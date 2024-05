News Brevi – 30.05.2024

SAVE: IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA L’ADDIZIONALE COMUNALE DI EURO 2,50 PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DAL MARCO POLO – SAVE in un comunicato stampa informa: “Con grande soddisfazione SAVE apprende la decisione del Consiglio di Stato che annulla l’addizionale comunale di 2,50 euro istituita dal Comune di Venezia per i passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto l’appello formulato, tra gli altri, da SAVE, riformando la sentenza emessa dal TAR Veneto e annullando la delibera del Comune del 23 dicembre 2022 istitutiva dell’addizionale comunale. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto pertanto l’erroneità degli atti del Comune di Venezia, sia in termini procedurali, che di carenza di motivazione della scelta operata. Un esito in linea con la posizione fin da subito espressa da SAVE, per cui la nuova tassa andava a ledere non solo lo sviluppo del terzo scalo intercontinentale nazionale, ma avrebbe minato anche quello della vasta area servita, considerato il contributo dell’attività dell’aeroporto in termini di mobilità, occupazione, crescita economica”.

RYANAIR CHIEDE L’ELIMINAZIONE DEL TRAFFIC CAP A DUBLIN AIRPORT – Ryanair informa: “A seguito dell’assegnazione degli slot invernali a Dublin Airport alle compagnie aeree, Ryanair ha chiesto al ministro dei trasporti Eamon Ryan di intervenire e di eliminare urgentemente il limite di traffico di 32 milioni all’aeroporto di Dublino, poiché alla compagnia aerea è stato assegnato 1 milione in meno posti quest’inverno rispetto a quelli necessari per soddisfare la domanda. Il cap all’aeroporto di Dublino fa sì che le compagnie aeree abbiano una capacità inferiore rispetto alla domanda e rischia di far aumentare i prezzi dei voli ai livelli visti l’ultima volta negli anni ’80. All’inizio di questo mese l’IAA ha confermato che limiterà il traffico invernale all’aeroporto di Dublino a soli 14,4 milioni di passeggeri. Questa è la prima volta che l’IAA impone un limite del genere. Ryanair è già stata costretta a trasferire 3 aerei, 16 nuove rotte e oltre 200 posti di lavoro verso il Sud Italia per l’estate ’24 che sarebbero andati a Dublino ma sono stati bloccati dal traffic cap”. Eddie Wilson di Ryanair ha detto: “Quest’inverno Ryanair ha cercato di aggiungere 3 nuovi aerei Boeing alla nostra flotta a Dublino (+300 milioni di dollari di investimento), aggiungere 15 nuove rotte e aumentare il traffico del +9% a 7,5 milioni di passeggeri. Tuttavia Ryanair ha ricevuto solo slot sufficienti per trasportare 6,4 milioni di passeggeri. Questo limite sta ora iniziando a farsi sentire con il divieto di voli extra aggiuntivi necessari per soddisfare la domanda dei clienti. Questa riduzione forzata dei posti porterà solo i consumatori a pagare tariffe aeree più alte. Ryanair chiede al Ministro dei Trasporti Eamon Ryan di rimuovere urgentemente questo limite di traffico all’aeroporto di Dublino, che è un pezzo vitale dell’infrastruttura nazionale”.

IBERIA PRESENTE CON ‘TALENTO A BORDO’ ALLA FIERA DEL LIBRO DI MADRID – L’83a edizione della Fiera del Libro di Madrid avrà inizio il prossimo 31 maggio e, oltre ai 358 stand che vestiranno per due settimane il Parco del Retiro, i visitatori potranno visitare anche lo spazio ‘Talento a bordo’ di Iberia, il cui scopo è dare visibilità al talento letterario iberoamericano. Lo stand sarà situato nella zona centrale del Paseo de Coches dal 10 al 16 giugno. Avrà anche una serie di attività che presteranno particolare attenzione alla letteratura iberoamericana. Il suo obiettivo è dare visibilità a questi progetti editoriali e collegarli attraverso lo scambio di idee e conversazioni culturali tra scrittori iberoamericani e spagnoli. Iberia è ambasciatrice della cultura spagnola e iberoamericana in tutte le sue espressioni nei quasi 50 paesi in cui vola. Da 97 anni sostiene i talenti che hanno portato ai massimi livelli la cultura spagnola. Attualmente la compagnia aerea sostiene più di 100 iniziative nel campo della cultura, dell’arte, dello sport, della gastronomia, della moda e del design.

