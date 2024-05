News Brevi – 23.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A MILANO – Un bimbo di soli sei giorni, bisognoso di cure specialistiche molto urgenti, è stato trasportato nella tarda mattinata di ieri da Cagliari a Milano a bordo di un Falcon 50, velivolo del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a Ciampino. Il piccolo, ricoverato presso il Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula” di Cagliari, ha così potuto raggiungere in brevissimo tempo il Policlinico IRCCS San Donato di Milano, accompagnato dal papà e da un’equipe medica per l’assistenza in volo. L’aereo dell’Aeronautica, partito dall’aeroporto militare di Ciampino intorno alle ore 11:30, ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari-Elmas dopo circa un’ora di volo. Completate le procedure d’imbarco del paziente e dei suoi accompagnatori, il Falcon 50 è infine atterrato sull’Aeroporto di Milano-Linate intorno alle 13:30. Da qui il neonato ha potuto raggiungere, grazie ad una ambulanza che lo attendeva sul posto, l’ospedale milanese per essere così subito affidato alle cura specifiche di cui necessitava. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza in varie basi d’Italia. Il 31° Stormo di Ciampino è infatti solo uno dei reparti di volo che Forza Armata assicura alla collettività 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, con velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SECONDO VOLO SANITARIO D’URGENZA IN POCHE ORE, DA CAGLIARI A GENOVA – Si tratta del secondo volo d’urgenza a distanza di poche ore per i velivoli dell’Aeronautica Militare. Terminato intorno alle 13:30 il soccorso aereo effettuato da un velivolo Falcon 50 a favore di un neonato di soli sei giorni di vita, un secondo intervento degli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino si è reso necessario per trasportare una bambina di soli due anni. A decollare tempestivamente dalla base militare romana, questa volta, un velivolo Falcon 900. La piccola, ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, è stata trasportata presso l’aeroporto di Genova insieme alla mamma e ad un’equipe medica. Da qui ha poi raggiunto in ambulanza l’Istituto Giannina Gaslini. Il trasporto si è concluso intorno alle 16:30 di oggi. Anche in questo caso è stata la Prefettura di Cagliari a mettersi in contatto con la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza in varie basi d’Italia. Il 31° Stormo di Ciampino è infatti solo uno dei reparti di volo che Forza Armata assicura alla collettività 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, con velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o, come in questo caso, di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE AL SAFETY DAY DI OZZANO DELL’EMILIA – Nel pomeriggio di giovedì 16 Maggio, presso l’Aviosuperficie di Ozzano dell’Emilia (BO), la Scuola di Volo Professional Aviation Academy ha organizzato il Safety Day 2024, un importante evento giunto alla terza edizione che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone e che ha come finalità la prevenzione degli incidenti e la diffusione dei concetti di Sicurezza Volo. Alla giornata hanno partecipato illustri esperti sia del volo militare che civile nonché del campo accademico. Tra questi il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Direttore della DIPMA, l’Ispettore Sicurezza Volo dell’AM, Generale di Brigata Aerea Roberto Di Marco, il Vice Direttore Generale dell’ENAC, Ing. Fabio Nicolai, il Prof. Claudio Vicini, luminare Otorino-Laringoiatra e il Gen. Luca Valeriani, Presidente dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE ALLO “SPACE MEETINGS VENETO” – Si è svolta lunedì 20 Maggio, a Venezia, la prima giornata di “Space Meetings Veneto”, l’evento internazionale promosso dalla Regione Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research – che ha riunito a Venezia i principali attori globali dell’economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti, per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti. Alla cerimonia d’apertura, svoltasi presso il Venezia Terminal Passeggeri, oltre al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, hanno partecipato tra gli altri il Senatore Adolfo Urso, Ministro per le imprese e il Made in Italy e Autorità Delegata alle Politiche Spaziali, il Gen. S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e il Dott. Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale S.A. Luca Goretti, durante la conferenza di apertura ha sottolineato come “La sinergia tra pubblico e privato non è solo condivisione dei costi ma anche dei rischi e degli obiettivi; è cambiato il paradigma in quanto i privati di oggi hanno capacità tecnologiche e operative tali da costituire, per la Difesa, interlocutori essenziali per costruire le capacità del futuro dove lo spettro delle opportunità non è solo dati, ma della ricerca, dell’innovazione e tecnologia e come in altri settori, il ruolo dell’Aeronautica Militare è anche supportare lo sviluppo del tessuto industriale nazionale in termini di competenze e competitività” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BANDA MUSICALE DELL’AERONAUTICA MILITARE: CONCERTO AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – Il 21 maggio, nella magnifica cornice del Parco Archeologico del Colosseo a Roma, alla presenza di numerose autorità politiche e militari, si è svolto il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare dal titolo “Melodie d’autore in una sera di maggio – Omaggio dell’Aeronautica Militare alla città eterna“. La serata, presentata dalla conduttrice e attrice Serena Autieri, è stata aperta dall’esecuzione della Marcia d’Ordinanza dell’Aeronautica Militare e ha visto un programma molto variegato durante la quale il complesso bandistico ha dato prova di grande versatilità. Il programma musicale, composto da 13 brani, ha spaziato dalla musica classica alla musica rock, dalla musica moderna a quella melodica, fino alla conclusione sulle note dell’inno nazionale. Nel suo discorso il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha ringraziato tutti i presenti rimarcando il significato della serata: “Il concerto di questa sera, in una location unica come quella dove ci troviamo oggi, rappresenta un ringraziamento e un tributo che l’Aeronautica Militare ha voluto rendere alla città eterna che ci ospita tutti i giorni”. Proseguendo, il Generale Goretti ha anche ricordato che “…quest’estate la Pattuglia Acrobatica Nazionale si recherà in tour negli Stati Uniti per ringraziare gli italiani che vivono all’estero, mentre la Banda dell’Aeronautica Militare si esibirà in diversi appuntamenti in tutta Italia” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ALLA SCUOLA VOLONTARI DELL’AERONAUTICA MILITARE DI TARANTO DUE GIORNATE DEDICATE ALLA TUTELA DEL MARE – Nei giorni 19 e 20 maggio, a Taranto, si sono svolte alcune importanti attività che hanno visto i frequentatori e il personale della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM), in stretta collaborazione con le Istituzioni ed Associazioni locali, impegnarsi per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente marino jonico. In particolare, domenica 19 maggio la SVAM ha ospitato l’iniziativa “Dalle onde alle sponde”, un’attività di raccolta di rifiuti nelle acque del secondo seno di Mar Piccolo dove i sub di una associazione subacquei del territorio hanno raccolto dal mare rifiuti superficiali e galleggianti senza interferire e intaccare l’ecosistema marino. Allo stesso tempo, i volontari di WWF Taranto e delle associazioni SiAmo e Plasticaqquà, con il diretto supporto dei frequentatori in addestramento del 27° Corso VFP4 (Volontari in Ferma Prefissata quadriennale) “Lamia II”, hanno ripulito il litorale costiero dai rifiuti che il vento e le maree ciclicamente trasportano a riva (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ICAO ACCOGLIE CON FAVORE LA CREAZIONE DELLA MENA REGIONAL SAFETY ORGANIZATION – L’ICAO ha accolto con favore l’istituzione della Middle East and North Africa Regional Safety Oversight Organization (MENA RSOO), uno sforzo collaborativo volto a migliorare la sicurezza aerea nella regione. Il MENA RSOO, lanciato ufficialmente il 6 dicembre 2023, cerca di mettere in comune risorse e competenze per creare un quadro completo per