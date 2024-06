News Brevi – 31.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA PESCARA A BOLOGNA – Una giovane donna di 27 anni, ricoverata presso il Polo Sanitario di Ortona (CH) e in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Pescara all’aeroporto di Bologna a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Chieti, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il volo d’urgenza è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA RINNOVA LA SUA PARTNERSHIP COME COMPANIA AEREA UFFICIALE DEL TEAM CANADA – Air Canada ha rinnovato la sua partnership come compagnia aerea ufficiale del Team Canada. Il nuovo accordo, che dimostra la profonda passione della compagnia aerea per lo sport e l’impegno nel condividere il meglio del Canada con il mondo, si estenderà ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2030 e includerà Parigi 2024. In aggiunta, Air Canada ha anche presentato durante un evento a Toronto un Boeing 777 con una livrea speciale per trasportare gli olimpionici e paralimpici del Team Canada, gli allenatori e il personale di supporto da e per i Giochi. “Siamo onorati di estendere la nostra partnership con i Comitati Olimpici e Paralimpici canadesi come compagnia aerea ufficiale del Team Canada fino al 2030, anche per Parigi 2024”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Non vediamo l’ora di condividere con orgoglio il meglio del Canada con il mondo mentre tifiamo i migliori atleti della nazione verso il successo olimpico e paralimpico”. Air Canada sarà compagnia aerea ufficiale del Team Canada per i prossimi quattro Giochi Olimpici e Paralimpici. Ciò include i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, ai quali la compagnia aerea trasporterà più di 1.000 atleti e membri della delegazione del Team Canada. A ulteriore dimostrazione del suo sostegno, Air Canada ha anche annunciato 10 atleti ambasciatori del Team Air Canada, la cui incarnazione dei valori canadesi e dell’eccellenza sportiva ispira la compagnia aerea.

JETBLUE: IN VENDITA I NUOVI VOLI VERSO I CARAIBI – JetBlue informa: “I posti sono ora disponibili per la vendita sui nuovi Caribbean services recentemente annunciati dal John F. Kennedy di New York (JFK). I voli tra JFK e Argyle International Airport (SVD) in St. Vincent and the Grenadines verranno lanciati il ??9 ottobre e opereranno il mercoledì e la domenica. I voli JetBlue per il Bonair Flamingo International Airport (BON) inizieranno il 5 novembre e opereranno martedì e sabato. Entro la fine del 2024 JetBlue servirà più di 80 destinazioni non-stop e offrirà una media di oltre 200 partenze al giorno da New York City”. Negli ultimi anni la compagnia aerea ha costruito una solida rete in tutta l’America Latina e nei Caraibi. Con l’ingresso di JetBlue a St. Vincent e Grenadine e Bonaire, la compagnia aerea opererà ora in più di 25 paesi della regione.

L’ICAO E L’UGANDA SIGLANO UN ACCORDO PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL’AVIAZIONE – Lo sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del settore aeronautico dell’Uganda sarà sostenuto da un nuovo capacity development and implementation agreement con l’ICAO. In base a questo Management Services Agreement (MSA), l’ICAO fornirà all’Uganda un portafoglio completo di prodotti e servizi di supporto all’implementazione, compreso l’accesso a esperti ICAO, alla gestione dei progetti e a pacchetti di formazione personalizzati. Questa collaborazione si concentrerà sull’aiutare l’Uganda ad aumentare la sua applicazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs), policies and plans. La prima iniziativa prevista dall’accordo sarà lo sviluppo di un nuovo National Air Navigation Plan per l’Uganda. Questo quadro strategico guiderà lo sviluppo e l’implementazione dei servizi e delle infrastrutture di navigazione aerea in Uganda nei prossimi 15 anni, garantendo l’allineamento con gli standard aeronautici internazionali. Il piano mira a rafforzare la sicurezza, l’efficienza e la capacità del sistema di navigazione aerea dell’Uganda. “L’ICAO è impegnata a sostenere i nostri Stati membri nei loro sforzi per sviluppare settori dell’aviazione sicuri, protetti e sostenibili”, ha affermato Juan Carlos Salazar, Secretary General of ICAO. “Questo accordo con l’Uganda rappresenta un significativo passo avanti nel nostro obiettivo comune di favorire la crescita dell’aviazione in Africa”. “L’Uganda riconosce il ruolo cruciale svolto dall’aviazione nel nostro sviluppo economico e nella nostra connettività”, ha osservato Fred Bamwesigye, Director General of the Uganda Civil Aviation Authority (UCAA). “Collaborando con l’ICAO e sfruttando la loro esperienza, siamo fiduciosi di poter elevare il nostro settore dell’aviazione a nuovi livelli e fornire servizi migliori ai nostri cittadini e visitatori”. La firma di questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa nella cooperazione tra ICAO e Uganda, garantendo che, mentre l’Uganda continua a sviluppare il proprio settore aeronautico, l’ICAO fornirà un supporto per garantire che i progressi siano in linea con gli standard, i piani e le strategie globali.

