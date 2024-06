Emirates collabora con HiDubai per supportare le PMI di Dubai

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con HiDubai, una consumer tech initiative, per coinvolgere le imprese locali e offrire loro un maggiore accesso alle opportunità del mercato internazionale attraverso il suo Business Rewards programme.

Il protocollo d’intesa è stato firmato da Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management, e His Excellency Abdul Baset Al Janahi, CEO & Board Member HiDubai.

In base al nuovo accordo, Emirates raggiungerà e coinvolgerà le oltre 180.000 piccole e medie imprese sulla piattaforma HiDubai che spaziano dalla produzione, alla logistica, alla vendita al dettaglio, ai servizi, tra numerose altre categorie, per iscriversi al suo programma Business Rewards. Le PMI inizieranno a beneficiare di opportunità di viaggio che possono aiutare a far crescere le loro attività e premiarle quando viaggiano con la compagnia aerea.

Emirates ha oltre 40.000 piccole e medie imprese iscritte al suo programma Business Rewards e le aziende beneficiano di iscrizione, guadagno e riscatto semplificati durante il viaggio, flessibilità nel conservare e utilizzare i punti, nonché opportunità di upgrade in base alla disponibilità. La compagnia aerea servirà anche le PMI registrate sulla piattaforma HiDubai con altre offerte di viaggio esclusive.

Nabil Sultan ha dichiarato: “Emirates è un sostenitore di lunga data di Dubai e del più ampio ecosistema delle PMI degli Emirati Arabi Uniti, siamo lieti di collaborare con HiDubai per aiutare le piccole e medie imprese, un pilastro importante e un prezioso generatore di attività economica, a ampliare le loro attività ed esplorare più opportunità quando viaggiano con noi. Non vediamo l’ora di fornire a queste aziende un modo semplice per guadagnare punti ed essere ricompensati con la loro fedeltà e soddisfare meglio le esigenze di questo settore dinamico e in crescita a Dubai”.

His Excellency Abdul Baset Al Janahi ha dichiarato: “HiDubai.com, basato sull’intelligenza artificiale, è una piattaforma dinamica che migliora la ricerca locale e rafforza l’ecosistema delle PMI di Dubai nei domini B2B e B2C. Riconoscendo la crescente importanza del settore delle PMI, siamo entusiasti di espandere l’Emirates Airlines business rewards program alle PMI a Dubai attraverso questa innovativa alleanza tecnologica. Questa sinergia consentirà alle PMI di ottimizzare l’efficienza operativa e ottenere sostanziali vantaggi in termini di risparmio sui costi”.

Negli Emirati Arabi Uniti, Emirates dà priorità alle PMI come parte del suo tendering process e si impegna attivamente a collaborare con i partner governativi nell’identificazione delle imprese e nella valutazione regolare delle prestazioni degli active suppliers.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)