L’ACI World Assembly traccia la rotta per un’aviazione sostenibile con tre risoluzioni chiave

Alla Airports Council International (ACI) World Annual General Assembly, gli ACI airport members hanno adottato all’unanimità tre risoluzioni fondamentali, volte a garantire un safe and sustainable aviation system, mentre la domanda di viaggi aerei continua ad aumentare.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General and CEO, ha dichiarato: “Il traffico passeggeri globale è pronto a crescere, con proiezioni prossime ai 20 miliardi entro il 2042, raddoppiando le stime per il 2024. Per accogliere in modo sicuro e sostenibile questa crescita esponenziale è necessaria la collaborazione dell’intero sistema aeronautico, compresi i governi. Insieme, dobbiamo garantire una capacità sufficiente, mantenere la sicurezza e la protezione e raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette dell’aviazione. L’adozione unanime delle risoluzioni dimostra l’impegno degli aeroporti del mondo per una crescita sostenibile e ringraziamo i membri di ACI per aver fornito una forte risposta collettiva. La collaborazione non è solo essenziale, è l’unica via da seguire.”

L’annual General Assembly si è svolta presso la ACI Asia-Pacific and Middle East/ ACI World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition, dal 21 al 23 maggio a Riyadh, Regno dell’Arabia Saudita, ospitata da Riyadh Airports Company.

La sicurezza e la protezione negli aeroporti come fattori fondamentali per una crescita sostenibile

Riconoscendo che la crescita sostenibile e a lungo termine dell’aviazione richiede il mantenimento dei più alti livelli di sicurezza, questa risoluzione chiede una collaborazione rafforzata tra aeroporti, autorità per l’aviazione civile, governi, organizzazioni internazionali e partner finanziari per migliorare gli standard aeronautici globali. Ciò include l’aumento degli aeroporti certificati, il miglioramento delle misure di sicurezza e protezione attraverso iniziative di rafforzamento delle capacità e investimenti nello sviluppo di una forza lavoro aeronautica qualificata.

Gli aeroporti sono incoraggiati a continuare a sostenere l’ACI APEX program, che aiuta gli aeroporti a ottimizzare le loro operazioni, la conformità normativa e ad aumentare gli standard aeronautici in tutto il mondo.

Abilitare la system capacity negli aeroporti per far fronte alla crescita futura

Riconoscendo che la ground and airspace capacity rappresenta una delle maggiori sfide per soddisfare la futura domanda di viaggi aerei, questa risoluzione invita gli aeroporti, i governi e altre parti interessate chiave come gli operatori aerei e i fornitori di servizi di navigazione aerea a dare priorità alla collaborazione per massimizzare l’utilizzo della capacità del sistema. Ciò include, attraverso la politica, l’accesso a finanziamenti tempestivi e miglioramenti operativi e tecnici.

L’ACI World-Civil Air Navigation Services Organization (CANSO), Airport System Capacity Enhancement (ASCE) program, rimane una risorsa chiave per ottimizzare l’uso della capacità del sistema aeroportuale, sia in volo che a terra.

Decarbonizzazione dell’aviazione e azione climatica negli aeroporti

Prendendo atto dell’impegno degli aeroporti verso l’obiettivo Net Zero Carbon del settore, questa risoluzione esorta i governi e le parti interessate dell’aviazione a dare priorità all’adozione di SAF, insieme agli investimenti in nuove tecnologie di propulsione come gli aerei elettrici e ibridi elettrici e le relative infrastrutture aeroportuali. La risoluzione sottolinea la necessità di approcci globali unificati alla decarbonizzazione del trasporto aereo, compresa la garanzia di una fornitura sufficiente di energia verde agli aeroporti e l’incentivazione dell’adattamento climatico e dello sviluppo delle infrastrutture di mitigazione attraverso adeguati meccanismi finanziari.

Unendosi alla serie di risorse ambientali di ACI, incluso l’ACI Airports Carbon Accreditation Program, ACI World ha lanciato la Guidance on Airport Decarbonization, una pubblicazione che fornisce indicazioni sulla costruzione di una roadmap per la decarbonizzazione, il coinvolgimento delle parti interessate e gli aspetti economici e finanziari.

(Ufficio Stampa ACI World)