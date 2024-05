JetBlue vola da New York a Edimburgo

JetBlue ha annunciato di aver ampliato la sua offerta transatlantica con nuovi voli diretti per Edimburgo, in decollo oggi da New York. “Il servizio stagionale estivo giornaliero dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) a Edinburgh Airport (EDI) sarà operativo fino al 30 settembre 2024, portando le tariffe basse e l’ottimo servizio di JetBlue alla seconda destinazione turistica più popolare del Regno Unito. Questo nuovo servizio, che è la seconda offerta diretta dal JFK di New York a Edimburgo, fornisce la concorrenza tanto necessaria per i clienti che viaggiano dentro e fuori New York“, afferma JetBlue.

“JetBlue ha ridefinito i viaggi transatlantici introducendo tariffe basse e ottimi servizi nei mercati dominati da vettori legacy ad alte tariffe”, ha affermato Marty St. George, president, JetBlue. “Non vediamo l’ora di collegare la Scozia e il Nordest quest’estate con il nostro pluripremiato servizio Mint e core, che porterà questa esclusiva esperienza JetBlue a Edimburgo”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a JetBlue in Scozia con il lancio di questo nuovo servizio diretto. Il Nord America è il nostro mercato internazionale di maggior valore per i visitatori e qui stiamo registrando livelli record di domanda, accogliendo quasi un milione di visitatori l’anno scorso, superando non solo i livelli pre-pandemia ma anche altre parti del Regno Unito”, ha affermato Malcolm Roughead, Chief Executive of VisitScotland.

“Siamo entusiasti di vedere un’altra nuova compagnia aerea, poiché JetBlue aggiunge l’aeroporto di Edimburgo alla sua rete europea in rapida crescita. I viaggi transatlantici da Edimburgo sono stati una vera storia di successo e l’aggiunta di maggiore capacità a New York apre ai passeggeri un’altra rotta per viaggiare da e verso la Scozia e gli Stati Uniti, avvicinando ancora di più i nostri due paesi”, ha affermato Gordon Dewar, chief executive of Edinburgh Airport. “È sempre bello vedere una nuova compagnia aerea stabilire la propria sede a Edimburgo e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri di JetBlue e i nostri nuovi colleghi nella capitale della Scozia”.

Orari tra New York (JFK) ed Edimburgo (EDI):

Servizio stagionale giornaliero a partire dal 22 maggio (direzione est) e dal 23 maggio (direzione ovest), fino al 30 settembre 2024.

JFK-EDI, Flight 73, 21:12 – 9:30 (+1).

EDI-JFK, Flight 72, 12:30 – 15:06.

I voli per Edimburgo saranno operati quotidianamente sull’Airbus A321neo di JetBlue con 16 redesigned Mint Suite® seats, 144 core seats e l’Airbus Enhanced Cabin con XL Bins.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)