Lufthansa Technik: rafforzata la partnership con flyadeal

La compagnia aerea low cost dell’Arabia Saudita flyadeal e Lufthansa Technik stanno espandendo la loro cooperazione nel campo della digital engineering. Con una five-year contract extension per Aircraft Engineering Services e la selezione di AMOS Airline Edition e AMOScloud, gestiti da Swiss-AS, come M&E (maintenance and engineering) software solution, flyadeal sta ulteriormente portando avanti i suoi sforzi per trasformare digitalmente le operazioni tecniche. Ciò segna una pietra miliare significativa per tutti i partner e stabilisce nuovi standard di efficienza e innovazione.

flyadeal ha affidato a Lufthansa Technik il miglioramento dei suoi processi di manutenzione e ingegneria, con la scelta dello Swiss-AS AMOS Airline Edition software package e degli Aircraft Engineering Services. La compagnia aerea con base a Jeddah è ben posizionata per raggiungere l’eccellenza operativa e aumentare la produttività attraverso la digitalizzazione delle sue operazioni tecniche. AMOS funge da hub centrale per la compagnia aerea per la gestione delle operazioni di manutenzione, sfruttando informazioni basate sui dati per ottimizzare l’efficienza, garantire la conformità e promuovere l’innovazione nelle pratiche di manutenzione degli aeromobili. I Lufthansa Technik Aircraft Engineering Services continueranno a fornire ampie soluzioni ingegneristiche per flyadeal come maintenance programs, life-time status tracking, in-depth reliability analysis dell’intera flotta utilizzando AMOS and cloud services.

Ahmed Bakadam, flyadeal Director of Engineering & Maintenance, ha dichiarato: “flyadeal è lieta di rafforzare la nostra partnership con Lufthansa Technik dal punto di vista dell’ingegneria e della manutenzione e di iniziare a lavorare con Swiss-AS per migliorare la digitalizzazione delle nostre operazioni tecniche. Questo è un passo importante verso l’ottimizzazione delle attività di manutenzione di flyadeal attraverso piattaforme digitali che garantiscono una maggiore efficienza operativa e minori costi operativi”.

Philip Mende, Vice President Digital Fleet Solutions, Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Siamo grati per la continua fiducia di flyadeal nell’esperienza di Lufthansa Technik. Il nostro Digital Tech Ops Ecosystem sta svolgendo un ruolo chiave nel dare forma alla trasformazione digitale nelle technical operation degli aeromobili. Sebbene AMOS offra individualmente un valore elevato e crescente, la combinazione di tutte le soluzioni digitali all’interno del nostro ecosistema offre ulteriori vantaggi per i nostri partner”.

Frank Martens, Senior Director Sales AVIATAR, Aircraft Engineering Services and Digital Products, ha aggiunto: “Siamo lieti di continuare a supportare flyadeal con i nostri Aircraft Engineering Services. Ci concentriamo sull’ottimizzazione tecnica della flotta sulla base di un continuous, safety-oriented and closed-loop monitoring system. Il nostro partner beneficia della nostra specializzazione nella fornitura di servizi tecnici in AMOS utilizzando un sistema di produzione globale economicamente vantaggioso, potenziato con flussi di lavoro digitali e intelligenti, che fornisce raccomandazioni basate sui dati per azioni correttive, nonché follow-up e feedback per il monitoraggio continuo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)