News Brevi – 28.05.2024

AL COMANDO AEROPORTO AVIANO L’ESERCITAZIONE “MAJOR ACCIDENT RESPONSE EXERCISE 2024” – Il 21 maggio scorso si è svolta l’esercitazione “Major Accident Response Exercise 2024”, organizzata dal Comando Aeroporto Aviano e che ha visto coinvolti, oltre a donne e uomini dell’Aeronautica Militare, il personale USAF schierato sulla stessa base, nonché personale dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES), della Prefettura di Pordenone e del Comune di San Quirino (PN). L’evento esercitativo ha avuto lo scopo di simulare una situazione di emergenza a seguito di un inconveniente di volo occorso ad un velivolo militare nelle immediate vicinanze dell’aeroporto “Pagliano e Gori” e di addestrare il personale italiano e statunitense ad operare congiuntamente in tale situazione, a supporto ed in coordinamento con le altre squadre di soccorritori. L’esercitazione MARE 2024, oltre a testare la prontezza delle componenti militari AM e USAF coinvolte, è stata promossa infatti dal Comando Aeroporto di Aviano proprio allo scopo di implementare l’interazione e la sinergia tra i vari attori, militari e civili, che concorrono alla gestione di una situazione emergenziale. Il complesso scenario ha mirato a sviluppare i diversi aspetti dell’emergenza: dall’immediato allertamento, al pronto intervento e messa in sicurezza dell’area interessata, agli aspetti sanitari fino a quelli di polizia giudiziaria, in un contesto operativo contraddistinto dall’impiego di un assetto USAF. Ciò ha permesso di implementare la collaborazione e l’interazione degli attori interessati, valorizzando le diverse capacità e competenze coordinando azioni e procedure operative (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCORDO TRA L’AERONAUTICA MILITARE E IL CENTRO DI RICERCA DELLE NANOTECNOLOGIE APPLICATE ALL’INGEGNERIA DELLA SAPIENZA – Giovedì 16 maggio, presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare, è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra l’Aeronautica Militare e il Centro di Ricerca delle Nanotecnologie applicate all’Ingegneria della Sapienza (CNIS). L’Accordo, firmato dal Comandante della DASAS, Gen. D.A. Alessandro De Lorenzo, e dal Direttore del CNIS, Prof. Antonio D’Alessandro, è finalizzato a mettere a fattor comune le conoscenze e le principali capacità e strutture di ciascun Ente nell’ambito della sperimentazione sui materiali aeronautici e spaziali ed in particolare sulle tecniche di indagine e caratterizzazione di tali materiali, settori nei quali il Reparto Tecnologie dei Materiali Aeronautici e Spaziali (R.T.M.A.S.) rappresenta una eccellenza. L’Accordo nasce dall’esigenza di creare sinergie, scambio di capacità e competenze fra l’Aeronautica Militare ed il mondo accademico, in particolare nei campi della failure analysis, della microscopia correlativa, della caratterizzazione su nanoscala e, più in generale, dell’analisi dei processi di produzione – tra i quali nuovi processi di Additive Manufacturing – e di caratterizzazione dello stato di efficienza di particolari aeronautici. In prospettiva questa collaborazione tra l’Aeronautica Militare e il CNIS può fornire anche strumenti utili e competenze specifiche sull’analisi dei materiali aeronautici e spaziali in un’ottica di sicurezza del volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONCLUSI I LUDI SPORTIVI – Si è svolta presso il Campo Sportivo “Serg.Magg. C.Q.S. Marco Venezia” dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la cerimonia di premiazione e chiusura dei Ludi Sportivi 2024, che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo gli Aspiranti del corso Centauro VI. I vincitori, oltre ad apporre la 2a stella sulla tuta sportiva di corso, godranno di un importante vanto: per tutto il prossimo anno, infatti, saranno i detentori della Coppa Challenge dei Ludi Sportivi, fregiandosi tra l’altro del titolo non scritto di compagine atleticamente più prestante. L’ambitissimo trofeo sarà custodito gelosamente dai giovani “Centauri” che esattamente un anno fa superavano gli altri 2 corsi nelle molteplici gare sportive, dimostrando impegno, determinazione e, più di tutto, spirito di corpo, chiavi vincenti dell’intera competizione che fanno onore allo loro anzianità. La cerimonia, presieduta dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, è stata preceduta in mattinata dal torneo di calcio, vinto dal Corso Drago VI (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE DEI NUOVI SPAZI DEL TERMINAL AEROPORTUALE FALCONE-BORSELLINO DI PALERMO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato il 24 maggio alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi del Terminal aeroportuale Falcone-Borsellino di Palermo, organizzato dalla società di gestione Gesap – Aeroporto di Palermo, a cui hanno preso parte l’Assessore alle Partecipate del Comune di Palermo, Brigida Alaimo, il Presidente della Camera di Commercio di Palermo e di Enna, Alessandro Albanese, il Presidente Gesap, Salvatore Burrafato e l’AD della società Vito Riggio. “È un giorno importante e va dato merito al Prof. Riggio per aver compiuto investimenti molto rilevanti, quasi totalmente in autofinanziamento, che garantiscono un’elevata qualità dei servizi ai passeggeri dell’aeroporto di Palermo, che sta crescendo in maniera considerevole. I lavori realizzati si inseriscono nella policy dell’Enac, tesa alla verifica dei requisiti di dotazione e funzionalità di tutti gli aeroporti italiani, nella convinzione che solo coniugando capacità operativa e capacità infrastrutturale possiamo realmente raggiungere gli obiettivi di crescita e di qualità che ci siamo prefissati”, ha commentato il Presidente Di Palma.

