Qantas e Perth Airport raggiungono uno storico accordo

Qantas e Perth Airport hanno raggiunto uno storico accordo commerciale che sbloccherà investimenti e offrirà nuovi voli domestici e internazionali. “Nell’ambito dell’accordo della durata di 12 anni, Perth Airport investirà circa 3 miliardi di dollari in nuovi terminal e in una nuova pista parallela che genereranno una crescita economica immediata. Ciò farà parte di un programma di investimenti di capitale da 5 miliardi di dollari da parte di Perth Airport – il più grande sviluppo infrastrutturale privato mai realizzato a Perth – che fornirà anche due parcheggi multipiano, importanti lavori stradali di accesso e il primo hotel dell’aeroporto.

Qantas e Jetstar trasferiranno tutti i servizi in un nuovo terminal nell’area Airport Central che, insieme al maggiore investimento della compagnia aerea in nuovi aeromobili, consentirà la crescita necessaria per trasformare l’Australia occidentale in un importante hub domestico e internazionale.

Qantas e Jetstar prevedono di aggiungere 4,4 milioni di posti da e per Perth ogni anno entro l’apertura del nuovo terminal nel 2031. L’hub migliorerà significativamente il turismo in entrata e offrirà agli australiani più opzioni quando viaggiano in Asia, Africa, India ed Europa. Il nuovo terminal è destinato a offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio leader a livello mondiale, con trasferimenti domestici e internazionali senza soluzione di continuità, nonché strutture all’avanguardia per il check-in e la consegna dei bagagli”, afferma Qantas Group.

“Qantas lavorerà con Perth Airport sui piani per una multi-lounge area per passeggeri domestici e internazionali con un nuovo design esclusivo e iniziative di ristorazione e benessere su misura. Come parte dell’accordo, Qantas prevede di costruire un nuovo engineering hangar nell’Airport Central.

L’aeroporto di Perth investirà anche nell’ammodernamento dei Terminal 3 e 4, attuale sede dei voli domestici e internazionali di Qantas, per creare capacità aggiuntiva mentre i nuovi terminal vengono costruiti. Jetstar trasferirà i suoi servizi domestici al Terminal 2 a partire da settembre 2024, sbloccando ulteriori opportunità di crescita per entrambe le compagnie aeree, prima di trasferirsi nel terminal Airport Central una volta completato.

Gli aggiornamenti dei Terminal 3 e 4 consentiranno a Qantas di aggiungere servizi e più destinazioni da Perth, comprese Auckland e Johannesburg, a partire dalla metà del 2025.

I lavori includeranno anche l’ammodernamento dei gate per ospitare aeromobili a lunghissimo raggio, compresi gli Airbus A350 Project Sunrise che arriveranno a partire dal 2026. Qantas e l’aeroporto di Perth hanno inoltre concordato la necessità e i tempi della nuova pista parallela, che dovrebbe essere aperta nel 2028. La consegna della nuova pista consentirà un’ulteriore crescita per il settore delle risorse critiche e un’aviazione a prova di futuro nell’Australia occidentale”, prosegue Qantas Group.

Vanessa Hudson, Qantas CEO, afferma: “Si tratta del più grande accordo relativo alle infrastrutture aeroportuali della nostra storia. Ci consentirà di creare un hub occidentale di livello mondiale e di espandere in modo significativo i nostri servizi domestici e internazionali nel breve, medio e lungo termine. Perth-Londra e Perth-Roma sono due dei voli più popolari sulla nostra rete internazionale, il che ci dà fiducia nella nostra strategia di incrementare i voli nei prossimi anni ricevendo nuovi aerei e ampliando la nostra flotta”.

Il CEO di Perth Airport, Jason Waters, afferma: “Questo è un momento speciale nella storia dell’aviazione nell’Australia occidentale poiché questo accordo aprirà il futuro sia all’aeroporto di Perth che a Qantas. Qantas ha alcuni ambiziosi piani di crescita per le sue operazioni a Perth e siamo entusiasti di avere l’opportunità di andare avanti insieme per realizzare questo potenziale. Gli australiani vedranno ora il più grande investimento privato mai realizzato nello sviluppo delle infrastrutture a Perth, un programma di investimenti irripetibile che cambierà completamente il volto di Perth Airport nel prossimo decennio. I piani prevedono l’investimento di oltre 5 miliardi di dollari nella realizzazione di nuove strutture per i Terminal, una nuova pista parallela, due parcheggi multipiano con relativi lavori stradali e il nostro primo hotel aeroportuale”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)