KLM: STATEMENT SULL’INCIDENTE A SCHIPHOL – KLM informa: “Ieri a Schiphol è avvenuto un incidente mortale nel quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione. Purtroppo, questa persona è morta. Il volo in questione era il KL1341 diretto a Billund. Attualmente ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all’incidente a Schiphol. Le circostanze sono attualmente oggetto di indagine. Per ulteriori informazioni – una volta disponibili – vi rimandiamo al Royal Netherlands Marechaussee”.

JETBLUE ANNUNCIA UNA NUOVA CREW BASE IN SAN JUAN, PORTO RICO – JetBlue ha annunciato oggi l’intenzione di aprire una pilot and flight attendant crew base presso Luis Muñoz Marín International Airport (SJU) in San Juan, Puerto Rico, sottolineando l’impegno della compagnia aerea per la crescita e gli investimenti nella regione. JetBlue è la compagnia aerea più grande a San Juan, una delle focus cities della compagnia aerea. La notizia coincide con il 22° anniversario del servizio di JetBlue sull’isola e arriva dopo i piani recentemente annunciati dalla compagnia aerea di espandere il servizio da San Juan verso più destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina. Si prevede che la nuova crew base verrà aperta entro la fine del 2024 ed entro il 2025 porterà più di 400 posti di lavoro locali a San Juan, con un significativo impatto economico e comunitario. Lo stazionamento di pilots and inflight crew members a San Juan non solo rafforzerà la creazione di posti di lavoro sull’isola, ma migliorerà anche il servizio e le capacità operative di JetBlue in tutti i Caraibi e oltre. Questa espansione operativa stanzierà fino a 120 piloti e fino a 325 inflight crew members a San Juan, con l’apertura della base in più fasi. Attualmente, le JetBlue crew bases includono Boston, Fort Lauderdale, Newark, New York City, Orlando e Los Angeles. Nel 2020 JetBlue ha aggiunto una maintenance base a San Juan per i suoi tecnici, per fornire manutenzione agli aeromobili e servizi correlati. L’annuncio arriva poche settimane dopo che la compagnia aerea ha annunciato l’ampliamento del proprio network da San Juan con l’aggiunta di sei nuove destinazioni lungo la costa orientale degli Stati Uniti, i Caraibi e l’America Latina, migliorando la connettività e offrendo più scelte ai passeggeri. A luglio introdurrà per la prima volta anche la sua popolare Mint experience su un volo giornaliero tra San Juan e il New York John F. Kennedy International Airport (JFK).

EMIRATES E L’ICC ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP – Emirates e l’International Cricket Council (ICC) hanno annunciato oggi un’estensione pluriennale della loro partnership globale. La partnership di lunga data, già alla sua terza decade, è destinata a diventare una delle più consolidate nello sport mondiale e si estende a 28 eventi ICC maschili e femminili fino al 2031, tra cui Cricket World Cup, T20 World Cup and Champions Trophy. L’annuncio di Emirates come Premier Partner arriva prima della ICC Men’s T20 World Cup 2024 che sarà ospitata nelle Indie Occidentali e negli Stati Uniti il mese prossimo, un evento in cui la compagnia aerea globale sarà altamente visibile e attiva. Emirates continuerà a detenere i diritti esclusivi sull’Emirates ICC’s Elite Panel of Umpires and Match Referees, mentre gli ICC Match Officials scenderanno in campo nelle Indie occidentali e negli Stati Uniti con il brand Fly Better di Emirates sul loro abbigliamento. Commentando il rinnovo della partnership, Adnan Kazim, Deputy President, and Chief Commercial Officer at Emirates, ha dichiarato: “L’associazione di Emirates con il cricket ci ha aiutato a raggiungere nuovi fan in tutto il mondo e a sostenere la crescita del gioco. La nostra partnership con l’ICC è una delle più consolidate nel nostro portafoglio di sponsorizzazioni sportive globali e siamo lieti di riaffermare il nostro impegno verso lo sport e gli appassionati di tutto il mondo estendendo la nostra collaborazione per altri otto anni”. La partnership di marketing ampliata vedrà Emirates sviluppare contenuti per i fan ancora più coinvolgenti e acquisire una maggiore presenza sulle piattaforme digitali dell’ICC. Sui voli Emirates i passeggeri l’opportunità di guardare i contenuti ICC tramite il sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea.

