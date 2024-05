Emirates e Avianca lanciano una reciprocal codeshare partnership attraverso i gateway europei

Emirates e Avianca, uno dei principali vettori latino-americani, hanno avviato una nuova partnership codeshare che consente ai clienti di entrambe le compagnie di godere di una connettività senza interruzioni su rotte selezionate.

I clienti di Emirates da Madrid, Barcellona o London Heathrow, potranno volare direttamente verso tre aeroporti in Colombia e godere di una connettività senza interruzioni, oltre ad altri vantaggi di viaggio. I voli in codeshare includono Madrid per Bogotá, Medellin o Cali; Barcellona per Bogotá e London Heathrow per Bogotá.

I biglietti potranno essere prenotati da subito su emirates.com, avianca.com, sulle App di Emirates e Avianca, nei contact center o tramite le agenzie di viaggio, con voli in codeshare a partire dal 4 giugno.

Avianca inserirà il proprio codice sulle rotte operate da Emirates tra Barcellona, Madrid o London Heathrow e Dubai. I clienti del vettore colombiano voleranno su Emirates-operated widebody aircraft, approfittando della ristorazione di alto livello, di poltrone reclinabili in cabine premium e numerosi altri contenuti sul pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates, che offre più di 6.500 canali di film, spettacoli, musica e molto altro ancora, anche in spagnolo.

I clienti di Emirates e Avianca potranno godere della comodità di una connettività senza interruzioni, della possibilità di prenotare senza problemi gli itinerari di entrambe le compagnie con un unico biglietto e di beneficiare di tariffe competitive, così come di un’unica politica per i bagagli registrati fino alla destinazione finale.

Adnan Kazim, Deputy President, and Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver avviato una partnership codeshare con il più grande vettore colombiano, Avianca, per fornire collegamenti continui su rotte selezionate ai clienti di entrambe le compagnie aeree. L’accordo di codeshare ci permetterà di espandere la nostra portata e di consentire ai nostri clienti di utilizzare i nostri servizi e di volare verso ulteriori località in Colombia. Siamo inoltre lieti di offrire ai clienti di Avianca collegamenti attraverso Madrid e Barcellona in Spagna e a London Heathrow da e per il nostro hub di Dubai, oltre ad altri vantaggi come un’unica politica per il bagaglio e una connettività senza interruzioni. Siamo ansiosi di sviluppare ulteriormente questo rapporto e di introdurre in futuro ulteriori vantaggi a valore aggiunto che saranno percepiti dai clienti di entrambe le compagnie aeree”.

Claudio Vélez, Chief Revenue Officer, Avianca, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di lanciare questo codeshare agreement con Emirates che ratifica, ancora una volta, il nostro impegno per la connettività, l’accesso a nuove destinazioni e una maggiore attrazione di passeggeri verso l’America Latina. Questa collaborazione avvicinerà la nostra regione a Dubai attraverso l’Europa e rafforzerà anche le operazioni di Avianca a Barcellona, Madrid e London Heathrow. Emirates è una delle compagnie aeree più grandi e prestigiose del mondo, quindi questa partnership rappresenta una testimonianza e un riconoscimento del track record di Avianca, dei nostri indicatori operativi di livello mondiale e della forza della nostra rete di rotte”.

Emirates ha attualmente commercial cooperation agreements con 161 interline, codeshare and intermodal partners.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)