Quest’inverno Lufthansa vola per la prima volta a Rovaniemi

Lufthansa informa: “L’inverno è tempo di Natale e chi ha sempre desiderato far visita a Babbo Natale nella sua città natale “ufficiale”, ora ha la possibilità di farlo senza sosta con Lufthansa da Francoforte. Dal 30 novembre 2024, la compagnia aerea volerà per la prima volta due volte a settimana da Francoforte a Rovaniemi, la capitale della Lapponia, nel nord della Finlandia. Rovaniemi si trova sul Circolo Polare Artico ed è circondata da una natura incontaminata. La città è un punto di partenza ideale per esplorare fenomeni naturali mozzafiato come l’aurora boreale o spettacolari comprensori di sci di fondo”.

“Con l’aggiunta di Rovaniemi, Lufthansa continua la sua storia di successo in Finlandia. Oltre a Helsinki, Oulu, Kittilä, Ivalou e Kuusamo, è la sesta destinazione finlandese per Lufthansa Airlines.

Lufthansa volerà anche da Francoforte a Chisinau, la capitale della Repubblica di Moldavia, in inverno. Questo collegamento è stato lanciato già nell’estate 2024. Nantes (Francia) ora può essere scoperta anche da Monaco in inverno. La destinazione, che è stata aggiunta in estate, ora viene proposta anche nella stagione fredda.

Tutte le nuove destinazioni possono essere prenotate immediatamente tramite i familiari canali di prenotazione Lufthansa“, conclude Lufthansa.

Dettagli del volo Francoforte – Rovaniemi:

Dal 30 novembre 2024, Martedì e sabato.

LH852: Francoforte 08:50 – Rovaniemi 12:50.

LH853: Rovaniemi 13:50 – Francoforte 15:50.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)