GCAA E ICAO UNISCONO LE FORZE PER POTENZIARE LA NEXT GENERATION OF AVIATION PROFESSIONALS – L’UAE General Civil Aviation Authority (GCAA) e l’International Civil Aviation Organization (ICAO) hanno siglato una strategic partnership per sviluppare e potenziare la Next Generation of Aviation Professionals (NGAP). L’occasione è stata segnata dalla firma di un memorandum d’intesa (MoU) da parte di His Excellency (H.E.) Saif Mohammed Al Suwaidi, Director General of the GCAA, e Mr. Juan Carlos Salazar, Secretary General of ICAO, il 24 maggio 2024 presso il GCAA office in Dubai. Questa partnership strategica mira ad affrontare le sfide cruciali che l’industria aeronautica deve affrontare concentrandosi su tre pilastri chiave: Attrarre, educare, formare e trattenere la prossima generazione di professionisti dell’aviazione; Promuovere l’emancipazione delle donne nel settore dell’aviazione; Sviluppare l’istruzione e condividere le competenze attraverso iniziative di collaborazione. H.E. Saif Mohammed Al Suwaidi ha affermato: “Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa negli sforzi congiunti tra Emirati Arabi Uniti e ICAO per promuovere un settore aeronautico completo e avanzato. Investendo nella prossima generazione di professionisti dell’aviazione e sostenendo il women’s empowerment, stiamo aprendo la strada a un futuro più dinamico, sostenibile e inclusivo per il nostro settore”. Juan Carlos Salazar ha aggiunto: “Questa partnership strategica tra ICAO e GCAA rappresenta un passo avanti nel nostro impegno condiviso per lo sviluppo di una forza lavoro aeronautica qualificata, diversificata e sostenibile. Lavorando insieme per attrarre, formare e dare potere alla prossima generazione di professionisti dell’aviazione, stiamo gettando le basi per un futuro più luminoso. L’ICAO è orgogliosa di collaborare con la GCAA in questo importante sforzo e non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo dei nostri sforzi congiunti sulla comunità aeronautica globale”. Secondo il protocollo d’intesa, la GCAA e l’ICAO collaboreranno allo sviluppo di programmi, iniziative e opportunità educative su misura per attrarre e formare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione. La partnership sosterrà inoltre l’emancipazione delle donne nel settore dell’aviazione attraverso iniziative di collaborazione volte a creare opportunità più eque e diversificate a tutti i livelli nel settore. Inoltre, il protocollo d’intesa promuove una cultura di condivisione delle conoscenze e di collaborazione attraverso lo scambio di migliori pratiche, informazioni e risorse relative allo sviluppo professionale dell’aviazione. Ciò mira a coltivare un ambiente che favorisca l’innovazione, il progresso e lo sviluppo all’interno del settore. La partnership tra GCAA e ICAO non è solo un passo significativo verso la garanzia di un futuro sostenibile e diversificato per l’industria aeronautica negli Emirati Arabi Uniti e nel mondo, è un appello all’intero settore a unirsi e lavorare verso l’obiettivo comune di creare un settore aeronautico più inclusivo, innovativo e resiliente in grado di resistere alle sfide del futuro.