TORNA A OTTOBRE LA FIERA “REAS 2024”, AREA ESPOSITIVA VERSO IL SOLD OUT – Cresce in Italia l’industria del soccorso e della protezione civile. Mentre il nostro Paese deve nuovamente fronteggiare i gravi danni idrogeologici causati dal maltempo e si prepara alle sfide della prossima campagna antincendio estiva, le aziende specializzate continuano a proporre sul mercato nuovi mezzi e tecnologie per fronteggiare ogni emergenza, dal primo soccorso fino agli interventi per grandi disastri naturali. E’ quanto emerge in vista di “REAS 2024”, ventitreesima edizione del salone internazionale dell’emergenza, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). A quattro mesi dall’apertura, infatti, le prenotazioni per l’area espositiva preludono al sold out, grazie anche al notevole successo dell’edizione dello scorso anno, che aveva visto le cifre record di 265 espositori, provenienti da 22 Paesi europei e di tutto il mondo, e di ben 29mila presenze da 33 Paesi tra professionisti e volontari. L’area espositiva di “REAS 2024” prevede un’ampia panoramica di tutte le ultime novità tecnologiche disponibili sul mercato internazionale, come nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli speciali per l’emergenza e l’antincendio, sistemi elettronici e droni per interventi in caso di catastrofi naturali.

AIR ASTANA AUMENTA LA CAPACITA’ SUI VOLI DA FRANCOFORTE – Air Astana informa: “Dal 15 maggio 2024, i nostri collegamenti giornalieri da Francoforte (FRA) ad Astana (NQZ) sono serviti con Boeing B767-300ER, in modo da offrire ai nostri clienti più comfort e più disponibilità di posti. La rotta è operata da moderni aerei Boeing B767-300ER con 193 posti in classe Economy e 30 comodi posti a sedere in classe Business. Nella nostra moderna Economy Class offriamo posti opzionali con più spazio per le gambe mentre tutti gli ospiti hanno accesso a un programma di intrattenimento personale (KC TV). Dal 1° giugno 2024, accetteremo solo pagamenti con carta di credito al check-in Air Astana presso il Terminal 2 dell’aeroporto di Francoforte, sala E, banchi 954-957 per servizi quali upgrade, bagaglio in eccesso, acquisto di biglietti, ecc. Qualsiasi operazione di pagamento in contanti o con carta EC/debito non sarà più possibile fino a nuovo avviso”.

