Check-in al Seoul Station City-Airport Terminal con Lufthansa

Il primo servizio di Lufthansa German Airlines da Francoforte a Seoul iniziò il 31 ottobre 1984 con uno scalo ad Anchorage, Alaska. Questo volo inaugurale, a bordo di un B747, ha reso Seoul la 128° città della rete globale di Lufthansa. Sette anni dopo, Lufthansa ha iniziato a volare direttamente dalla Germania alla Corea del Sud, migliorando ulteriormente la connettività tra questi due paesi.

L’accelerazione della presenza di Lufthansa nella penisola coreana continua ancora oggi. Per la prima volta al di fuori dell’Europa, una partnership con il Korean rail provider KTX offre una intermodal (Rail & Air) sustainable transport solution per i passeggeri in Corea.

Con questa partnership, i passeggeri Lufthansa possono ora viaggiare da e per Seoul-Incheon International Airport (ICN) verso 8 KTX destinations a livello domestico, tra cui Busan, Dongdaegu, Gwangju, Ulsan, Pohang, Yeosu, Mokpo e Jinju con un unico biglietto. I passeggeri che utilizzano la soluzione Rail & Air con KTX, così come tutti i passeggeri che prendono l’AREX Airport Railroad Express da Seoul Station all’Incheon International Airport, possono ora vivere un’esperienza di viaggio senza interruzioni con Lufthansa. Hanno la comodità di ottenere le carte d’imbarco ed effettuare il check in dei loro bagagli al Seoul Station City-Airport Terminal e completare le procedure di immigrazione prima di raggiungere l’aeroporto.

Il Lufthansa Group Country Manager – Korea, Leandro Tonidandel, afferma: “Noi di Lufthansa Group stiamo trasformando il viaggio in ogni passo. La nostra pionieristica check-in facility presso la Seoul main train station ridefinisce la comodità sostenendo al tempo stesso la sostenibilità, offrendo un viaggio senza interruzioni ed ecologico”.

Lufthansa è l’unica compagnia aerea straniera che offre tali servizi ai passeggeri in Corea come un servizio unico che viene lanciato oggi. Dopo aver recentemente annunciato 17 frequenze settimanali tra Europa e Corea, nonché il primo collegamento diretto tra Seoul e Zurigo, questa nuova check-in facility presso Seoul Station City-Airport Terminal rappresenta l’impegno di Lufthansa Group nei confronti della Corea.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)