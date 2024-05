Emirates si unisce alla IATA Turbulence Aware Platform e diventa la prima compagnia aerea a integrare i flight data con Lido mPilot di Lufthansa Systems

Emirates ha aderito alla International Air Transport Association (IATA) Turbulence Aware Platform. Sarà inoltre la prima compagnia aerea a integrare la IATA platform nell’ultima versione di Lido mPilot, la mobile navigation solution di Lufthansa Systems.

L’unione di queste piattaforme offre una grande quantità di dati, combinati con nuove tecnologie che mettono a disposizione dei piloti informazioni e previsioni sulla turbolenza aggiornate e altamente accurate, fornendo loro gli strumenti per tracciare i percorsi migliori intorno alle aree interessate per una maggiore sicurezza, una navigazione efficiente e l’ottimizzazione dei piani di volo.

Insieme alla piattaforma IATA Turbulence Aware, la compagnia aerea ha dotato più di 140 aerei del software di bordo necessario per condividere automaticamente i turbulence reports con tutte le compagnie aeree che contribuiscono con i dati alla piattaforma. Tutti i nuovi aeromobili che si uniranno alla flotta Emirates nel corso dei prossimi anni, come l’Airbus A350 e i Boeing 777-9, 777-8 e 787, potranno partecipare al programma.

Il Captain Hassan Alhammadi, Divisional Senior Vice President, Flight Operations Emirates Airline, ha dichiarato: “Partecipare attivamente alla piattaforma Turbulence Aware della IATA e dotare i nostri piloti di un complemento delle più recenti tecnologie del settore come la mobile navigation solution Lido mPilot di Lufthansa Systems fanno parte del nostro impegno a garantire la sicurezza operativa, l’efficienza e il comfort del cliente su ogni volo. Siamo inoltre orgogliosi di fornire dati sulle turbolenze attraverso la nostra rete in Medio Oriente e ampi collegamenti in Africa, Asia, Australia e altre regioni. Contribuirà a sviluppare una conoscenza sofisticata del settore per gestire efficacemente le turbolenze e l’evoluzione dei modelli meteorologici con ancora maggiore precisione. Questo è solo l’inizio e stiamo procedendo con i piani per integrare tecnologie più all’avanguardia per migliorare ulteriormente l’esperienza di volo, in modo che i nostri clienti possano godersi viaggi più fluidi”.

“Mitigare gli effetti negativi delle turbolenze è una sfida a livello di settore e ottenere dati accurati e in tempo reale è fondamentale in questo sforzo. La cooperazione tra IATA Turbulence Aware, Emirates e Lufthansa Systems migliorerà ulteriormente la qualità e la quantità dei dati in tempo reale messi a disposizione del settore, consentendo viaggi aerei più fluidi e sicuri per tutti”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President Commercial Products and Services.

“I dati IATA Turbulence Aware aumentano il valore di Lido mPilot fornendo ai piloti informazioni in tempo reale, accurate e complete sulla turbolenza, consentendo loro di prendere decisioni informate e di navigare in modo più efficiente. Integrando questi dati in Lido mPilot, Emirates Airline può aumentare la sicurezza, ridurre il consumo di carburante e minimizzare il disagio dei passeggeri, migliorando in definitiva la loro efficienza operativa e la soddisfazione del cliente”, ha affermato Andreas Medlhammer, Product Owner Pilot Charting Apps, Lufthansa Systems.

IATA Turbulence Aware è una global, real-time detailed and objective information resource per piloti e professionisti dell’aviazione, per gestire e mitigare l’impatto della turbolenza sulle operazioni. La turbolenza è la causa principale degli infortuni dei passeggeri e degli equipaggi e comporta un maggiore consumo di carburante. La piattaforma raccoglie dati anonimi sulle turbolenze provenienti da migliaia di voli operati in tutto il mondo. Le informazioni generate da questi dati consentono ai piloti e ai dispatchers di scegliere traiettorie di volo ottimali, evitando turbolenze e volando a livelli e altitudini che massimizzano la fuel efficiency, riducendo in definitiva le emissioni di carbonio. Fino ad oggi, Turbulence Aware ha garantito un volo più sicuro per oltre 700 milioni di passeggeri, un numero che continuerà ad aumentare man mano che nuove compagnie aeree aderiranno al programma.

Lido mPilot è una all-in-one mobile navigational charting application di Lufthansa Systems ed è stata configurata in base ai requisiti operativi specifici di Emirates. Lido mPilot fornisce ai piloti un facile accesso alle terminal charts, una dynamically generated enroute map e una Airport Moving Map (AMM). Le sue data-driven, interactive maps e le ultime funzionalità meteorologiche rilevanti per ogni volo operato garantiscono una migliore situational awareness e le informazioni più pertinenti per i piloti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)