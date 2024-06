Airbus consegna il primo Sentinel-5 instrument per la satellite integration

Airbus Defence and Space ha consegnato il primo Sentinel-5 instrument per l’European Space Agency (ESA), che sarà integrato sul MetOp Second Generation Satellite A. L’UVNS (Ultraviolet Visible Near-infrared Short-wave infrared Spectrometer) instrument contribuirà a migliorare il monitoraggio della qualità dell’aria, dei cambiamenti nello strato di ozono e delle emissioni derivanti dagli incendi.

“Sentinel-5 è una delle cosiddette “atmospheric sentinels” costruite per rispondere a domande relative alla composizione dell’atmosfera terrestre: la sua missione è monitorare a livello globale la distribuzione di atmospheric trace gases and aerosols (particolato) su una long-term operational basis, a sostegno del programma di monitoraggio del clima dell’Unione europea Copernicus. Il programma è un’iniziativa congiunta dell’Unione Europea e dell’ESA. Sia lo spacecraft che lo strumento saranno gestiti da EUMETSAT, l’Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici.

Sentinel-5 servirà climate, air quality and ozone/surface UV applications. Misurerà da un’orbita terrestre bassa (LEO) con una precisione senza precedenti le concentrazioni atmosferiche di ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide, formaldehyde, glyoxal, carbon monoxide, methane and aerosols, coprendo quotidianamente l’intero pianeta. I suoi dati saranno sfruttati dal servizio operativo Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) e dal Copernicus Climate Change Service (C3S). I dati ottenuti con Sentinel-5 supporteranno il monitoraggio operativo del clima e le autorità decisionali in materia ambientale. La comunità scientifica avrà accesso a nuove informazioni sull’atmosfera terrestre grazie ai dati forniti dai Sentinel-5 instruments”, afferma Airbus.

“Sentinel-5 è un high-resolution imaging spectrometer system che analizzerà la luce riflessa dall’atmosfera terrestre dall’ultravioletto allo shortwave infrared range in 7 diverse bande spettrali.

Un consorzio industriale di circa 50 diverse aziende provenienti da 13 paesi di tutta Europa è stato coinvolto nello sviluppo dei Sentinel-5 instruments. Le sue prestazioni impegnative richiedevano nuovi miglioramenti tecnologici in diversi campi come l’ottica, l’elettronica, le strutture, ecc.

Dopo la consegna del Sentinel-4 circa un anno e mezzo fa, il Sentinel-5 è il secondo atmospheric Sentinel proveniente dal prime contractor Airbus in Ottobrunn. Nel prossimo futuro, altri tre atmospheric Sentinels (un Sentinel-4 e due Sentinel-5 instruments) saranno consegnati da Airbus. Si prevede che opereranno in orbita fornendo dati per i prossimi due decenni”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)