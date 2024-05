Rolls-Royce espande il suo business aviation services network

Rolls-Royce annuncia che sta rafforzando ulteriormente la propria business aviation services infrastructure in Europa aggiungendo Airline Support Baltic al suo global network of Authorised Service Centers (ASC).

Crescere nel business aviation market attraverso l’aumento della quota di mercato e la crescita dell’aftermarket è di importanza strategica per Rolls-Royce, come ha confermato la società al Capital Markets Day dello scorso anno.

Gli Authorised Service Centers sono un elemento essenziale del portafoglio di servizi Rolls-Royce e si aggiungono alle global service capabilities esistenti per la sua base di clienti CorporateCare in espansione.

L’ultima aggiunta di Airline Support Baltic (ASB) a Riga, Lettonia, all’ASC network supporterà la flotta di motori Rolls-Royce AE3007A, che equipaggia i business jet Embraer Legacy 600 e Legacy 650.

Robert Werner, Vice President Aircraft Availability – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Nei prossimi anni stiamo assistendo ad una crescita significativa della installed Rolls-Royce powered business aviation fleet e delle sue ore di volo. Collaborando con i fornitori di manutenzione più esperti al mondo, ci assicuriamo di essere pronti per questo aumento e di continuare a fornire livelli di servizio leader del settore per i nostri clienti CorporateCare e CorporateCare Enhanced. Airline Support Baltic ha dimostrato di essere un partner flessibile e competitivo in Europa e nel Medio Oriente e sono orgoglioso di accoglierli come il nostro ultimo Authorised Service Centers partner”.

Con ora più di 85 Authorised Service Centers attivi presso i principali fornitori di manutenzione, Rolls-Royce offre ai suoi business aviation customers la più grande rete di servizi globale del settore. La potente infrastruttura degli ASC è completata da un dedicated 24/7 Business Aviation Aircraft Availability Center, da On-Wing Services Specialists, che sono ubicati in hub strategici negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente e Asia, nonché da una serie di spare parts and lease engine storage locations in tutto il mondo.

I clienti CorporateCare beneficiano di tempi di risposta più rapidi e tempi di manutenzione ridotti, con un’amministrazione semplificata e ottimizzata ovunque volino.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)