migliorare le pratiche di sicurezza aerea. Durante il suo discorso al MENA RSOO Steering Committee Meeting in Riyadh, il segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar si è congratulato con l’organizzazione per la sua fondazione. Ha affermato: “La MENA RSOO è una testimonianza del potere della cooperazione e di una visione condivisa per migliorare la sicurezza aerea nella regione”. Salazar ha inoltre riconosciuto la leadership e il sostegno dell’Arabia Saudita nell’ospitare e sviluppare questa importante iniziativa. Ha riconosciuto gli sforzi dell’ICAO Middle East Regional Office, guidato dal direttore regionale Mohamed Abubaker Farea, nell’individuare i bisogni critici e nel fornire supporto continuo durante la creazione del MENA RSOO. La collaborazione dell’ICAO con le Regional Safety Oversight Organizations dura da due decenni, dimostrando l’impegno di lunga data dell’organizzazione a sostenere la loro istituzione come mezzo per rafforzare la supervisione della sicurezza. Nell’ambito di questo impegno, l’ICAO ha formalmente invitato la MENA RSOO ad aderire alla ICAO RSOO Cooperative Platform, facilitando una stretta collaborazione con l’ICAO e altre RSOO in tutto il mondo. Mentre l’RSOO MENA procede con i processi operativi, l’ICAO è pronta a fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e logistico e accesso alla sua vasta esperienza. Salazar ha sottolineato: “L’ICAO continua a impegnarsi nello sviluppo e nell’evoluzione dei suoi programmi a supporto delle RSOO in tutto il mondo. Riconosciamo i vantaggi significativi che i nostri Stati membri ottengono dalle rispettive Regional Safety Oversight Organizations. Queste organizzazioni migliorano l’efficacia delle misure di supervisione della sicurezza degli Stati membri”. L’istituzione della MENA RSOO segna un passo significativo verso la collaborazione regionale nella sicurezza aerea.

IATA: WINGS OF CHANGE FOCUS AFRICA (WOCFA) SI SVOLGERA’ A JOHANNESBURG – IATA ha annunciato che la Wings of Change Focus Africa Conference (WOCFA) tornerà per la sua seconda edizione, con il tema “Towards a More Resilient and Sustainable African Aviation”. Si svolgerà a Johannesburg, Sud Africa, il 2-3 luglio 2024, con South African Airways come compagnia aerea ospitante. La WOCFA approfondirà le priorità nell’ambito dell’iniziativa Focus Africa della IATA per rafforzare il contributo dell’aviazione allo sviluppo economico e sociale del continente, oltre a migliorare la connettività, la sicurezza e l’affidabilità per passeggeri e shippers. “Il mercato dell’aviazione africano detiene un immenso potenziale non sfruttato, con aspettative di raddoppiamento del traffico nei prossimi 15 anni. L’iniziativa Focus Africa ha identificato priorità chiave che, se affrontate in modo collaborativo ed efficace, rafforzeranno l’industria aeronautica africana e miglioreranno il suo impatto socio-economico. A un anno dall’inizio dell’iniziativa Focus Africa abbiamo visto progressi in aree come la sicurezza, ma c’è ancora molta strada da fare. La conferenza Wings of Change Focus Africa di quest’anno si basa su questi progressi affrontando aree critiche come sicurezza, sostenibilità, sviluppo economico e resilienza complessiva del settore”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice-President for Africa and the Middle East. Il Professor Malesela John Lamola, Chief Executive Officer of South African Airways, terrà un discorso di apertura. “Siamo lieti di ospitare la conferenza Wings of Change Focus Africa di IATA e di dare il benvenuto all’industria aeronautica nella nostra casa, Johannesburg. Il progresso del settore del trasporto aereo è fondamentale per la crescita economica dell’Africa. La conferenza consentirà ai leader del settore di unire le forze e guidare l’agenda per un’industria aeronautica africana più forte e resiliente”, ha affermato Lamola. Lamola e Alawadhi saranno affiancati da leader del settore provenienti da vari settori dell’aviazione nell’affrontare l’evento, comprese le sessioni su temi quali Safety, Security, Boosting Regional Traffic, Airport Infrastructure, Modern Airline Retailing, Sustainability con focus sul Sustainable Aviation Fuel (SAF), Air Cargo, Skilled workforce.