ICAO: IMPEGNO PER PROMUOVERE LE PRIORITA’ STRATEGICHE PER L’AVIAZIONE NELLA REGIONE – Il settimo meeting of the Directors General of Civil Aviation in the Middle East Region (DGCA-MID/7), che si è svolto a Riyadh, Arabia Saudita, dal 19 al 20 maggio 2024, si è concluso con un impegno condiviso a promuovere le priorità strategiche per l’aviazione nella regione. L’incontro ha riunito la leadership dei regolatori del trasporto aereo della regione, insieme a rappresentanti di alto livello di organizzazioni internazionali e regionali e partner industriali, per discutere iniziative chiave e sforzi di collaborazione volti a garantire un futuro sostenibile e resiliente per l’aviazione in Medio Oriente. Nelle sue osservazioni di apertura, il President of the ICAO Council Mr. Salvatore Sciacchitano, ha sottolineato l’importanza della cooperazione regionale nell’affrontare le sfide che l’industria aeronautica deve affrontare, affermando: “La regione del Medio Oriente ha dimostrato notevole resilienza e adattabilità di fronte alle sfide globali. Lavorando insieme e sfruttando le nostre forze collettive, possiamo garantire un futuro sostenibile e prospero per l’aviazione nella regione e oltre”. L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha delineato gli attuali obiettivi strategici dell’Organizzazione e le aree di interesse prioritario nel suo discorso programmatico, evidenziando la necessità di sforzi collaborativi per raggiungere il Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG) of net-zero carbon emissions by 2050, sottolineando inoltre l’importanza dei SAF, delle nuove tecnologie e dei miglioramenti operativi. Salazar ha affermato: “Rafforzare in modo significativo il nostro impegno collettivo, sia politicamente che finanziariamente, nei confronti dei programmi e dei flussi di lavoro all’interno di ciascuna di queste aree di interesse ci consentirà direttamente di promuovere progressi significativi e tangibili nella regione del Medio Oriente”. Altre priorità discusse includevano misure per rafforzare la sicurezza informatica dell’aviazione, attuare il quadro fiduciario dell’ICAO, rafforzare la preparazione alle crisi regionali, facilitare l’integrazione dei nuovi airspace entrants e continuare l’evoluzione dell’ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) and Universal Security Audit Programme (USAP). Mohamed Abubaker Farea, ICAO Regional Director for the Middle East, ha sottolineato: “L’ICAO MID Regional Office svolge un ruolo fondamentale nel fornire assistenza agli Stati e nel coordinare la risposta alle crisi. Apprezziamo profondamente i contributi volontari e l’attuazione al sostegno fornito dagli Stati nell’ambito dell’iniziativa No Country Left Behind, che è fondamentale per garantire che tutti i paesi della regione possano beneficiare della crescita e dello sviluppo del settore dell’aviazione”. Salazar si è unito al President of the Council nel congratularsi con la Regione del Medio Oriente per l’iniziativa di sviluppare il MID Region Air Transport Strategic Plan 2025-2040. L’ICAO sta dando gli ultimi ritocchi a un visionario Strategic Plan for 2026-2050 and Business Plan for 2026-2028. Questi progetti saranno essenziali per garantire che l’organizzazione sia idonea allo scopo di supportare la crescita sicura, protetta e sostenibile del trasporto aereo in Medio Oriente e nel mondo, basandosi sulle solide basi dei suoi 80 anni di storia.

IBERIA OTTIENE L'”OUTSTANDING FOOD SERVICE BY A CARRIER FOR EUROPE 2024″ AWARD AI PAX INTERNATIONAL AWARDS – Iberia è stata premiata come “Outstanding Food Service by a Carrier for Europe 2024” ai PAX International Awards. La cerimonia si è svolta ad Amburgo durante l’Aircraft Interiors Expo e il World Travel Catering and Onboard Services Expo. Ogni anno, i lettori della rivista specializzata PAX International scelgono le migliori compagnie del settore in sette categorie: Outstanding Food Service by a Carrier, Airline Caterer of the Year Best Inflight Duty-Free Program, Best IFE and Connectivity, Best Cabin Interior Passenger Experience/Best Cabin Innovation, Best Seating and Best Lounges. L’alta qualità dei prodotti utilizzati da Iberia e il suo ruolo di ambasciatore della gastronomia spagnola sono stati due dei motivi principali per cui i lettori hanno scelto Iberia. I menu della compagnia aerea spagnola, preparati da DO&CO, sono basati sulla cucina spagnola e sono realizzati utilizzando, quando possibile, prodotti locali e stagionali. “In Iberia siamo molto orgogliosi di essere una compagnia aerea spagnola e di poter diffondere la nostra cultura ovunque voliamo. La gastronomia spagnola è riconosciuta a livello internazionale e vogliamo che i nostri passeggeri possano assaggiarla non appena saliranno su uno dei nostri aerei”, afferma Melanie Berry, Director of Customer Experience at Iberia. “Vorrei ringraziare tutti i team coinvolti nel rendere tutto questo possibile, DO&CO, il nostro fornitore di catering, il Customer Experience team, che sono responsabili della progettazione dei menu, e il nostro personale di cabina, che è colui che rende il viaggio dei nostri passeggeri ancora più speciale”. Nel 2020, DO&CO è diventato il nuovo catering supplier per i suoi servizi di terra, sale VIP e a bordo, il che ha significato un salto di qualità nell’offerta gastronomica della compagnia aerea spagnola, che ha focalizzato i suoi menu su prodotti spagnoli, locali e stagionali. I menù si rinnovano una volta al mese. Sui voli domestici ed europei, i passeggeri Business, a seconda dell’orario e della destinazione del volo, hanno a disposizione un’offerta gastronomica che va dalla colazione o spuntino al pranzo o alla cena, mentre i passeggeri Economy hanno a disposizione il servizio Pre-Order e il Gastrobar. Sui voli più lunghi, i clienti Business avranno a disposizione un menu fisso, che comprenderà colazione, pranzo o cena, con una scelta di diverse opzioni e un’ampia selezione di bevande. Oltre a questo servizio ci saranno sempre a disposizione snack, panini caldi, patatine o cioccolatini. In Economy e Premium Economy il menù è composto da un antipasto e un piatto principale con scelta tra due opzioni più il dessert. Come novità, è stato integrato il servizio Gastrobar con una selezione di snack salati, come patatine e pretzel, e snack dolci, come cioccolatini o gelatine.

