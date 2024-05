GE Aerospace aumenterà la capacità MRO con il Brazil Plant Upgrade

GE Aerospace ha annunciato che sta espandendo il suo Tres Rios Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) plant con un investimento di 430 milioni di BRL in risposta all’aumento del volume di clienti in tutta la regione. I lavori di ampliamento sono iniziati all’inizio di quest’anno e dovrebbero essere completati entro l’autunno del 2025. Con l’ammodernamento dell’impianto, il sito ospiterà 500 dipendenti GE Aerospace.

“Con la Tres Rios plant expansion, saremo in grado di aumentare le nostre capacità di MRO, principalmente per i motori LEAP”, ha affermato Luiz Froes, Regional Executive Director & VP Government Relations, Latin America. “Ciò sarà possibile non solo grazie all’aumento dello spazio e del personale per svolgere le nostre attività, ma grazie all’implementazione di FLIGHT DECK, il nostro proprietary lean operating model, saremo in grado di ottimizzare la distribuzione di engine parts tra le nostre unità in Brasile, aiutandoci a soddisfare una domanda crescente da parte nostra clienti in tutto il mondo”.

GE Aerospace attualmente fornisce MRO services a oltre 500 motori in Brasile ogni anno. I servizi includono engine disassembly/reassembly, maintenance/repair/overhaul, inspection and testing. Una volta concluso l’aggiornamento a Tres Rios, si prevede che questo numero aumenterà fino a oltre 800 motori.

“Questo plant upgrade è la prova della fiducia di GE Aerospace nel lavoro che Celma sta sviluppando a Tres Rios dal 2018 e riflette naturalmente il modo in cui i nostri clienti in tutto il mondo si aspettano che continuiamo a fornire world-class MRO services, con un’attenzione costante a Safety, Quality, Delivery and Cost, in quest’ordine. Siamo orgogliosi di questa espansione e grati per tutto il supporto che il Brasile ha dato alla nostra attività nel corso degli anni”, ha affermato Julio Talon, Plant Manager, Celma.

L’aggiornamento comporterà un aumento della repair capacity per i motori CFM LEAP in Brasile. Il Tres Rios plant è stato realizzato nel 2018 e fa parte del Celma plant complex nello stato di Rio de Janeiro, che comprende anche il main Celma plant, 14 Bis, Avio do Brasil e Rio de Janeiro plant presso GIG airport.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)