QANOT SHARQ AIRLINES SCEGLIE DISTAL GSA COME GENERAL SALES AGENT PER L’ITALIA – Qanot Sharq Airlines sceglie Distal GSA Italia come General Sales Agent per l’Italia. “Qanot Sharq Airlines, è una compagnia aerea con sede a Tashkent in Uzbekistan. Distal GSA Italia sarà di supporto per la crescita della compagnia aerea nel mercato italiano, essendo un vettore che si affaccia ora al nostro mercato, con volo settimanale operato da Milano Malpensa. Qanot Sharq Airlines inizierà ad operare dal 17 agosto 2024 con Airbus A321”, afferma Distal GSA.

LA TECNOLOGIA SAAB NEL NUOVO DIGITAL AIR TRAFFIC TEST CENTRE IN BELGIO – Il Belgian air traffic service provider Skeyes ha recentemente inaugurato il suo Digital Tower Test Center a Steenokkerzeel, Belgio, basato sulla digital air traffic management technology di Saab. Il test centre è un prototipo del digital control center attualmente in fase di sviluppo da parte di Skeyes e Société Wallonne des Aéroports a Namur, in Belgio, che sarà operativo nel 2026. Si basa sulla Remote Tower (r-TWR) solution di Saab e sarà utilizzato per gestire da remoto il traffico aereo negli aeroporti di Charleroi e Liegi, distanti 100 km l’uno dall’altro. Il test centre verrà utilizzato per formare i controllori del traffico aereo e familiarizzare il personale con la nuova tecnologia. “Siamo orgogliosi di collaborare con Skeyes nel dare forma al futuro del controllo del traffico aereo. Il Digital Tower Test Center rappresenta una pietra miliare significativa nel settore e siamo entusiasti di contribuire con la nostra esperienza a questo progetto di trasformazione in Belgio”, afferma Per Ahl, CEO, Saab Digital Air Traffic Solutions. Saab ha fornito e integrato tecnologie avanzate che miglioreranno l’affidabilità e la sicurezza, comprese camera technologies, simulators and visual presentation per gli air traffic controllers nel centro. Uno dei risultati pionieristici facilitati da Saab è l’integrazione di una airport surveillance and Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) functionality nel digital tower concept. Questo sistema consente ai controllori del traffico aereo di tracciare con precisione i movimenti degli aerei, anche in condizioni meteorologiche avverse, garantendo operazioni senza interruzioni in ogni momento. Oltre alla collaborazione con Skeyes a Namur, Saab è coinvolta anche nello sviluppo di digital control centers nelle Fiandre, in Belgio.

