easyJet e SR Technics siglano l’acquisizione di una maintenance facility a Malta

easyJet e SR Technics hanno finalizzato un accordo che vede la compagnia aerea acquisire la SR Technics maintenance facility a Malta.

La cerimonia della firma, che ha avuto luogo alla presenza del Primo Ministro, Dr Robert Abela, si è tenuta ieri presso l’hangar di manutenzione e segna la consegna della struttura a easyJet.

easyJet effettuerà ora heavy maintenance sulla sua flotta in crescita di oltre 340 aeromobili e accoglierà in easyJet Group la forza lavoro di oltre 400 persone attualmente presenti presso la struttura. La six-bay aircraft maintenance facility ha intrapreso per diversi anni la heavy maintenance della flotta di aeromobili easyJet.

Il Primo Ministro Robert Abela ha espresso le sue congratulazioni a easyJet e SR Technics per aver finalizzato un accordo fondamentale, che segna l’acquisizione da parte di easyJet della struttura di manutenzione SR Technics a Malta: “Il governo è pronto a sostenere l’industria”, ha affermato il primo ministro Abela, sottolineando il robusto settore MRO di Malta e la forza lavoro dei servizi di ingegneria, che vanta circa 1.500 professionisti. “Siamo orgogliosi della leadership maltese che gestisce questi hangar e lodiamo i nostri tecnici e ingegneri dedicati i cui sforzi hanno attratto e trattenuto aziende così stimate”.

David Morgan, Chief Operating Officer for easyJet, commentando l’acquisizione, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere a Malta oggi per celebrare questo importante traguardo. Abbiamo da tempo legami con l’isola e non vediamo l’ora di rafforzarli ulteriormente nei prossimi anni con questa struttura di manutenzione, il che significherà che daremo lavoro a più di quattrocento persone a livello locale per mantenere la nostra flotta di aerei moderna e in crescita”.

Brendan McConnellogue, Director of Engineering for easyJet, ha dichiarato: “Abbiamo una lunga storia con questa fantastica struttura di manutenzione, avendo lavorato a stretto contatto con noi per molti anni e quindi siamo davvero lieti di portare la struttura insieme alla sua forza lavoro altamente qualificata ed esperta nella famiglia easyJet. Negli ultimi anni, easyJet ha portato internamente gran parte delle sue operazioni di manutenzione degli aeromobili e quindi l’acquisizione della struttura è molto in linea con questa strategia. Non vediamo l’ora di accogliere il team di easyJet a Malta”.

Owen McClave, CEO di SR Technics, ha commentato: “Nell’ambito della nostra crescita strategica nell’engine MRO business, la cessione dell’aircraft base maintenance business svolge un ruolo chiave nella definizione del nostro portafoglio. Con easyJet abbiamo trovato un partner perfetto per rilevare la nostra aircraft maintenance subsidiary a Malta”.

Daniel Galea, General Manager for SRT Malta: “Negli ultimi anni, SR Technics Malta ha prosperato sotto la proprietà e la guida di SR Technics. Durante questo periodo, la Società ha ampliato le proprie attività e raggiunto numerosi traguardi significativi. Ora, mentre passiamo al capitolo successivo, siamo entusiasti di unirci a easyJet con la quale siamo fiduciosi che continueremo a crescere e a costruire sui successi ottenuti fino ad oggi.

Estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri stakeholder, in particolare ai nostri dipendenti e clienti, per il loro continuo supporto e dedizione, e mentre ci imbarchiamo in questo nuovo viaggio non vediamo l’ora di continuare a mantenere gli elevati standard e l’impegno per l’eccellenza che sono stati la pietra angolare del nostro successo”.

easyJet ha forti legami con Malta, avendo volato lì dal marzo 2008. La compagnia aerea ha trasportato oltre quattro milioni di passeggeri da e per l’isola in quel periodo e ora trasporta più di 400.000 clienti ogni anno. easyJet opera a Malta da nove delle sue basi in tutta Europa.

easyJet annuncia un’altra nuova rotta mentre la compagnia aerea continua l’espansione a Malta

easyJet ha inoltre annunciato la continua espansione del suo programma di voli da e per Malta con l’introduzione di una nuova rotta per Liverpool, che decollerà per la prima volta quest’inverno. La compagnia aerea continua ad accrescere la propria presenza a Malta con un aumento del 30% su base annua del suo programma di volo complessivo quest’estate.

