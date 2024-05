Emirates e Viva Aerobus stabiliscono una partnership interline che offre più opzioni di viaggio in Messico

Emirates e Viva Aerobus hanno firmato un accordo interline per migliorare la connettività per i passeggeri che viaggiano in Messico. La partnership aumenterà l’accesso a una serie di punti in Messico, consentendo ai clienti Emirates di viaggiare da Città del Messico verso 21 punti domestici, godendo al tempo stesso della comodità di un’unica politica sul bagaglio con entrambe le compagnie aeree su un unico biglietto.

L’accordo interline sblocca inoltre più rotte internazionali per i clienti Emirates, fornendo 20 comode opzioni di volo che collegano sei punti in Messico e alcune famose città americane.

I biglietti Interline sono ora in vendita per viaggiare con effetto immediato. Gli itinerari di viaggio possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates e nelle agenzie di viaggio preferite.

I viaggiatori che hanno prenotato un volo da Dubai a Città del Messico possono scegliere di volare verso 21 destinazioni domestiche aggiuntive come Acapulco, Cancun, Guadalajara e Monterrey, solo per citarne alcune. L’interline network include anche voli diretti da punti degli Stati Uniti tra cui Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Orlando e Miami per selezionate destinazioni messicane. Inoltre, i viaggiatori da Città del Messico possono comodamente volare direttamente a Chicago, Houston, Los Angeles, Las Vegas, New York JFK o San Antonio.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President, and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di attivare una partnership interline con Viva Aerobus per approfondire la nostra portata in Messico, oltre Città del Messico. Questa nuova partnership offre ai nostri clienti una scelta più ampia per soddisfare i loro piani di viaggio e consente ai clienti di volare senza problemi verso una serie di destinazioni uniche in Messico. I clienti Emirates ora possono anche volare direttamente tra punti selezionati degli Stati Uniti e città in Messico. Questa nuova offerta è in linea con la nostra promessa Fly Better, con la comodità che i nostri clienti possono avvertire quando volano con noi, Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la partnership in futuro per elevarne i vantaggi per i nostri clienti”.

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership con Emirates. Il collegamento della rotta Emirates da Barcellona con il nostro Mexico City network consente ai passeggeri Emirates di raggiungere senza problemi molte altre destinazioni in Messico e negli Stati Uniti. Allo stesso modo, questa opportunità consente ai passeggeri provenienti dalle numerose città messicane di fare una breve sosta a Città del Messico, imbarcarsi su un volo Emirates per raggiungere la grande città di Barcellona e/o proseguire il viaggio verso Dubai e oltre. Tutto questo con la comodità di acquistare un unico biglietto”, ha affermato Javier Suarez, Executive Vice President & Chief Planning and Alliances Officer at Viva Aerobus.

I clienti Emirates possono vivere un’esperienza di viaggio premium, con comfort elevato e world-class dining, intrattenimento a bordo e altri servizi pensati a bordo dei suoi aerei wide-body, compresi il Boeing 777 e l’Airbus A380.

La rotta Dubai-Città del Messico è servita dall’aereo Boeing 777 in una configurazione a due classi. I clienti con itinerari che includono voli interline da punti selezionati negli Stati Uniti possono aspettarsi livelli superiori di comfort e le caratteristiche uniche dell’A380 service sui voli da Dubai a Los Angeles e Houston, prima di connettersi a Viva Aerobus per i voli verso le loro destinazioni finali in Messico. La flotta di Viva Aerobus è composta da 83 aeromobili Airbus A320 e A321 con un’età media di 5,45 anni, rendendola la flotta più moderna del Messico e la quinta più giovane di tutta l’America Latina.

Il Messico è una parte importante del newtork Emirates, che copre quasi 140 destinazioni. Emirates ha lanciato i suoi servizi per Città del Messico nel 2019 e attualmente la compagnia aerea fornisce voli giornalieri per la capitale messicana via Barcellona, utilizzando il Boeing 777-200LR.

Emirates ha attualmente commercial cooperation agreements in essere con 161 interline, codeshare and intermodal partners.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)