Dassault presenta gli ultimi prodotti a EBACE 2024

Dassault Aviation presenterà la sua linea completa di business jet alla European Business Aviation Conference & Exhibit (EBACE), che aprirà a Ginevra il 28 maggio. “In mostra ci sarà il nuovo Falcon 6X extra widebody twin, recentemente entrato in servizio, e un full-scale mockup dell’ultra-long range, ultra-widebody Falcon 10X, ora in fase di sviluppo.

Il Falcon 6X fa la sua prima apparizione all’EBACE da quando è entrato in servizio a novembre. Il suo next-generation digital flight control system offre un nuovo livello di precise handling and turbulence damping. Anche con una cabina spaziosa più alta e più larga degli aerei della concorrenza, può atterrare in aeroporti piccoli o impegnativi come Saanen-Gstaad, in Svizzera, la cui pista è lunga solo 3.400 piedi”, afferma Dassault Aviation.

“Il 6X offre un’esperienza incomparabile ai passeggeri e un’affidabilità impressionante per un aereo che è appena entrato in servizio”, ha affermato Eric Trappier, presidente e CEO di Dassault Aviation.

“Il 6X in mostra è il primo production aircraft ed è in tournée mondiale da dicembre. Durante questo periodo, ha attraversato il mondo, volato per più di 500 ore di volo e condotto fino a quattro two-hour demo flights al giorno. Ha superato le performance di riferimento, volando per oltre 5.500 miglia sulla rotta da Parigi a San Paolo. Negli ultimi sei mesi, l’aereo non ha perso un solo demo flight e ha richiesto solo limitate attenzioni oltre alla manutenzione ordinaria.

Ad accompagnare il 6X nell’area di visualizzazione statica ci sono il 6.450 nm Falcon 8X ultra-long-range jet e il Dassault best seller, il widebody, 4.000 nm 2000LXS.

Nella sala espositiva, i visitatori potranno visitare il Falcon 10X flight deck e una cabina lunga 53 piedi. Una volta certificato nel 2027, il 10X sarà il più grande purpose-built business jet del settore. Il 10X flight deck fornirà una serie di nuove safety features, incluse touchscreens, single-lever Smart Throttle, automatic recovery mode.

Le main 10X structures – wings fuselage, empennage sections – sono già uscite dalle assembly lines in tutta la Francia. L’assemblaggio finale inizierà entro la fine dell’anno presso la final assembly facility di Dassault a Bordeaux-Mérignac.

Nel frattempo, il motore dell’aereo, il Rolls Royce Pearl 10X, ha iniziato i flight testing sotto l’ala di un 747 flying testbed. L’anno scorso, il motore è stato testato con successo con 100% SAF“, prosegue Dassault Aviation.

“Il Dassault Customer Service sarà presente durante la manifestazione per discutere le principali offerte riguardo ispezionie upgrade presso i suoi 60 service centers in tutto il mondo.

All’inizio di questo mese, la società ha annunciato l’apertura di un service center presso il nuovo Catarina Executive Airport, vicino a San Paolo, Brasile. Catarina sostituisce una struttura più piccola a Sorocaba.

Ad aprile, ExecuJet, una consociata interamente controllata da Dassault, ha inaugurato una nuova struttura di 150.000 piedi quadrati a Kuala Lumpur, Malesia, per migliorare il supporto agli operatori in tutta la Asia Pacific region. Ciò ha fatto seguito all’apertura di un ExecuJet MRO complex di 163.000 piedi quadrati a Dubai, per servire il Medio Oriente.

Nel 2025 Dassault aprirà una MRO and paint facility a Melbourne, Florida, per migliorare il servizio ai clienti in tutte le Americhe.

Tutte queste strutture saranno dimensionate per gestire i Falcon più recenti e più grandi, fino al 10X, e per supportare la flotta mondiale in espansione nei decenni futuri”, conclude Dassault Aviation.