AMERICAN AIRLINES SI PREPARA ALLA STAGIONE ESTIVA – American Airlines informa: “Nei prossimi mesi, più di 72 milioni di clienti prenderanno il volo con American Airlines. Assicurati di iscriverti al programma AAdvantage® per vivere l’esperienza di viaggio più gratificante possibile. I membri hanno infiniti modi per guadagnare miglia anche quando non volano. Le miglia possono essere riscattate per voli, vantaggi di viaggio, hotel, automobili e altre esperienze dai partner di American. Per semplificare la gestione del tuo viaggio e del tuo viaggio, scarica l’app mobile American. Se voli in un posto che include una delle opzioni di ristorazione premium di American, assicurati di prenotare il tuo pasto tra 30 giorni e fino a 24 ore prima del viaggio. Preordinare il tuo pasto è il modo migliore per assicurarti di goderti ciò che desideri a bordo. Non appena prenoti il tuo viaggio, puoi richiedere qualsiasi assistenza speciale di cui potresti aver bisogno. Utilizza l’app mobile per effettuare il check-in per il tuo volo, quindi salva la carta d’imbarco sul telefono. American e il suo team di oltre 130.000 membri sono pronti a prendersi cura dei clienti durante l’alta stagione di viaggio”.

NUOVO BOARD MEMBER PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato oggi che il suo board of directors ha eletto la Dott.ssa Heather Wilson nel board, con effetto da oggi. “La profonda conoscenza del nostro settore e la sua vasta esperienza di leadership saranno una risorsa straordinaria per la nostra azienda, mentre continuiamo a promuovere l’innovazione e a fornire soluzioni di sicurezza del 21° secolo ai nostri clienti”, ha affermato Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin. “Heather ha una comprovata esperienza nel governo, nel mondo accademico e nel settore privato, attendo con ansia la sua intuizione strategica come board member”. Wilson è stata la 24th Secretary of the U.S. Air Force dal 2017 al 2019 ed è president of the University of Texas a El Paso.

SIKORSKY: FLIGHT TEST DI UNO SCALABLE “ROTOR BLOWN WING” UAS – Sikorsky, una società Lockheed Martin, sta conducendo test di volo per maturare Control laws and aerodynamics di un nuovo vertical takeoff and landing uncrewed aerial system (VTOL / UAS). I test di volo hanno lo scopo di dimostrare l’efficienza e la scalabilità di una twin proprotor ‘rotor blown wing’ configuration, che si posiziona sulla coda per decollare e atterrare come un elicottero e passa facilmente al volo orizzontale per missioni di lunga durata, come come intelligence, sorveglianza, ricognizione e targeting. I test di volo in corso supportano l’Ancillary initiative della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), che mira a sviluppare un Class 3 UAS VTOL X-Plane in grado di operare nella maggior parte delle condizioni meteorologiche dai ponti delle navi e da superfici non preparate senza infrastrutture. Sikorsky è uno dei numerosi concorrenti selezionati per far avanzare i progetti concettuali degli UAS alla fase di sviluppo successiva. Il termine ‘rotor blown wing’ si riferisce al flusso d’aria costante proveniente dal flusso del proprotor attraverso l’ala. Sikorsky ha scelto il design per ridurre la resistenza in modalità hover e durante la transizione al volo in avanti e per aumentare cruise efficiencies and endurance. “Sono in corso test di volo per verificare che il nostro tail-sitting rotor blown wing UAS possa lanciarsi e atterrare verticalmente con elevata stabilità e navigare in modo efficiente”, ha affermato Igor Cherepinsky, director of rapid prototyping group Sikorsky Innovations. “I fattori chiave per la manovrabilità e la futura scalabilità sono il nostro MATRIX autonomy flight control system e un articulated rotor system simile a quelli degli elicotteri tradizionali”. Per le prove di volo attualmente in corso, Sikorsky sta utilizzando un prototipo alimentato da una batteria. Se selezionato per produrre un air vehicle per una futura fase di Ancillary, Sikorsky prevede di costruire una 300-pound hybrid-electric version per includere un ISR payload da 60 libbre.