SITA SBARCA NEL SETTORE MARITTIMO CON IL LANCIO DI SMARTSEA – SITA, fornitore leader mondiale di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, lancia SmartSea attraverso un accordo iniziale con Columbia Shipmanagement (CSM), gestore di navi e fornitore di servizi marittimi a livello globale. SmartSea è la prima azienda nel settore in grado di trasformare il settore marittimo, facilitando l’accesso alla stessa tecnologia avanzata che ha già cambiato l’industria del trasporto aereo. Allo stesso tempo, CSM diventa il primo cliente di SmartSea ad aumentare esponenzialmente le sue operazioni attraverso questa tecnologia all’avanguardia. Con questo accordo strategico, SITA sta imprimendo la sua impronta trasformativa nel settore marittimo, abbattendo barriere e semplificando i processi, per operazioni più efficienti e redditizie lungo l’intera catena del valore per il trasporto marittimo. Con 75 anni di esperienza, SITA serve il 95% delle destinazioni internazionali nel settore del trasporto aereo, e oltre 2.500 compagnie aeree, aeroporti, operatori di terra e governi collaborano strettamente con l’azienda. Più di 70 governi e tutte le nazioni del G20 affidano le proprie soluzioni a SITA, e l’85% dei passeggeri aerei internazionali beneficia delle soluzioni digitali di SITA per le frontiere a livello globale.

ETIHAD AIRWAYS DIVENTA MAIN SPONSOR DEL GIRONA FC – Etihad Airways diventerà main sponsor del Girona FC a partire dalla prossima stagione. Questa alleanza strategica, stabilita per un periodo di tre anni, sottolinea il profondo impegno di Etihad nei confronti del mercato spagnolo e la sua dedizione al miglioramento della connettività e dello scambio culturale. “Etihad ha aumentato le sue operazioni in Spagna di quasi il 50% rispetto alla scorsa estate poiché nel 2024 la compagnia aerea opererà 10 voli settimanali sia per Madrid che per Barcellona. Inoltre, la compagnia aerea è entusiasta di introdurre voli stagionali, operativi tre volte a settimana per Málaga a partire dal 2 giugno, migliorando ulteriormente i viaggi e il turismo tra le regioni. Questa partnership rappresenta un impegno condiviso per l’eccellenza, la comunità e il potere di connettere persone e culture. Il Girona FC, con la sua ricca storia e la sua appassionata base di fan, si allinea perfettamente con i valori di Etihad di dare libero sfogo all’ambizione e lottare per gli standard più alti in tutti i suoi sforzi”, afferma Etihad. “Siamo entusiasti di collaborare con il Girona FC, un club che risuona con i valori e le aspirazioni del nostro brand. Questa sponsorizzazione testimonia la nostra dedizione al mercato spagnolo e il nostro obiettivo di rafforzare i legami tra gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna”, ha affermato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways. “Etihad Airways attende con impazienza una partnership di successo con Girona e di avvicinare i nostri mondi attraverso questo bellissimo gioco”. “In qualità di main sponsor Etihad Airways avrà un posto di rilievo sulle divise della squadra del Girona FC dalla prossima stagione e nello stadio di casa del club. La partnership offrirà anche nuove opportunità per i fan, tra cui promozioni uniche ed eventi speciali, pensati per celebrare questa unione di culture e passioni. Grazie alla nuova partnership, i viaggiatori da Abu Dhabi che volano a Barcellona avranno un incentivo ancora maggiore ad esplorare l’incantevole regione intorno a Girona”, conclude Etihad.

