Austrian Airlines espande la rete di rotte nell’orario invernale 2024/2025

Austrian Airlines raggiungerà un traguardo significativo nel 2024 con l’introduzione del Boeing 787. Questa espansione include due ulteriori aerei a lungo raggio che verranno impiegati nell’orario estivo, aumentando anche la capacità per l’orario invernale. Sulle rotte a lungo raggio, gli ospiti di Austrian Airlines possono aspettarsi la destinazione Boston, introdotta quest’estate, nonché un aumento delle frequenze verso le loro destinazioni preferite.

“Si aggiungerà anche una nuova meta turistica: Ivalo, nella Lapponia finlandese, particolarmente apprezzata dagli appassionati di sport invernali. Le destinazioni Kittilä e Rovaniemi in Finlandia, aggiunte lo scorso inverno all’orario dei voli, verranno offerte anche quest’anno.

Ivalo è una nuova aggiunta al programma di voli invernali della compagnia aerea, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di vivere un paese delle meraviglie invernale nel nord della Finlandia. Il paese è un punto di partenza ideale per gli appassionati di sci di fondo, poiché la regione turistica di Inari vanta diverse centinaia di chilometri di piste ben curate. Anche l’escursionismo sugli sci, lo slittino e i safari in motoslitta con l’aurora boreale sono attività popolari a Ivalo. I visitatori possono osservare le renne nel loro ambiente naturale durante il giorno e ammirare l’aurora boreale di notte. Austrian Airlines opererà questa rotta ogni sabato da gennaio a marzo.

Le destinazioni Boston, Brema e Tbilisi, aggiunte all’orario estivo, continueranno anche all’orario invernale.

Buone notizie anche per chi preferisce fuggire dall’inverno: Austrian Airlines aumenta la frequenza di alcune delle sue rotte a lungo raggio. Grazie alla nuova capacità offerta dai due Boeing 787-9, i voli per Bangkok aumenteranno da sette a 13 a settimana. Anche i collegamenti con New York, Montreal e le Maldive aumenteranno a cinque voli settimanali. Il nuovo collegamento per Boston sarà operato fino a tre volte a settimana”, afferma Austrian Airlines.

“Il nostro obiettivo è espandere continuamente la nostra rete di rotte per poter offrire ai nostri ospiti un ampio portafoglio di destinazioni. Abbiamo raggiunto questo obiettivo con successo nell’orario dei voli invernali con l’aggiunta di Ivalo e il proseguimento delle nuove destinazioni estive in inverno. Sulle rotte a lungo raggio, per noi era importante servire inizialmente Boston in inverno e offrire più voli verso destinazioni popolari tra i nostri ospiti. Questo approccio mira a ritornare ai livelli pre-crisi nei servizi intercontinentali e a fornire collegamenti attraenti in tutto il mondo”, sottolinea Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Air Dolomiti rileva temporaneamente la rotta Vienna-Venezia per conto di Austrian Airlines

Air Dolomiti assumerà la rotta da Vienna a Venezia e viceversa da giugno a ottobre 2024, nell’ambito di un accordo di wet lease con Austrian Airlines. A metà aprile un A320neo della compagnia aerea austriaca è stato danneggiato. Per compensare la cancellazione dell’aereo, Air Dolomiti rileva una rotta da Austrian Airlines.

Dal 1° giugno 2024 la rotta Vienna-Venezia sarà operata da Air Dolomiti con un Embraer E195. Il programma dei voli rimarrà invariato, con quattro collegamenti giornalieri tra Vienna e Venezia. A bordo i passeggeri possono aspettarsi il prodotto ristorazione di Air Dolomiti, considerato ambasciatore dello stile e del gusto italiano in Europa. Sono disponibili sia posti in classe business che in classe economica.

