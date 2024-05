GE Aerospace assumerà più di 900 ingegneri quest’anno. Patrick de Castelbajac nominato Chief Strategy Officer

GE Aerospace prevede di assumere più di 900 ingegneri nel 2024, riflettendo la sua continua attenzione all’innovazione per supportare gli attuali aircraft engine programs e sviluppare nuove tecnologie per il futuro del volo.

Le assunzioni sono già iniziate e si svolgeranno durante tutto l’anno. Le opportunità includono experienced engineer roles per programmi come il CFM International Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) technology demonstrator e advanced military engine programs.

Si prevede che la maggior parte dei ruoli di ingegneria saranno ricoperti negli Stati Uniti, con posizioni disponibili a livello globale.

“Nel corso della nostra storia, GE Aerospace è stata in prima linea nell’innovazione”, ha affermato Mohamed Ali, vice president of engineering for GE Aerospace. “Oggi stiamo entrando in una nuova era di sviluppo tecnologico incentrato sulla riduzione delle emissioni con nuove architetture, materiali avanzati, processi di produzione e capacità di supercalcolo che rivoluzionano ciò che è possibile. Ora, come standalone public company con l’innovazione al centro di ciò che facciamo, non vediamo l’ora di accogliere più ingegneri per aiutarci a inventare il futuro del volo”.

Le principali discipline molto richieste includono mechanical and thermal design, analysis, systems, controls, and aerodynamics.

“GE Aerospace è orgogliosa di equipaggiare la flying military fleet e di fornire advanced avionics and electric power systems a clienti militari e commerciali in tutto il mondo”, ha affermato Darin DiTommaso, vice president of engineering for GE Aerospace Defense & Systems. “Le nostre nuove tecnologie e le capacità rivoluzionarie stanno gettando le basi per le generazioni a venire e siamo entusiasti di accogliere ingegneri esperti che contribuiranno a garantire l’U.S. aviation superiority”.

“Nel 2023 GE Aerospace ha speso circa 2,3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel settore aeronautico, compresi i finanziamenti di clienti e partner esterni. Per continuare a far avanzare gli elementi costitutivi della tecnologia per ridefinire il futuro del volo, i piani per la spesa in ricerca e sviluppo nel 2024 sono compresi tra il 6% e l’8% delle entrate, compresi i finanziamenti esterni.

Gli sforzi di assunzione di ingegneri per l’innovazione tecnologica fanno seguito all’annuncio fatto all’inizio di quest’anno, secondo cui GE Aerospace prevede di investire 650 milioni di dollari nei suoi impianti di produzione e nella supply chain. Questi investimenti mirano ad aumentare la produzione e rafforzare la qualità, per supportare meglio i commercial and defense customers.

I test e lo sviluppo del CFM RISE program continuano a progredire. Presentato nel 2021, il RISE program sta portando avanti una serie di tecnologie pionieristiche, tra cui advanced engine architectures come Open Fan, compact core, combustion technology, hybrid electric systems compatibili con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il CFM RISE program mira a migliorare la fuel efficiency di oltre il 20%, con emissioni di CO2 inferiori del 20% rispetto ai motori più efficienti oggi in servizio.

Inoltre, GE Aerospace ha completato la prossima serie di test sul suo XA100 adaptive cycle engine, per raccogliere dati aggiuntivi e far avanzare questa tecnologia di prossima generazione per i futuri combat aircraft. Gli adaptive cycle engines sono fondamentali per garantire che gli U.S. combat aircraft mantengano la loro superiorità, fornendo il 30% in più di range e un thermal management significativamente migliore rispetto ai combat engine più avanzati di oggi”, afferma GE Aerospace.

“Gli ingegneri in tutte le fasi della loro carriera possono avere un impatto sull’aviazione per i decenni a venire presso GE Aerospace, con una forte necessità di ingegneri esperti. L’azienda offre molteplici programmi di sviluppo dei talenti, come l’early career Edison Engineering Development Program di lunga data e Take2Flight, un nuovo career relaunch program per professionisti dell’ingegneria pronti a tornare al lavoro dopo una pausa di un anno o più.

Anche GE Aerospace Foundation sta investendo nella next generation engineering workforce, annunciando recentemente un impegno di 20 milioni di dollari per espandere il Next Engineers program. Questo programma mira ad aumentare la diversità dei giovani lavoratori nel settore dell’ingegneria, colmando il divario tra la scuola media e l’università e ha raggiunto quasi 18.000 studenti da quando è iniziato nel 2021″, conclude GE Aerospace.

I candidati interessati possono visitare il sito invent.ge/engineering.

Patrick de Castelbajac nominato Chief Strategy Officer di GE Aerospace

GE Aerospace inoltre ha annunciato che Patrick de Castelbajac entrerà a far parte dell’azienda in qualità di Chief Strategy Officer, a partire dal 24 giugno 2024, riportando al Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr.

De Castelbajac guiderà l’enterprise strategic planning dell’azienda, lavorando in collaborazione con i business and functional teams di GE Aerospace per supportare la crescita a lungo termine, ottimizzando l’impiego del capitale con investimenti strategici in tutta l’azienda.

“Patrick è considerato uno dei principali operatori strategici del settore aerospaziale”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace. “Con la sua profonda esperienza nella pianificazione ed esecuzione a livello aziendale, darà forma ai nostri investimenti nella tecnologia per consentire il futuro del volo e sbloccare nuove opportunità, per promuovere una crescita mirata e disciplinata”.

De Castelbajac ha precedentemente ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Airbus, tra cui quella di Executive Vice President of Strategy & International, dove ha guidato il lancio della zero-emission/hydrogen initiative dell’azienda e ha guidato l’acquisizione di Bombardier CSeries (programma poi rinominato A220), e inoltre ha servito come President, Asia-Pacific. È stato anche CEO of ATR Aircraft, l’Airbus-Leonardo turboprop joint venture. Più recentemente, è stato CEO di Nordic Aviation Capital, dove ha affrontato con successo la pandemia attraverso la ristrutturazione dei contratti e del debito.

“Sono entusiasta e onorato di unirmi a GE Aerospace in questo momento cruciale della sua grande storia e non vedo l’ora di lavorare con i team per liberare il loro pieno potenziale, sviluppando strategie attuabili e supportando la crescita sostenibile del nostro settore”, ha affermato de Castelbajac.