COLLINS AEROSPACE COMPLETA IL PRIMO RETROFIT DELLA IRIDIUM CERTUS SATELLITE CONNECTIVITY – Collins Aerospace, una società RTX, ha modificato un Cessna 525 Citation Jet di Prince Aviation con il suo RT NX Satellite Communication (SATCOM) system, fornendo high-speed cabin connectivity attraverso l’Iridium Certus® 700 satellite service. La certificazione EASA e l’approvazione del progetto sono state ottenute da Q.C.M. Design GmbH con Prince Aviation che installa l’hardware sull’aereo, diventando il primo cliente ad adattare una business jet cabin con la soluzione Collins SATCOM. La rete di satelliti globale di Iridium si collega ai servizi di connettività avanzati ARINCDirect di Collins, consentendo velocità fino a 704 kbps. La soluzione completa fornisce agli utenti una connettività affidabile, sicura ed economica per navigare in Internet, effettuare chiamate vocali, inviare SMS, accedere alla posta elettronica e utilizzare applicazioni di social media. “Il viaggiatore d’affari di oggi si aspetta di salire a bordo del proprio aereo e di continuare a rimanere connesso, produttivo e informato”, ha affermato Nathan Voight, vice president and general manager, Business and Regional Avionics at Collins Aerospace. “La nostra Iridium SATCOM solution può facilitare la connettività avanzata sulla maggior parte dei tipi di aeromobili, compresi i very light jet. Le dimensioni compatte e il peso più leggero della soluzione consentono inoltre tempi di installazione più rapidi e una resistenza minima, utilizzando un ingombro ridotto”. Il sistema IRT NX SATCOM progettato e prodotto da Collins include una data unit, un configuration module e una antenna, fornendo una connettività coerente e coesa in tutto l’aereo. utilizzando meno energia rispetto ai sistemi legacy. La certificazione e l’installazione sono state completate all’inizio di quest’anno. con il primo volo effettuato a fine aprile. L’hardware, l’antenna e i servizi di connettività ARINCDirect di Collins sono in mostra alla European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) 2024 a Ginevra, Svizzera, presso lo stand K72 di Collins Aerospace. Il Prince Aviation Citation Jet sarà disponibile presso il display statico AD16 per dimostrazioni dal vivo della connettività Wi-Fi e per vedere la retrofit installation della soluzione sull’aereo.

DASSAULT AVIATION A EBACE – Dassault Aviation partecipa alla fiera EBACE al Palexpo di Ginevra (Svizzera) dal 28 al 30 maggio 2024. Nel display statico si può ammirare un Falcon 6X, un Falcon 8X e un Falcon 2000LXS. Saranno presenti inoltre un modello (scale 1:5) del Falcon 6X, 4 modelli (scale 1:10) del Falcon 10X, Falcon 8X, Falcon 900 LX, Falcon 2000 LXS.

DASSAULT AVIATION PARTECIPA AL “LE REVE D’ICARE 2024” FESTIVAL IN ROYAN – Il Festival aeronautico di Royan “Le Rêve d’Icare” torna per la sua 23a edizione, che si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno 2024 sulla Plage de la Grande Conche. “L’edizione 2024 del festival si preannuncia particolarmente suggestiva, con un programma ricco e variegato. Dalle acrobazie aeree ai voli dimostrativi, dai paracadutisti alle mongolfiere, i cieli di Royan promettono di essere il palcoscenico di un vero e proprio balletto aereo. I visitatori possono anche esplorare mostre statiche, incontrare professionisti dell’aviazione e prendere parte a laboratori didattici. Dassault Aviation sarà presente, invitando grandi e piccini a scoprire le sue innovazioni e professioni durante i cinque giorni del festival. In programma: workshop tecnologici, scambi con il nostro personale operativo e professionisti delle risorse umane, nonché consigli di carriera per i giovani interessati a una carriera nel settore aeronautico. È un’occasione eccezionale per conoscere le nostre opportunità di lavoro e di carriera nella regione della Nouvelle-Aquitaine”, afferma Dassault Aviation.