“La collaborazione con Air Dolomiti nel wet lease ci consente di ridurre al minimo l’impatto dell’Airbus 320neo danneggiato. Siamo lieti di aver trovato in Air Dolomiti un partner forte all’interno di Lufthansa Group”, sottolinea Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Austrian Airlines espande la rete di rotte con l’aggiunta di Tbilisi e Brema

Austrian Airlines volerà nuovamente a Tbilisi e Brema nell’orario estivo 2024. I passeggeri di Austrian Airlines possono aspettarsi due nuove destinazioni nel portafoglio di destinazioni Austrian: i voli per Tbilisi sono iniziati il 1° maggio. La compagnia aerea austriaca inoltre volerà nuovamente a Brema. Il primo volo avrà luogo il 6 maggio.

“Siamo lieti di espandere nuovamente il nostro portafoglio di destinazioni quest’estate con due ulteriori rotte in Europa e di poter così offrire ai nostri ospiti una gamma di servizi in costante crescita. L’espansione della rete a corto raggio sottolinea il nostro posizionamento come chiaro numero 1 a Vienna e amplia la nostra presenza nel mercato europeo”, sottolinea Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Tbilisi, la capitale della Georgia, attira molti turisti con il suo pittoresco centro storico e la sua posizione ai piedi delle montagne del Caucaso. Il collegamento tramite l’hub di Vienna consente ai viaggiatori anche comodi voli in coincidenza con Austrian Airlines verso il Nord America o l’Asia. Tutti i voli Austrian Airlines possono essere combinati con i voli di Lufthansa Group. La rotta sarà servita tre volte alla settimana dal vettore austriaco, il mercoledì, venerdì e domenica.

“Siamo lieti di poter condividere notizie positive con i viaggiatori: Austrian Airlines vola nuovamente a Tbilisi. Questo è un ulteriore passo nella diversificazione della nostra rete e nella segmentazione dei passeggeri. Si prevede che questa espansione delle opzioni di volo tra Vienna e Tbilisi migliorerà la connettività e contribuirà alla crescita del turismo e delle attività commerciali tra Austria e Georgia. L’Austria è un mercato importante sia per il turismo che per le relazioni commerciali. Come azienda impegnata nel progresso e nell’innovazione, vogliamo ampliare gli orizzonti dei nostri aeroporti e adattare i nostri servizi alle diverse esigenze e preferenze dei passeggeri. Speriamo di costruire collegamenti duraturi oltre i confini”, ha affermato Irakli Karkashadze, Airport Director Georgia.

Anche Brema ha molto da offrire ai passeggeri Austrian Airlines. La linea sarà operata quattro volte a settimana fino a giugno, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e domenica. Nei mesi di luglio e agosto i voli verranno offerti tre volte a settimana il mercoledì, venerdì e domenica, mentre da settembre la frequenza aumenterà nuovamente a quattro voli settimanali.

“La nuova destinazione è naturalmente un punto di riferimento turistico per i viaggiatori provenienti da tutta la Germania nordoccidentale”, afferma il Dr Marc Cezanne, Managing Director of Bremen Airport. “Il collegamento con Vienna è molto importante anche per i viaggiatori a lunga percorrenza e per quelli business: possono raggiungere destinazioni in tutto il mondo in modo molto comodo con un solo cambio”.

Austrian Airlines dice “Yes to Europe”

Austrian Airlines dimostra il suo impegno verso l’Europa con una dichiarazione chiara sopra le nuvole. Uno dei più giovani membri della flotta Austrian Airlines, un A320neo con registrazione OE-LZO, collega Vienna con il mondo come ambasciatore dell’unità europea.

Con lo slogan “Yes to Europe”, poco prima delle elezioni europee di giugno, quattro Airbus A320 delle Lufthansa Group Airlines Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Lufthansa Airlines volano attraverso il continente. La scritta è visibilmente posizionata sulla fusoliera dell’aereo ed è incorniciata dalla corona di stelle europea. L’A320neo di Austrian volerà con il design speciale per diversi mesi dopo le elezioni.

Il 13 maggio 2024 tutti e quattro gli aerei di Lufthansa Group con la speciale livrea europea si sono incontrati a Brussels Airport (leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)