IL CABIN CREW EMIRATES E LE SCARPE PERFETTE – Emirates informa: “L’iconica uniforme dell’equipaggio di cabina di Emirates è immediatamente riconoscibile quale simbolo della più grande compagnia aerea internazionale del mondo e della proposta Emirates “fly better”. In linea con la continua evoluzione dell’uniforme Emirates, il personale femminile di cabina per soddisfare comfort e gusto personale durante il lavoro da ora può scegliere le proprie calzature tra una gamma di 15 modelli. L’ampia offerta di scarpe per donne e uomini è di produzione spagnola, realizzata in pelle al 100 e offre una varietà di altezze, larghezze, forme e stili, per garantire comfort, stile e vestibilità ad ogni piede. La proposta più recente di scarpe femminili e della borsetta in pelle coordinata è di un colore rosso più acceso rispetto al passato, che ben si sposa con le pieghe della gonna e le finiture dell’uniforme. Fin dalla storica fondazione della compagnia aerea nel 1985, le scarpe indossate dall’equipaggio di cabina di Emirates erano rosse, poi passarono al marrone, per poi ritornare al tipico rosso. Oggi il personale di bordo femminile riceve due paia di scarpe di pelle rossa all’anno: un paio di scarpe basse da cabina e un paio con tacchi a scelta medi o alti. L’equipaggio maschile riceve scarpe nuove di pelle ogni nove mesi. L’uniforme di Emirates ha visto molti cambiamenti nel corso degli anni e il look attuale è stato presentato il 28 luglio 2008 durante la cerimonia di consegna del primo aereo A380 della compagnia presso lo stabilimento Airbus di Amburgo. L’uniforme è stata disegnata dal team interno di Emirates in collaborazione con Simon Jersey, azienda leader nel Regno Unito nella produzione di uniformi. Con la sua tonalità calda color sabbia, l’uniforme dell’equipaggio di cabina della compagnia simboleggia le dune del deserto della regione, mentre l’iconico cappello rosso sfoggia una spilla d’oro che mostra il logo di Emirates. Comfort, resistenza alle macchie e alle pieghe sono le priorità, per garantire che gli outfit rimangano intatti anche dopo voli di lunga durata. Le uniformi di Emirates sono anche realizzate per adattarsi a climi diversi: una caratteristica fondamentale per il personale di bordo che deve poter lavorare in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, Emirates fornisce al personale femminile di cabina un elastico per capelli nella tipica tonalità rossa per la creazione di eleganti acconciature. Per completare l’uniforme, l’equipaggio femminile di cabina sfoggia un make-up caratteristico del marchio. Il personale di bordo maschile di Emirates deve avere la barba e i capelli in ordine. Il personale di cabina che rappresenta al meglio l’iconico marchio Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo ha l’opportunità di viaggiare in oltre 130 città in 76 Paesi. Gli equipaggi Emirates godono di un’ampia gamma di benefit di livello mondiale, tra cui uno stipendio esente da imposte, soggiorni in hotel, alloggio gratuito, trasporto da e per il lavoro, copertura assicurativa medica, dentistica e sulla vita, voli scontati anche per i loro familiari e amici, e molto altro ancora. Emirates sta reclutando attivamente personale di cabina da tutto il mondo. Gli aspiranti cabin crew possono consultare il sito www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew per scoprire i dettagli e gli orari degli open day nella propria città o paese”.