SAAB RICEVE UN GROSSO ORDINE PER DEFENCE EQUIPMENT – Saab informa: “Saab ha ricevuto oggi un ordine dal governo di un paese occidentale per una serie di defence systems and equipment. Il valore dell’ordine è di circa 7,7 miliardi di corone svedesi, con consegne previste nel 2027-2028. L’ordine comprende sistemi e apparecchiature delle business areas Dynamics and Surveillance di Saab. A causa della natura del settore, delle circostanze riguardanti il cliente e degli interessi di sicurezza nazionale, non verranno fornite ulteriori informazioni su questi ordini o sul cliente”.

NUOVO NUMERO DI AZIONI E VOTI IN SAAB – Saab informa: “Il numero di azioni e voti in Saab AB è cambiato a causa del completamento dello share split deliberato durante l’Annual General Meeting 2024. Al 31 maggio 2024, ultimo trading day del mese, il numero totale di azioni di Saab ammontava a 543.383.388, di cui 9.535.612 A shares e 533.847.776 B shares, corrispondenti a 629.203.896 voti in totale”.

IBERIA: OLTRE CENTO CABIN CREW SI SONO RIUNITI A MADRID PER IL WORLD CABIN CREW DAY – Oggi, giornata mondiale dei cabin crew, più di un centinaio di assistenti di volo Iberia, vestiti con l’uniforme disegnata da Teresa Helbig, vincitrice del National Fashion Award, hanno sfilato per il cuore di Madrid, tra Plaza del Callao e Espacio Iberia, il negozio temporaneo che la compagnia aerea ha aperto in Gran Vía 48. Una volta lì hanno condiviso le loro esperienze. Iberia conta attualmente 4.046 assistenti di volo, di cui 2.764 donne (68,31% della forza lavoro) e 1.282 uomini (31,69% della forza lavoro). Solo quest’anno, 368 cabin crew members recentemente assunti si sono uniti a Iberia.