La nuova rotta per Liverpool sarà operativa il martedì e la domenica tutto l’anno e sarà messa in vendita l’11 giugno, con i primi voli in decollo il 10 dicembre 2024. È la quinta nuova rotta che la compagnia aerea ha introdotto da e per Malta nel gli ultimi 12 mesi.

Nel corso dell’anno, easyJet ha anche lanciato nuove rotte da Malta a Bristol, Amsterdam, Basilea e Nizza e ora opererà 10 rotte in tutta Europa.

Da quando easyJet ha iniziato a volare a Malta nel marzo 2008, la compagnia aerea ha trasportato oltre quattro milioni di clienti e ora trasporta più di 400.000 clienti ogni anno.

easyJet e SR Technics hanno inoltre finalizzando formalmente l’acquisizione da parte della compagnia aerea della maintenance facility a Malta in una cerimonia di firma, che ha avuto luogo alla presenza del Primo Ministro, Dr Robert Abela.

Commentando i piani di espansione, Ali Gayward, Malta Country Manager for easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere a Malta oggi per annunciare un’ulteriore espansione con un’altra nuova rotta, che non solo ci consentirà di offrire ai clienti una scelta più ampia per godersi questa fantastica destinazione, ma, soprattutto, collegherà Malta con il resto dell’Europa.

Abbiamo da tempo legami con Malta e non vediamo l’ora di rafforzarli ulteriormente nei prossimi anni, anche attraverso l’acquisizione di un hangar di manutenzione dove manterremo la nostra flotta di aerei.

La nostra continua crescita e il forte rapporto con l’Autorità per il turismo di Malta ci hanno permesso di investire per aiutare a promuovere l’isola e sottolinea la popolarità del mercato in cui opereremo un terzo di voli in più quest’estate, con clienti che sceglieranno i nostri voli e le nostre vacanze”.

Alan Borg, Malta International Airport Chief Executive Officer, ha dichiarato: “L’aggiunta della rotta verso Liverpool all’orario di easyJet sosterrà gli sforzi di Malta International Airport per migliorare la connettività con il Regno Unito, poiché questo mercato, uno dei nostri più grandi in termini di turismo, si avvicina ai livelli di traffico pre-pandemia. Siamo particolarmente lieti di vedere che easyJet ora opera un programma record verso 10 aeroporti in tutta Europa da Malta, ampliando di recente la nostra portata verso destinazioni chiave nei Paesi Bassi, in Svizzera e in Francia. Questi sviluppi testimoniano il nostro impegno condiviso non solo per stabilire collegamenti aerei più convenienti con il Regno Unito, ma per costruire connettività tutto l’anno con le isole maltesi”.

La nuova rotta per Malta sarà la quarta che la compagnia aerea ha aggiunto alla sua rete a Liverpool negli ultimi 12 mesi, dopo l’introduzione di nuovi servizi per Enfida in Tunisia, Hurghada in Egitto e l’isola greca di Corfù. I pacchetti vacanza a Malta possono essere prenotati anche tramite easyJet Holidays.

Commentando la nuova rotta, Ali Gayward, Malta Country manager, easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un’altra nuova rotta da Liverpool a Malta, offrendo ai nostri clienti una scelta ancora maggiore e connettività verso molte delle migliori destinazioni turistiche d’Europa, tutte con tariffe di grande valore e un servizio cordiale. Non vediamo l’ora accoglierli a bordo”.

Paul Winfield, Aviation Director for LJLA, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo servizio per Malta con easyJet, una destinazione che sappiamo essere popolare tra i vacanzieri provenienti da tutta la regione della città di Liverpool e oltre. Questa rotta ha notevoli opportunità di crescita, con più passeggeri provenienti da tutto il Nord Ovest ora in grado di sfruttare tutti i vantaggi di partire in vacanza a Malta da Liverpool”.

easyJet ora ha basati sette aerei all’aeroporto John Lennon di Liverpool, trasportando circa 2 milioni di passeggeri all’anno, offrendo fino a 340 voli ogni settimana verso 27 destinazioni. La compagnia aerea serve 21 aeroporti del Regno Unito, offrendo oltre 500 rotte dal Regno Unito verso oltre 120 destinazioni in 30 paesi in tutta Europa e oltre.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)