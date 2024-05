News Brevi – 27.05.2024

SCUOLE DI VOLO: CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE AQUILE DI PILOTA DI AEROPLANO AL 70° STORMO – Mercoledì 22 maggio, presso il 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” di Latina, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle Aquile di Pilota di aeroplano per 16 Allievi del 130° corso AUPC (Allievi Ufficiali Piloti di Complemento) e per 5 agenti della Polizia di Stato che hanno terminato l’iter di selezione al volo. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di familiari e autorità locali, è stata presieduta dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole e della 3ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, che dopo la consegna delle Aquile di Pilota ai giovani frequentatori da parte dei Piloti Istruttori del “207° Gruppo Volo”, si è rivolto ai brevettati: “A voi, cari ragazzi e ragazze del 130° corso di Complemento e della Classe 24/01 della Polizia di Stato, dico che potete sentirvi giustamente fieri dell’aquila appena appuntata sul vostro petto, simbolo per il quale avete affrontato un intenso percorso selettivo, che tuttavia, non è certo un punto d’arrivo”. Ha poi continuato: “Sarete chiamati ad affrontare delle sfide umane e professionali complesse, ma al tempo stesso avvincenti, che potrete superare solo con la passione, la forza di volontà e la dedizione che avete già avuto modo di dimostrare”. Il Comandante del 70° Stormo, Colonello Giuseppe Bellomo, nel suo discorso introduttivo e di saluti istituzionali, ha voluto ringraziare tutti gli uomini e le donne della base aerea pontina: “La consegna delle aquile ai neo brevettati rappresenta il frutto e la sintesi di tutto quello che ogni giorno facciamo con dedizione, competenza, entusiasmo e con insaziabile voglia di crescere e migliorare.” Ha poi continuato, rivolgendosi ai neo 21 brevettati: “In questo percorso di addestramento vi abbiamo osservato lottare per raggiungere questo obiettivo. Vi abbiamo accompagnato in questo viaggio che vi ha portato ad acquisire nuove abilità e abbiamo visto nei vostri occhi la motivazione crescere. In voi si è concretizzata la consapevolezza dell’importanza del ruolo che verrete chiamati a ricoprire per il nostro Paese”. Questo evento non ha solo celebrato il successo individuale dei giovani piloti, ma ha anche rafforzato il legame tra il 70° Stormo e le Istituzioni, ponendosi quale centro di eccellenza a livello nazionale ed internazionale nel campo della selezione al volo militare. Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