EMIRATES CELEBRA L’INTERNATIONAL CABIN CREW DAY – Emirates informa: “Un volo Emirates imbarca non solo passeggeri ed equipaggio, ma anche un vibrante arazzo di culture, lingue e dati demografici. È il vantaggio di avere sede a Dubai – un crogiolo di 200 nazionalità e centinaia di culture e sottoculture – e di avere una rete invidiabile di oltre 140 destinazioni. In occasione dell’International Cabin Crew Day, Emirates ha celebrato con orgoglio questo mosaico di diversità che distingue davvero la comunità dell’equipaggio. Con oltre 70 lingue parlate correntemente dai suoi 22.000 membri dell’equipaggio di cabina, i passeggeri si sentono compresi e confortati durante tutto il viaggio. Circa 1.000 membri dell’equipaggio di cabina di Emirates parlano fluentemente quattro o più lingue. Queste preziose competenze non solo li aiutano ad assistere i passeggeri di tutto il mondo, ma aggiungono anche un tocco di brio agli annunci di volo. Alcuni membri dell’equipaggio conoscono anche il linguaggio dei segni e la compagnia aerea fornisce risorse, incoraggiando l’equipaggio ad acquisire le competenze di base. La compagnia aerea considera la diversità del suo personale di bordo, composto da oltre 140 nazionalità, come una pietra angolare della sua identità, stabilendo uno standard globale di inclusività nel settore. Le sfumature della gestione della diversità si manifestano in molti modi. Ad esempio, l’iconico rossetto indossato dai membri dell’equipaggio di cabina non è adatto a tutti. Una vasta gamma di sfumature si adatta a ogni tonalità della pelle, garantendo che l’equipaggio si senta a proprio agio e fiducioso nel proprio aspetto”. “L’equipaggio di cabina di Emirates riceve una formazione specializzata su misura per rotte specifiche, dotandolo delle competenze necessarie per soddisfare le diverse preferenze culturali. L’equipaggio di cabina impara anche a conoscere i sapori culinari provenienti da tutti gli angoli del mondo, è addestrato a preparare, impiattare e servire pasti di ispirazione regionale. E’ formato in preparazione al mese sacro del Ramadan e comprende gli specifici prodotti di bordo. L’anno scorso Emirates ha celebrato oltre 15 importanti festival a bordo: Eid, Oktoberfest, Natale, Holi, Diwali, Capodanno lunare e molti altri, e ha servito cucina tradizionale e dolci in modo autentico. Negli ultimi due anni, più di 29.000 membri del personale di bordo e dei servizi aeroportuali Emirates in tutto il mondo hanno completato il corso di formazione “Introduzione all’autismo e alle disabilità nascoste”. Il corso copre una serie di argomenti, tra cui riconoscere l’autismo, rispondere con empatia e fornisce consigli pratici su come assistere i passeggeri con disabilità nascoste”, prosegue Emirates. “Il personale di cabina di Emirates incarna uno stile di vita cosmopolita e vivace in una delle città più sicure del mondo, Dubai. Tutti i nuovi cabin crew vengono sottoposti a un intenso corso di formazione di 8 settimane secondo i più alti standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella struttura all’avanguardia di Emirates a Dubai. Quest’anno Emirates sta reclutando più di 5.000 membri dell’equipaggio di cabina provenienti da oltre 460 città. Per saperne di più su requisiti, vantaggi, programma di formazione, calendario degli eventi di reclutamento globale e per candidarsi, visita la Emirates cabin crew careers page: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/”, conclude Emirates.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA IL WORLD CABIN CREW DAY – In occasione del World Cabin Crew Day, Etihad Airways si sta imbarcando in una campagna globale di reclutamento alla ricerca di persone da inserire nel proprio team, per lavorare insieme creando esperienze straordinarie. “Sostenendo gli ambiziosi piani di crescita di Etihad, la compagnia aerea ha già reclutato più di 1.000 cabin crew members quest’anno e si prepara ad accoglierne altri circa 1.000 entro la fine dell’anno. Etihad è alla ricerca di persone appassionate che offrano la sua ospitalità di fama mondiale, godendo al tempo stesso dei vantaggi del viaggio e dell’avventura offerti da una carriera nel settore dell’aviazione. All’inizio di questo mese, la World Travel Awards Middle East edition ha nominato il team di Etihad “Leading Cabin Crew 2024”, mentre i Business Traveller ME Awards hanno premiato Etihad con il riconoscimento “Best Cabin Crew 2024”. Etihad ha celebrato il World Cabin Crew Day con festeggiamenti e premi presso il Crew Briefing Center. Il variegato equipaggio di cabina di Etihad è composto da persone di 112 nazionalità, tutte con sede nell’emirato cosmopolita di Abu Dhabi. Oltre a uno stipendio competitivo, all’equipaggio di cabina vengono forniti alloggi moderni completamente arredati, assicurazione medica, indennità e accesso a sconti su ristoranti, acquisti, attività ricreative, noleggio auto e altro ancora. I cabin crew godono inoltre di vantaggi di viaggio e hanno accesso a un’ampia gamma di destinazioni. Etihad offre un’eccellente progressione di carriera, con il 31% dei membri dell’equipaggio di cabina promossi negli ultimi 12 mesi”, afferma Etihad Airways. La Dr Nadia Bastaki, Chief People and Corporate Affairs Officer, Etihad, ha dichiarato: “In questo World Cabin Crew Day celebriamo e riconosciamo il contributo che il nostro equipaggio di cabina dà al successo della nostra compagnia aerea. Mentre Etihad continua a crescere, siamo alla ricerca di persone eccezionali che si uniscano al nostro team e che condividano la nostra ambizione di diventare la compagnia aerea con cui tutti vogliono volare. Cerchiamo i migliori al mondo, che abbracceranno la nostra passione per la crescita della compagnia aerea e condividano il nostro impegno nel fornire una calorosa ospitalità e un’esperienza davvero straordinaria per i nostri ospiti. Non c’è mai stato un momento migliore per godersi lo spirito di Abu Dhabi e tutto ciò che questo fantastico emirato ha da offrire”. “L’equipaggio di cabina di Etihad vola in tutto il mondo verso più di 70 destinazioni in Australia, Asia, Africa, Medio Oriente, Europa e Nord America. La compagnia aerea continua a espandere la sua rete e questo giugno inizierà i voli per Bali e Jaipur, nonché una serie di destinazioni stagionali tra cui le isole greche di Mykonos e Santorini, Nizza in Costa Azzurra e le località turistiche di Malaga in Spagna e Antalya in Turchia. L’equipaggio di cabina avrà l’opportunità di lavorare sulla flotta moderna e all’avanguardia della compagnia aerea, inclusi gli Airbus A380 che collegano Abu Dhabi con Londra, New York e dal 1° novembre Parigi, nonché i Boeing 787 Dreamliner e 777, gli Airbus A350 e Airbus A320 e A321. I candidati interessati sono invitati a partecipare a un Open Day o a presentare domanda online su careers.etihad.com. I candidati selezionati saranno invitati a una valutazione, di persona o virtualmente. Etihad offre l’opportunità unica ai candidati situati in qualsiasi parte del mondo di prendere parte a un processo di reclutamento virtuale, aiutando Etihad a raggiungere i migliori talenti ovunque si trovino. I candidati possono scegliere la data e l’ora del colloquio in base al fuso orario e al programma. L’esperienza precedente non è essenziale poiché i candidati idonei trarranno vantaggio da una formazione approfondita presso lo Zayed Campus di Etihad Aviation Training”, conclude Etihad Airways.

