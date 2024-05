British Airways lancerà il suo primo volo in assoluto per Tromsø, Norvegia, quest’inverno

Operativa dal 1° dicembre 2024, Tromsø diventerà la destinazione più settentrionale della compagnia aerea a livello globale ed è disponibile per i clienti.

“La città norvegese è conosciuta come uno dei posti migliori al mondo per vedere l’aurora boreale, grazie alla sua posizione centrale nell’ovale dell’aurora boreale. Con temperature medie invernali che vanno da 0°C a -5°C, le abbondanti nevicate della destinazione si prestano anche ad attività invernali tra cui lo sci, l’alpinismo e l’osservazione delle balene.

Questo paese delle meraviglie invernale, che si trova nel Circolo Polare Artico, è anche una destinazione popolare per coloro che amano esplorare i mercatini di Natale. Il mercato più pittoresco della città e il suo albero di Natale si trovano nella piazza principale, Stortorget”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha dichiarato: “Chi si è perso l’aurora boreale nel Regno Unito non deve preoccuparsi. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Tromsø nella nostra rete di rotte: è un winter leisure market in crescita grazie alla sua abbondanza di attività nella stagione fredda e saremo l’unico vettore premium che opera lì dal Regno Unito. Abbiamo ottimizzato il programma per viaggi di tre e quattro notti, che sappiamo essere perfetti per una destinazione come questa”.

I clienti che cercano pacchetti vacanza possono usufruire di un’ampia scelta da British Airways Holidays.

I voli di andata e ritorno sono ora disponibili e verranno effettuati due volte a settimana fino al 27 marzo 2025. I clienti possono portare l’attrezzatura da sci o snowboard come parte del bagaglio registrato, purché la borsa rientri tra 190 x 75 x 65 cm.

Per prenotare, visitare il sito www.ba.com.

London Heathrow (LHR) – Tromsø (TOS)

Giovedì

BA612 – Partenza da LHR 08:25, arrivo a TOS 13:00

BA613 – Partenza da TOS 14:00, arrivo a LHR 16:45

Domenica

BA612 – Partenza da LHR 08:15, arrivo a TOS 12:50

BA613 – Partenza da TOS 13:40, arrivo a LHR 16:25

(Gli orari sono local time)

I voli sono operati con Airbus A320neo.