DELEGAZIONE DI UFFICIALI UZBEKI IN VISITA ALLA SCUOLA MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VITERBO – Dal 15 al 18 maggio una delegazione di Ufficiali della Scuola Superiore militare dell’Aviazione uzbeka si è recata in visita alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo. L’attività rientra nel Piano di Cooperazione Bilaterale per l’anno 2023-2024 stipulato tra il Dipartimento Generale della Cooperazione Internazionale Militare della Repubblica dell’Uzbekistan e lo Stato Maggiore Difesa. Al suo arrivo, il giorno 15 maggio, la delegazione è stata accolta dal Comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’Aeroporto di Viterbo, Colonnello Pilota Gianluca Spina. La visita all’Istituto ha avuto inizio il giorno successivo con l’indirizzo di saluto del Comandante al quale ha fatto seguito un briefing informativo a cura del Comando Corsi sull’organizzazione della Scuola Marescialli A.M. e sullo sviluppo dell’iter di formazione. Successivamente la delegazione ha potuto visitare le strutture del Reparto, in particolare le aule didattiche, la Sala Cinema Sparviero, il Simulatore di torre, i laboratori di Elettronica e quelli di Avionica per concludere la giornata presso gli impianti sportivi. Venerdì 17 maggio, invece, la visita ha riguardato il poligono di tiro in galleria e lo storico Hangar S100 dove sono allestiti alcuni dei laboratori utilizzati dai Manutentori Aeronautici. Il tradizionale scambio dei crest e la firma dell’albo d’onore da parte del Capo delegazione hanno sancito la conclusione delle attività formali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COLLINS AEROSPACE RICEVE L’APPROVAZIONE EASA PER I RETROFIT PRO LINE FUSION® SUI CESSNA AIRCRAFT – I Cessna Citation CJ1+/2+ registrati in Europa possono ora essere aggiornati con le funzionalità avanzate del sistema avionico integrato Collins Aerospace Pro Line Fusion® dopo aver ricevuto la certification approval dall’European Aviation Safety Agency (EASA). Collins Aerospace è un’azienda RTX. “Superare questo ostacolo alla certificazione è un importante passo avanti nel fornire agli European CJ customers una soluzione che non solo migliora le operazioni dei loro aerei, ma può anche prolungare la vita e la funzionalità di un aereo”, ha affermato Nathan Voight, vice president and general manager, Business and Regional Avionics at Collins Aerospace. “Questo traguardo sottolinea l’impegno di Collins nel supportare la rete globale di operatori CJ con la flight deck technology che rende le operazioni più sicure, più efficienti e prevedibili per ogni volo”. La modularità del Fusion e l’integrazione intuitiva della tecnologia migliorano il pilot workload, fornendo dati in tempo reale, chiarezza visiva e prevedibilità che semplificano le operazioni durante le fasi più critiche del volo. Mentre lo spazio aereo europeo continua a modernizzarsi, la suite di miglioramenti tecnologici di Fusion lavora per consentire precision approaches, facilitare percorsi di volo efficienti e garantire un posizionamento preciso, anche in aree remote, consentendo ai piloti di navigare con sicurezza nell’evoluzione e nelle diverse airspace regulations. Una demo di Pro Line Fusion è in mostra presso lo stand K72 di Collins Aerospace durante la fiera EBACE 2024 a Ginevra, Svizzera.

AEROSPAZIO: ALLA SCUOLA SPECIALISTI DI CASERTA UN CONVEGNO SULLE ECCELLENZE NEL SETTORE DELLA REGIONE CAMPANIA – Giovedì 23 maggio 2024, la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare ha ospitato il convegno “Regione Campania – Territorio di Eccellenza nella Formazione, nella Ricerca e nell’Industria in campo Aerospaziale”, evento organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” per rafforzare la sinergia con Enti e Industrie del settore aerospaziale campano. Al convegno hanno preso parte numerose autorità militari e civili, tra cui il Comandante delle Scuole/3ª Regione Aerea, Gen. S.A. Silvano Frigerio e il Pro-rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Prof. Furio Cascetta, nonché rappresentanti del mondo della ricerca scientifica e dell’industria. Obiettivo dell’iniziativa quello di fornire una panoramica dello stato dell’arte nella formazione, nella ricerca e nelle applicazioni industriali espresse dal territorio campano nel settore aerospaziale ed in quest’ottica, ai numerosi studenti universitari e delle scuole superiori presenti in platea, sono stati mostrati – attraverso esempi significativi di “success stories” – i possibili percorsi di formazione e i potenziali sbocchi lavorativi in Campania in questo specifico settore. Il Comandante delle Scuole/3ª Regione Aerea, Gen. S.A. Silvano Frigerio, nel dare il benvenuto ai partecipanti all’evento, esternando in particolare il suo apprezzamento per la presenza di così tanti studenti in platea, ha concentrato l’attenzione su quanto sia importante per il Sistema Paese la sinergia tra le istituzioni governative e l’Industria e gli Enti di ricerca nell’aerospazio, un dominio emergente e trasversale a tutte le attività umane. Il convegno, moderato e condotto dal giornalista scientifico RAI Andrea Bettini, è stato articolato su due panel aventi lo scopo di presentare come lo Spazio sia la naturale proiezione verso l’alto dell’Aeronautica Militare e quanto l’Arma Azzurra sia impegnata ad assicurare un accesso sicuro ed efficace a tale ambiente, offrendo così la possibilità di incrementare le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello Spazio. La Scuola Specialisti, con sede a Caserta, è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende dal Comando delle Scuole/3^ Regione Aerea, con sede a Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).