SEA PRIME ALL’EBACE 2024 – SEA Prime informa: “SEA Prime ha partecipato all’EBACE 2024: svelato l’ampliamento del terminal di Linate Prime per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e il primo SAF support program for Business & General Aviation che sarà lanciato nel 2024”.

EASA PUBBLICA IL FINAL REPORT DEL MACHINE LEARNING APPLICATION APPROVAL RESEARCH PROJECT – L’EASA ha pubblicato il final report e uno standalone executive summary del Machine Learning Application Approval (MLEAP) project. Il report è stato sviluppato dal consorzio del progetto composto da Airbus Protect, LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) e Numalis, a seguito di un 2-year Research Project finanziato da Horizon Europe. La Commissione europea ha delegato la gestione contrattuale e tecnica di questa azione di ricerca all’EASA. Il progetto di ricerca MLEAP sostiene il programma EASA Artificial Intelligence (AI) ed è finalizzato a identificare mezzi concreti di conformità per il ‘Learning Assurance’ block dell’EASA AI Concept Paper Issue 2. I primi risultati del progetto MLEAP sono stati utilizzati per arricchire l’EASA AI Concept Paper Issue 2. Inoltre, i risultati del rapporto finale forniranno un supporto cruciale per l’EASA AI Rulemaking Task RMT.0742 e l’EASA involvement in EUROCAE Working Group WG-114. Il 3 luglio 2024, durante gli EASA AI Days, il consorzio MLEAP presenterà i risultati dettagliati del progetto e risponderà a qualsiasi domanda.

DELTA: PIU’ OPZIONI PER SNACK E RISTORZIONE A BORDO DURANTE L’ESTATE – Delta offre a bordo più opzioni per nuovi snack e pasti ideati dallo chef per l’estate. “Il nostro servizio di ristorazione a bordo è parte integrante del percorso del cliente”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-Flight Service at Delta. “Sappiamo che i clienti desiderano varietà insieme al gusto di ciò che è familiare: ecco perché il nostro obiettivo con ogni aggiornamento stagionale del menu è quello di bilanciare nuovi sapori con classici rivisitati, il tutto mantenendo i nostri elevati standard di qualità”. “I clienti Delta Premium Select hanno la possibilità di preselezionare i pasti prima del viaggio, i premium customers hanno a disposizione più opzioni di ristorazione a bordo che mai”, conclude Delta.