanno volare fino a 300.000 clienti in 35 paesi, su più di 1.000 rotte, verso 155 aeroporti ogni giorno. La nuova struttura all’avanguardia ospita esperti che lavorano per far decollare i voli e portarli a destinazione, in modo sicuro e puntuale. I ruoli nel centro spaziano dai route planners ai crewing teams, per garantire che piloti e equipaggi siano correttamente assegnati ai voli, ai team che si occupano dell’assegnazione degli aeromobili e della manutenzione, nonché alle comunicazioni in tempo reale con i clienti. La nuova struttura ICC è stata progettata attentamente per garantire al team un ambiente tranquillo in cui il rumore è limitato, con luce naturale, scrivanie scure e illuminazione individuale delle scrivanie, in modo da poter creare il miglior ambiente di lavoro per loro e una nuova sala relax con sedie reclinabili e pareti e soffitti verde scuro, che hanno dimostrato di creare un ambiente rilassante”, afferma easyJet. “Abbiamo fornito ai team un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa chiamato Jetstream, che offre loro accesso immediato a politiche, procedure e informazioni che consentiranno di risolvere i problemi operativi non appena si verificano. Nei prossimi mesi prevediamo che la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale sarà affidata anche ai nostri crew. Questo strumento su misura contiene le informazioni di otto manuali operativi per aiutare l’ICC con una ricchezza di informazioni, rendendo disponibili circa 3.000 pagine di manuali a portata di mano come mai prima d’ora”, prosegue easyJet. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo davvero lieti di avere il nostro nuovo operations control centre operativo in tempo per la stagione estiva, fornendo al nostro team operativo una struttura moderna e su misura da cui gestire fino a 13.000 voli a settimana. In easyJet abbiamo visto fin da subito il potenziale dei dati per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa, il che può aiutarci a fornire una migliore esperienza di volo ai nostri clienti, all’equipaggio e ai piloti. La tecnologia è già al lavoro, aiutandoci a prevedere esattamente di quali cibi e bevande abbiamo bisogno per determinati percorsi, riducendo al minimo gli sprechi alimentari, aiutandoci a prendere decisioni di manutenzione predittiva e aiutandoci a garantire di avere l’aereo giusto sulle rotte giuste per soddisfare al meglio la domanda”. Gill Baudot, Director of Network Control, easyJet, afferma: “Ogni giorno tutto il mio team è responsabile di portare in sicurezza più di un quarto di milione di passeggeri verso le loro destinazioni, affrontando le numerose e varie sfide che il complex airspace europeo può comportare. Fornire ai nostri dipendenti soluzioni di intelligenza artificiale generativa a portata di mano aiuta ad accelerare il processo decisionale per risolvere i problemi operativi non appena si verificano e possiamo vedere molti modi per sviluppare ulteriormente i progressi che abbiamo già fatto e migliorarli nel prossimo futuro”.

SPACE MEETINGS VENETO: GIORNATA CONCLUSIVA CON SPACE WINE & AGRITECH – Prospettive industriali delle applicazioni satellitari per il monitoraggio climatico e ambientale, agricoltura di precisione e sostenibilità: queste le tematiche chiave della terza e ultima giornata dello Space Meetings Veneto, l’evento internazionale che ha riunito a Venezia, dal 20 al 22 maggio 2024, i principali operatori globali dell’economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, di tecnologie innovative, di supply chain e di investimenti. Nella giornata conclusiva al VTP – Venezia Terminal Passeggeri, l’evento organizzato dalla Regione del Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research ha contato oltre 20 appuntamenti tra panel, discussioni, presentazioni di progetti e workshop, con oltre 40 tra ospiti e relatori. Space Meetings Veneto è reso possibile grazie all’impegno della Regione del Veneto e della Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research, che hanno mappato e messo in connessione tutte le eccellenze del territorio per costruire un vero e proprio “ecosistema” che vede collaborare enti pubblici, università, centri di ricerca e aziende, e che ha reso il Veneto una delle principali regioni in Italia nella filiera dell’Aerospazio, che muove circa 2 miliardi di euro di fatturato e occupa più di 5.000 addetti in 65 aziende. L’evento è co-organizzato da abe – advanced business events – società internazionale specializzata in Business Convention per i settori dell’aerospazio e difesa.

DELTA RICONOSCE GLI U.S. SERVICE MEMBERS – Delta informa: “Il lavoro di Delta a sostegno dei militari attivi, dei veterani e delle loro famiglie risale a decenni fa e comprende vantaggi di viaggio, partnership chiave, sostegno alla comunità e altro ancora. Essendo un brand incentrato sulle persone, Delta è orgogliosa di essere un sostenitore di lunga data dei nostri membri del servizio militare e dei nostri veterani, sia durante il loro viaggio che oltre. Con l’11,2% dei dipendenti Delta che sono veterani e molti di loro che continuano a prestare servizio nella Guardia Nazionale o nelle Riserve, il personale Delta è onorato dell’opportunità di servire coloro che ci servono e ci proteggono. Per i membri attivi di United States Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Space Force and Coast Guard, Delta offre una serie di vantaggi. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, Delta è onorata di riportare in Normandia, in Francia, 60 veterani della Seconda Guerra Mondiale, per commemorare l’80° anniversario dell’invasione del D-Day che catalizzò la fine della guerra, segnando la terza volta in cui la compagnia volerà direttamente in Normandia. In collaborazione con Best Defense Foundation e con il supporto di Michelin North America, Inc., Delta fornirà uno speciale volo charter direttamente a Deauville, aeroporto della Normandia, da Atlanta il 2 giugno con un Boeing 767-300, con ritorno il 12 giugno”.