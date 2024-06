Etihad Airways e Beijing Daxing International Airport firmano un protocollo d’intesa

Oggi, in occasione dell’UAE-China Business & Investment Forum, Etihad Airways e Beijing Daxing International Airport of Capital Airport Holding Company, hanno firmato un importante Memorandum of Understanding (MoU), con l’obiettivo rafforzare la cooperazione strategica tra le due parti. Questo traguardo segna un ulteriore approfondimento della partnership tra Etihad Airways e Beijing Daxing International Airport nel settore dell’aviazione, aprendo un nuovo capitolo nella cooperazione nel settore aeronautico.

Secondo il protocollo d’intesa, le parti lavoreranno insieme per migliorare le frequenze esistenti tra gli Emirati Arabi Uniti e Pechino e collaboreranno su attività congiunte di marketing e vendita per promuovere i viaggi tra i due paesi. Miglioreranno inoltre congiuntamente i servizi ai passeggeri e potenzieranno la gestione dei bagagli e i lounge services. Inoltre, implementeranno cargo development plans per aumentare l’efficienza del trasporto merci, condividere informazioni e collaborare su iniziative tecnologiche per migliorare l’efficienza operativa.

Questa cooperazione rafforzerà ulteriormente l’influenza globale di Etihad Airways, espanderà la sua rete di rotte e migliorerà i livelli di servizio, fornendo al contempo nuovo slancio alla cooperazione aeronautica internazionale per Beijing Daxing International Airport, consolidando la sua posizione come importante hub aeronautico.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Questo protocollo d’intesa significa molto più di una semplice cooperazione tra compagnia aerea e aeroporto, segna un collegamento più stretto tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina. Non vediamo l’ora di promuovere gli scambi culturali e guidare la crescita economica attraverso questo cooperazione”.

Kong Yue, Vice President, Beijing Daxing International Airport of Capital Airports Holdings, ha dichiarato: “Questa cooperazione aprirà un nuovo capitolo nel settore dell’aviazione tra il Medio Oriente e la Cina. È un modello per promuovere l’iniziativa cinese Belt and Road, contribuendo anche al raggiungimento della 2030 Vision di Abu Dhabi, rafforzando ulteriormente i legami economici, commerciali e culturali tra i due paesi”.

La firma sottolinea l’importanza di questa partnership nel rafforzare le relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Cina e porterà maggiori opportunità di cooperazione a Etihad Airways e a Beijing Daxing International Airport, costruendo una partnership aeronautica più stretta ed efficiente.