EMIRATES SVELA LE ESCLUSIVE “ICONS OF FINE WINE” ORA A BORDO – Annunciando l’arrivo della Giornata internazionale del vino il 25 maggio, Emirates offre un’esperienza di volo senza precedenti agli appassionati e agli intenditori di vino, lanciando in cielo annate ancora più rare quest’estate: una straordinaria collezione delle più vini acclamati delle rispettive regioni, tutti a bordo contemporaneamente. “In First Class, i clienti sulle rotte da Dubai verso il Regno Unito e le Americhe riceveranno ora in omaggio Dom Pérignon Rosé 2008, servito esclusivamente a bordo di Emirates. I clienti di First Class a bordo delle rotte da Dubai verso il Regno Unito e le Americhe nei mesi di giugno e luglio potranno degustare una squisita annata di vino bianco proveniente dalla rinomata regione francese della Borgogna, dove Louis Latour è una Maison a conduzione familiare dal 1797. Rinomato per la sua maestria nella creazione di alcuni dei migliori vini multiregionali australiani, Yattarna rappresenta uno dei progetti di sviluppo del vino più completi mai condotti. Da metà giugno a ottobre, i clienti di First Class a bordo delle rotte da Dubai all’Australasia sono invitati ad assaporare il Penfolds Yattarna Chardonnay 2019. Nel regno dei vini rossi, quest’estate Emirates ha a bordo una notevole gamma di annate, provenienti dalle celebri regioni di Francia, Spagna, Italia e Stati Uniti. I clienti di First Class sulle rotte da Dubai verso tutte le destinazioni dell’Europa continentale da giugno a metà dicembre sono invitati ad assaporare un vino iconico di M. Chapoutier, un nome leggendario nella Valle del Rodano, Francia. Dall’iconica azienda vinicola spagnola fondata nel 1864 da Eloy Lecanda y Chaves, Emirates presenta la Vega Sicilia Unico 2006 Ribera del Duero per i clienti di First Class che viaggiano tra Dubai e tutte le destinazioni dell’Europa continentale nei mesi di giugno e luglio. Ora a bordo, i passeggeri di First Class che viaggiano da Milano e JFK, New York, possono provare uno dei vini toscani più celebri d’Italia, Ornellaia, Bolgheri Tuscany 2012. Un’altra annata italiana degna di nota ora presente a bordo di Emirates è il Brunello di Montalcino 2010. I clienti di First Class che viaggeranno tra Dubai verso le rotte italiane da maggio 2024 a gennaio 2025 potranno godersi l’annata 2010. Sulle rotte da Dubai al Nord America da fine maggio a giugno, i clienti di First Class hanno l’opportunità di assaggiare Opus One, una partnership tra due venerate dinastie del vino. La passione e la dedizione di Emirates per l’esperienza del vino fanno sì che i clienti di tutte le classi possano sperimentare vini eccezionali. In Business Class, i clienti possono assaporare una vasta gamma di Bordeaux maturi della spettacolare annata 2009, tra cui les Tourelles de Longueville 2009 sulle rotte del Regno Unito e delle Americhe, Sociando-Mallet 2009 sulle rotte europee, Château Lagrange 2009 sulle rotte del Medio Oriente e Larrivet Haut-Brion 2009 sulle rotte dell’Estremo Oriente. Nella Premium Economy Class, i clienti ricevono una selezione di spumanti d’annata, rosso premium e vino bianco premium. In Economy Class, Emirates offre un vino rosso e uno bianco, entrambi di qualità eccezionalmente elevata”, afferma Emirates.

ROLLS-ROYCE COLLABORA CON SNC PER L’U.S. AIR FORCE SURVIVABLE AIRBORNE OPERATIONS CENTRE – Rolls-Royce ha annunciato che fa parte del team, guidato dal prime contractor SNC, che sostiene il Survivable Airborne Operations Center (SAOC) recapitalization program for the United States Air Force. Il SAOC aircraft fornisce ai top military leaders una highly survivable command, control and communications platform per dirigere le U.S. forces nel mezzo di una potenziale emergenza nazionale. Adam Riddle, President – Defense for Rolls-Royce plc and Chairman & CEO of Rolls Royce North America, ha dichiarato: “Per decenni, Rolls-Royce ha equipaggiato operazioni militari in tutto il mondo con tecnologie affidabili e all’avanguardia, trasportando in sicurezza i membri del servizio nelle loro missioni. Ora siamo orgogliosi di unire il nostro comprovato pedigree con l’esperienza collettiva di SNC e del resto del team SAOC per garantire che i nostri leader militari abbiano la piattaforma per proteggere la sicurezza nazionale quando conta di più”. Il SAOC aircraft è un componente chiave del National Military Command System, servendo come National Airborne Operations Center. Jon Piatt, executive vice president of SNC’s IAS business, ha commentato: “SNC è molto entusiasta di collaborare con Rolls-Royce, mettendo la sua vasta esperienza al servizio di questa cruciale Air Force mission. Siamo certi che Rolls-Royce si dimostrerà un partner prezioso nel mantenere un vantaggio strategico per proteggere il Paese quando conta di più”.