C-SOC, PRESENTATO IL SECURITY OPERATION CENTRE DELL’ESA – Proteggere gli asset e le operazioni dalle minacce cyber emergenti nel dominio Spazio, monitorare e gestire le vulnerabilità, rafforzare la protezione cyber degli asset di Terra e in Orbita potenziando la sicurezza di Stati membri e partner dell’ESA. Sono questi gli obiettivi del Cyber-Security Operations Centre (C-SOC) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che vede Leonardo nel ruolo di prime contractor alla guida di un team di diciannove aziende Europee per la realizzazione del centro, infrastruttura chiave per l’economia e la sicurezza europea. Garantire la sicurezza di un Paese, oggi, significa allargare il tradizionale concetto di Difesa verso un approccio orientato alla global security, che include anche la produzione e l’utilizzo dei dati, la cybersecurity, il controllo dello Spazio, la sicurezza delle infrastrutture critiche. In questo contesto opera il C-SOC, il primo centro in Europa che consente di identificare e analizzare gli attacchi rivolti alle componenti IT dell’infrastruttura digitale dell’ESA e agli asset OT nell’ambito delle missioni, sui segmenti Ground e Space. Il C-SOC utilizza funzioni avanzate di prevenzione, protezione, deception e analisi degli attacchi cyber condotti verso asset spaziali, abilitate da capacità avanzate fornite attraverso la piattaforma di Cyber Threat Intelligence di Leonardo e altri sistemi all’avanguardia integrati, automatizzati e predisposti per un possibile uso estensivo dell’intelligenza artificiale. Operativo dallo scorso 2 maggio, il C-SOC è stato presentato il 24 maggio ai rappresentanti dell’Unione Europea e della NATO in visita alla sede principale di ESA/ESEC (European Space Security and Education Centre) a Redu (Belgio). Durante l’evento, sono stati descritti gli elementi distintivi del C-SOC nello scenario della minaccia cyber, per i diversi segmenti del settore spaziale.

COLLINS AEROSPACE INVESTE NEL CARBON BRAKE PRODUCTION SITE A SPOKANE – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha avviato un investimento di 200 milioni di dollari per espandere la produzione presso il carbon brake production site a Spokane, Washington, nel corso di un multi-year period. Collins ha in programma di espandere il sito di oltre il 50%, aggiungendo 70.000 piedi quadrati di ulteriore spazio produttivo, compresi fino a tre nuovi edifici e ulteriori forni. Questa espansione supporterà una maggiore capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di freni in carbonio da parte di clienti commerciali e militari. “Collins Aerospace contribuisce in modo determinante all’industria manifatturiera aerospaziale del Pacifico nordoccidentale e svolge un ruolo significativo nell’economia e nell’innovazione tecnologica di Spokane”, ha affermato Matt Maurer, vice president and general manager for Landing Systems at Collins Aerospace. “Questa espansione migliorerà la nostra capacità produttiva, con le ultime novità in termini di innovazione ed efficienza dei processi, garantendo al tempo stesso la disponibilità della nostra forza lavoro a soddisfare la crescente domanda globale per i nostri freni in carbonio”. Il sito è specializzato nella produzione e realizzazione di braking systems con DURACARB® carbon disk technology, che garantisce una maggiore durata dei freni e un risparmio complessivo sui costi. I freni in carbonio hanno una durata superiore e la capacità di resistere alle alte temperature. “Siamo entusiasti di vedere Collins selezionare lo stato di Washington per questa espansione della produzione ad alta tecnologia”, ha affermato il governatore Jay Inslee. “Questi nuovi posti di lavoro si aggiungeranno al settore aerospaziale in crescita nella contea di Spokane e lo Stato si è impegnato a collaborare per ulteriori sforzi che garantiscano che la contea possa offrire alle aziende una forza lavoro aerospaziale di livello mondiale e un ambiente imprenditoriale positivo”.