Embraer collabora con Avfuel per aumentare l’adozione di SAF

Embraer ha annunciato oggi un accordo storico con Avfuel per aumentare l’utilizzo di Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ (SAF) presso il Melbourne Orlando International Airport (KMLB), con un carico a settimana.

Il duo ha stipulato per la prima volta un accordo SAF nel luglio 2021 a sostegno delle operazioni di volo di Embraer da MLB. Questo accordo ha visto Avfuel consegnare un 8.000-gallon truckload di Neste MY SAF a trimestre a Sheltair MLB, l’FBO che fornisce servizi di stoccaggio e movimentazione per Embraer.

Con l’accordo settimanale aggiornato, la partnership estesa dovrebbe portare a un totale di 240.000 galloni USA di SAF consegnati a Embraer nel 2024, rappresentando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Ogni carico consentirà una riduzione di 19 tonnellate di emissioni di carbonio, con una conseguente riduzione di 570 tonnellate di emissioni di carbonio per l’anno.

“La collaborazione di Embraer con Avfuel e Sheltair segna una pietra miliare fondamentale nel nostro viaggio verso operazioni di volo a emissioni nette zero”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Il nostro continuo investimento in SAF dimostra il nostro impegno nel ridurre le emissioni oggi e nell’avvicinare il settore al net-zero aviation goal entro il 2050”.

C.R. Sincock, II, Avfuel’s Executive Vice President, ha dichiarato: “Embraer è stato un partner costante nell’adozione di SAF sin dal primo giorno. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel suo straordinario percorso di sostenibilità aumentando drasticamente l’offerta di SAF per contribuire a raggiungere gli ammirevoli obiettivi di sostenibilità del suo team. Il team Avfuel estende inoltre la sua gratitudine a Sheltair per il ruolo fondamentale che svolge nel rendere possibile questo accordo con i servizi di sicurezza e movimentazione del carburante leader del settore”.

L’investimento di Embraer in SAF supporterà principalmente flight demonstrations, deliveries and production flights a Melbourne. Oltre al suo investimento in SAF, Embraer continua a migliorare l’efficienza del suo attuale portafoglio di aeromobili, esplora tecnologie di propulsione alternative e offre compensazione gratuita delle emissioni di carbonio ai nuovi clienti Embraer Executive Care attraverso la sua partnership con 4AIR. Questi sforzi supportano gli impegni ambientali dell’azienda, che includono il raggiungimento di carbon-neutral operations by 2040 e net-zero aviation by 2050, in linea con l’impegno Fly Net Zero del settore.

(Ufficio Stampa Embraer)