COLLINS AEROSPACE RICEVE UN SURVIVABLE AIRBORNE OPERATIONS CENTER SUBCONTRACT – Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata un subappalto multimiliardario come parte di un team guidato da SNC per progettare, sviluppare e fornire sistemi e prodotti per un nuovo velivolo nell’ambito dell’U.S. Air Force’s Survivable Airborne Operations Center (SAOC) program. Il programma SAOC fornisce la prossima generazione dell’E-4B National Airborne Operations Center, fornendo ai massimi leader militari un velivolo in grado di sopravvivere per garantire le performance del National Military Command System. Collins Aerospace ha un contratto per fornire più prodotti da tutta l’azienda. “Stiamo riunendo i sistemi di tutta RTX per aiutare il team a fornire un advanced, survivable airborne operations center all’U.S. Air Force”, afferma Conn Doherty, vice president and general manager, Strategic Solutions for Collins Aerospace. “La nostra collaborazione con SNC sfrutta il meglio della nostra esperienza collettiva di ingegneria e produzione. Questa missione è particolarmente urgente e la nostra decennale esperienza nella progettazione per ambienti contestati è fondamentale per il suo successo”. Questo team riunirà innovazione con disciplina, ingegneria avanzata e consegne accelerate, rispettando i costi per ricapitalizzare la costosa e obsoleta E-4B fleet con capacità di prossima generazione.

QATAR AIRWAYS CARGO TRASPORTA SEI GIOVANI LEONI IN AFRICA – Qatar Airways Cargo ha aiutato ancora una volta Animal Defenders International, questa volta trasportando sei giovani leoni provenienti dal commercio illegale di animali selvatici all’ADI Wildlife Sanctuary di Johannesburg. Mark Drusch, Chief Officer Cargo di Qatar Airways Cargo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta ADI, questa volta riportando questi sei bellissimi leoni a casa in Africa. La nostra iniziativa WeQare Rewild the Planet rappresenta il nostro impegno a riportare la fauna selvatica e le specie in via di estinzione nel loro habitat naturale, gratuitamente. Ci vuole molto impegno e logistica da parte del nostro team per organizzare lo spostamento di animali così grandi; dalla logistica negli aeroporti, al carico e scarico degli animali dall’aereo, alla garanzia che siano installate le gabbie corrette per il benessere degli animali, ma è qualcosa di cui siamo tutti collettivamente molto orgogliosi”. Jan Creamer, Presidente di Animals Defenders International ha aggiunto: “Siamo grati a Qatar Airways Cargo e al suo programma WeQare per averci supportato ancora una volta coprendo il costo del trasporto aereo di ritorno in Africa. Siamo anche molto grati ai sostenitori dell’ADI che stanno aiutando a finanziare le loro cure”. Qatar Airways Cargo continua a riaffermare il proprio impegno per il benessere degli animali. Il programma di sostenibilità WeQare di Qatar Airways Cargo consiste in una serie di capitoli focalizzati basati su quattro pilastri fondamentali: ambiente, società, economia e cultura, ed è uno sforzo consapevole per creare un impatto più positivo sul settore e sul mondo. Chapter 2 – Rewild the Planet, incoraggia la preservazione dell’equilibrio ecologico offrendo trasporto gratuito alle organizzazioni coinvolte nel ritorno degli animali selvatici nel loro habitat naturale.