BELL: FINANZIAMENTO PER LA POHASE 1 DEL DARPA SPRINT X-PLANE PROGRAM – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., è stata deselezionata per la Phase 1B del Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT) X-Plane program. Il programma SPRINT intende progettare, costruire e far volare un X-Plane, un velivolo sperimentale per dimostrare le tecnologie abilitanti e i concetti integrati necessari per una combinazione trasformativa di aircraft speed and runway independence per la prossima generazione di air mobility platforms. Nella Phase 1A, Bell ha eseguito la conceptual design review e passerà al preliminary design per lo SPRINT X-plane.”Bell è onorata di essere selezionata per la fase successiva di questo programma rivoluzionario ed è pronta a eseguire il preliminary design”, ha affermato Jason Hurst, executive vice president, Engineering, Bell. “Abbiamo completato i nostri initial risk reduction efforts con la nostra sled test demonstration presso la Holloman Air Force Base e non vediamo l’ora di consolidare questo successo con il nostro lavoro continuo con DARPA”. Bell ha completato i risk reduction testing presso la Holloman Air Force Base alla fine del 2023, presentando folding rotor, integrated propulsion and flight control technologies. Bell sta sfruttando il suo investimento nella High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL) technology e la precedente X-plane experience per informare l’X-plane development per questo programma. La HSVTOL technology di Bell unisce la hover capability di un elicottero con la velocità (oltre 400 nodi) e il range di un jet aircraft. Bell sviluppa high-speed vertical lift technology da oltre 85 anni, aprendo la strada a innovative VTOL configurations come X-14, X-22, XV-3 e XV-15 per NASA, U.S. Army e U.S. Air Force, e continua a basarsi sulla sua comprovata storia di volo veloce dal Bell X-1.

DASSAULT AVIATION PRENDE PARTE ALLA “ETHIQUE ET PERFORMANCE” CHARITY EVENING – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation sostiene l’azione del General Christophe Abad, Military Governor of Paris, in aiuto dei militari feriti e delle famiglie: la nostra azienda ha partecipato alla serata di beneficenza “Ethique et Performance” organizzata presso l’Hôtel National des Invalides il 29 maggio. All’evento hanno partecipato Valérie BARLOIS-LEROUX, campionessa olimpica di scherma a squadre (spada) e vicecampionessa individuale ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996; Hubert de BOISREDON, Chairman and CEO of the Armor company, ha ricevuto il premio “Stratège de l’année” dal quotidiano economico Les Echos, nella categoria piccole e medie imprese; General Bruno BARATZ, Future Combat Commander of the French Army, Special Forces officer”.

ROLLS-ROYCE: L’MT30 E’ STATO SELEZIONATO PER IL JAPAN ASEV – Rolls-Royce è stata selezionata per fornire il primo twin MT30-powered hybrid electro-mechanical propulsion arrangement al mondo per alimentare il Japan Aegis System Equipped Vessel (ASEV), Japanese destroyer programme. L’esclusiva power density dell’MT30 GT garantirà che le prestazioni della nave non siano compromesse e soddisferanno i requisiti della Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). Altri vantaggi di questa latest generation marine gas turbine technology includono una manutenzione di bordo estremamente ridotta rispetto ai motori tradizionali, che facilita la riduzione dell’equipaggio, ad esempio consentendo un dipartimento di ingegneria più piccolo. L’MT30 è la world’s most power dense marine gas turbine in service, che fornisce elevata potenza in uno spazio minimo, soddisfacendo al tempo stesso la domanda di energia operativa del futuro. L’MT30 è operativo o è stato selezionato per tutte le modalità di propulsione: mechanical, hybrid and integrated-electric, con potenza erogata tramite water-jets, controllable and fixed-pitch propellers, a seconda dell’applicazione.