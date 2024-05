Aeronautica Militare: celebrati a Gioia del Colle i cento anni dell’84° Centro SAR

E’ stato celebrato lo scorso 21 maggio, sulla base aerea di Gioia del Colle, il centenario della costituzione dell’84° Centro SAR (Search And Rescue).

Costituito il 28 aprile del 1924 su Venezia come 84° Gruppo Idrovolante, con assetti provenienti dalla Prima Guerra Mondiale, venne trasformato in Gruppo Ricognizione Marittima nell’ottobre del 1937 ed equipaggiato con idrovolanti a scafo centrale CANT Z.501 (Mammaiut) e CANT Z.506B. Nell’agosto 1948 viene spostato a Vigna di Valle, dove diventa Gruppo Soccorso Aereo alle dirette dipendenze del Comando Servizio Ricerca e Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare con velivoli anfibi HU16A Grumman. Il 19 ottobre 1959 il Gruppo si trasferisce a Ciampino per svolgere mansioni di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue), dove nel 1965 sarà riconosciuto come Gruppo SAR del 15° Stormo. Nel 1979 l’84° Gruppo viene dislocato sulla base aerea di Brindisi, equipaggiato con elicotteri AB-204 e successivamente Agusta Sikorsky HH-3F ‘’Pelican’’, acquisendo nel 1980 la denominazione di 84° Centro Combat Search and Rescue. Nel settembre 2012, l’84° Centro viene riposizionato sull’aeroporto “A. Ramirez” di Gioia del Colle con i nuovi elicotteri Agusta Westland HH-139, dove tuttora è ubicato insieme al 36° Stormo Caccia.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante del 15° Stormo di Cervia, Col. Andrea Giuseppe Savina, e si è svolta alla presenza di autorità militari e civili locali, del personale del Centro e dei propri familiari, nonché di una nutrita rappresentanza di personale in congedo che per l’occasione si è ritrovato per condividere esperienze di vita vissuta e ricordi comuni.

“Sono stati cento anni di continue trasformazioni, anni caratterizzati da molteplici funzioni ed in cui non sono mai mancate le sfide. Sono cambiati i mezzi, la tecnologia si è evoluta, ma non sono cambiati lo spirito e la passione che ha unito gli uomini e le donne dell’84°, valori che hanno reso grande questa unità della Forza Armata”, ha dichiarato il Ten. Col. Francesco Pastore, Comandante dell’84° Centro SAR nel suo indirizzo di saluto. “Un pensiero speciale va oggi a coloro che hanno perso la vita in servizio per adempiere al proprio dovere, trasmettendo valori quali spirito di sacrificio, lealtà e umiltà, valori ai quali ci ispiriamo quotidianamente nell’assolvimento della missione assegnata”.

In occasione della cerimonia è stata presentata la versione “special color” di un elicottero HH-139B in dotazione al Centro, con il quale è stato anche effettuato un passaggio in volo. Una mostra videografica ha ulteriormente arricchito l’evento permettendo di ripercorrere idealmente la storia del reparto e le tante esperienze di quanti con dedizione, spirito di corpo e senso del dovere hanno servito il Paese con l’araldica del “Duffy’’.

Il 15° Stormo ha il compito di assicurare il servizio di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue – S.A.R.) per il recupero degli equipaggi di aeromobili militari incidentati, attraverso operazioni autonome o in concorso con altri assetti terrestri, aerei o navali. Concorre alle operazioni di soccorso per la salvaguardia della vita umana e della popolazione civile, in caso di calamità o disastri naturali, alle operazioni di Anti incendio boschivo (AIB) cooperando con la Protezione Civile e altre organizzazioni dello Stato. Integra il dispositivo di Difesa Aerea Nazionale attraverso operazioni di contrasto alla minaccia proveniente da aeromobili a basse e bassissime prestazioni (Slow Movers Interception – S.M.I.) e di supporto alla sicurezza di aree e obiettivi sensibili in occasione di grandi eventi pubblici. Provvede all’addestramento e alla qualificazione di piloti ed equipaggi di volo destinati a unità di volo con compiti di soccorso, nonché all’addestramento basico e avanzato alla sopravvivenza in ambiente marittimo e montano.

Del 15° Stormo fanno parte, sullo stesso sedime di Cervia, l’83° Gruppo S.A.R. e l’81° Centro Addestramento Equipaggi (C.A.E.). Dovendo garantire la Ricerca e il Soccorso su tutto il territorio nazionale, il Reparto ha poi alle proprie dipendenze l’80° Centro S.A.R. (Decimomannu), l’82° Centro S.A.R. (Trapani), l’84° Centro S.A.R. (Gioia del Colle) e l’85° Centro S.A.R. (Pratica di Mare). Il 15° Stormo, equipaggiato con elicotteri HH-139 nelle versioni A e B, lavora in prontezza 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, 365 giorni l’anno, attraverso i Centri S.A.R. dipendenti. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.800 persone in pericolo di vita.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)