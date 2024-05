Collins Aerospace e Panasonic Avionics svelano MAYA, il futuro dei viaggi aerei premium

Collins Aerospace, un’azienda RTX, e Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) hanno presentato oggi congiuntamente MAYA, una visione trasformativa per una next-generation business class suite di prossima generazione all’Aircraft Interiors Expo 2024 ad Amburgo, Germania.

“MAYA unisce le rispettive competenze di Collins Aerospace e Panasonic Avionics nella progettazione, nello sviluppo tecnologico e nell’integrazione in un’unica soluzione integrata, fornendo un chiaro elemento di differenziazione per la cabina di business class ridefinendo il comfort, l’immersione dei passeggeri, l’accessibilità e la sostenibilità per la futura esperienza di viaggio aereo.

La suite offre un’ergonomia eccezionale con una advanced seating architecture e l’integrated ARISE™ comfort technology, che ottimizza automaticamente la pressione del cuscino, regola la temperatura ambientale e riduce i picchi di disturbo dovuti alle vibrazioni durante il volo, migliorando i periodi di riposo e il benessere dei passeggeri.

Un Astrova Curve 45-inch ultra-wide, ultra-high-definition OLED display con headphone-less audio system è il fulcro cinematografico della suite, offrendo agli utenti immersione, personalizzazione e ricche funzionalità, per esperienze visive personalizzate senza precedenti.

La suite è ricca di tecnologia e si sincronizza perfettamente con i dispositivi elettronici dei passeggeri tramite il controller ADAPT™, fornendo un controllo familiare e curato dell’ambiente di seduta e supportando mobilità avanzata, adattamenti sensoriali, cognitivi e linguistici ai passeggeri con diverse abilità”, afferma il comunicato.

“MAYA è la fusione di tecnologie fisiche, digitali e intelligenti potenziate che migliorano esponenzialmente la cabin experience in modi che le soluzioni individuali non sono in grado di realizzare da sole”, ha affermato Ed Dryden, president of Interiors at Collins Aerospace. “La personalizzazione e il controllo da parte dell’utente senza precedenti offrono esperienze di volo uniche e personali, colmando le lacune storiche in termini di accessibilità, consentendo un comfort multidimensionale e facilitando l’intrattenimento a bordo coinvolgente”.

Ken Sain, CEO di Panasonic Avionics Corporation, ha dichiarato: “MAYA è il prodotto del leading inflight technology provider e del largest airplane seat manufacturer, che collaborano per creare il futuro della business class per la prossima generazione di passeggeri esperti di tecnologia. L’integrated 45″ Astrova Curve OLED display è 3 volte più grande degli schermi tipici ed è il primo Ultra-Widescreen CinemaScope (21:9) display nel cielo: lo stesso formato dello schermo nei cinema. In base al campo visivo, MAYA offre un’esperienza visiva più coinvolgente del 50% rispetto a quella in un cinema”.

“Costruita per il lusso ma radicata in un contesto sostenibile, la suite MAYA utilizza materiali riciclati, riutilizzabili e di origine vegetale insieme a strutture composite STARLight™ per ridurre gli scarti di produzione e migliorare la circolarità del prodotto.

Il design industriale della suite enfatizza la modularità, supportando gli aggiornamenti di mezza età, semplificando i processi di smontaggio e migliorando la tracciabilità con i flussi di riciclaggio.

Le suite MAYA sono esposte presso gli stand Panasonic Avionics (4A10) e Collins Aerospace (5B30) durante l’Aircraft Interiors Exhibition ad Amburgo, in Germania, dal 28 al 30 maggio”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – RTX)