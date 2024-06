IATA: gli annunci di oggi, 4 giugno, durante l’80th IATA Annual General Meeting a Dubai

IATA lancia FueIIS: Advanced Fuel Efficiency Analytics Solution

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato il lancio di IATA FuelIS, una advanced analytics solution per ottimizzare il consumo di carburante delle compagnie aeree, utilizzando aggregated and anonymized flight and fuel data.

“IATA FuelIS è un robusto strumento analitico che consente alle compagnie aeree di prendere decisioni sia strategiche che operative per ottimizzare il consumo di carburante, ridurre i costi del carburante e migliorare le performance ambientali. Consentendo alle compagnie aeree di confrontare le loro fuel performance con i dati aggregati del settore, le compagnie aeree possono capire dove eccellono e dove devono agire”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President Operations, Safety and Security.

Fleet Fuel Efficiency Assessment: la fuel efficiency di vari tipi di aeromobili per diverse regioni e tempi può essere analizzata confrontando il fuel burn per Operational Tonne-Kilometer (OTK) con le medie del settore.

Airport Benchmarking Analysis: la quantità di carburante all’atterraggio può essere misurata per gli aeromobili. Questo può essere confrontato con le aggregated fuel quantities di tutte le altre compagnie aeree che atterrano nello stesso aeroporto.

Gli OEM possono anche utilizzare IATA FuelIS per valutare la fuel efficiency dei propri aerei o motori rispetto alle medie del settore, ottenendo preziose informazioni su mercati, regioni, paesi e tipi di flotte specifici sulla base di dati operativi reali e aiutando i propri clienti a utilizzare i propri prodotti in modo efficace.

IATA FuelIS utilizza i dati dello IATA Global Aviation Data Management (GADM) system. Questi dati provengono dal Flight Data eXchange (FDX) program che ora comprende fuel data di 215 compagnie aeree in tutto il mondo, sufficienti a garantire il massimo livello di accuratezza nelle informazioni che possono essere derivate.

Il carburante attualmente rappresenta quasi un terzo delle spese operative di una compagnia aerea. Dal 2005 IATA collabora con le compagnie aeree per identificare opportunità di risparmio di carburante. IATA FuelIS supporterà ulteriormente questo obiettivo.

IATA Timatic AutoCheck per migliorare l’esperienza di viaggio senza interruzioni per i clienti Star Alliance

L’International Air Transport Association (IATA) e Star Alliance hanno concordato di rafforzare la loro relazione di lunga data nel campo delle travel compliance solutions, con l’Alleanza che adotta Timatic AutoCheck, il sistema di documentazione e verifica di viaggio di nuova generazione che supporta i contactless travel per le sue 26 compagnie aeree membri.

“Timatic AutoCheck offre un’esperienza semplificata e interattiva che consente a viaggiatori, compagnie aeree e professionisti del viaggio di accedere facilmente a immigration information accurate e formulate in modo chiaro. L’intero processo di controllo dei documenti è stato automatizzato con istruzioni su misura per ciascun passeggero.

Con il traffico passeggeri destinato a raddoppiare entro il 2040, sarà necessario continuare a ottimizzare e migliorare i processi aeroportuali. La verifica della documentazione di viaggio dei passeggeri è uno dei compiti che richiedono più tempo e trarrà vantaggio da un’ulteriore automazione. Timatic AutoCheck svolgerà un ruolo essenziale nel supportare la transizione verso i contactless travel. Star Alliance prevede di far controllare ogni anno i documenti di viaggio di oltre 340 milioni di viaggiatori tramite Timatic AutoCheck“, afferma IATA.

“Star Alliance si impegna a migliorare l’esperienza del cliente. Siamo lieti di collaborare con IATA per la piattaforma Timatic AutoCheck, che riteniamo non solo aumenterà l’efficienza operativa per le nostre compagnie aeree associate, ma migliorerà anche significativamente l’esperienza aeroportuale dei clienti. La nostra adozione della piattaforma Timatic è un passo significativo nella giusta direzione”, ha affermato Theo Panagiotoulias, CEO di Star Alliance.

“Timatic AutoCheck rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella ricerca di efficienza e convenienza nel settore dei viaggi. Navigando senza sforzo nelle normative di viaggio, i passeggeri possono intraprendere i loro viaggi con sicurezza e tranquillità. Siamo lieti che Star Alliance abbia scelto di continuare la nostra partnership di lunga data e di continuare a utilizzare IATA Timatic come fonte e strumento per il controllo della conformità dei documenti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Sfruttando la volontà dei viaggiatori di utilizzare processi online e condividere informazioni in anticipo, Timatic AutoCheck offre a airlines, ground handlers, departure control systems and travel agents una soluzione online a misura di cliente, attraverso la quale i viaggiatori possono verificare di rispettare tutti i requisiti di immigrazione prima di partire per l’aeroporto”, ha concluso Walsh.

IndiGo ospiterà l’81st IATA AGM in Delhi

IATA ha annunciato che IndiGo ospiterà l’81st IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit in Delhi, nel giugno 2025.

“Non vediamo l’ora di riunire l’industria aeronautica a Delhi, la città porta d’ingresso dell’India, per l’81st IATA AGM nel 2025. Sono trascorsi più di quattro decenni da quando l’industria si è riunita per uno IATA AGM a Delhi. Con ordini record di aerei, una crescita impressionante e sviluppi infrastrutturali di livello mondiale, l’India è saldamente sulla traiettoria per diventare il terzo mercato aeronautico più grande del mondo entro questo decennio. Con prospettive così brillanti, è il momento perfetto per lo IATA AGM di tornare in India e testimoniare in prima persona questi entusiasmanti sviluppi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“IndiGo è orgogliosa di essere l’host airline per l’81st IATA AGM e non vede l’ora di accogliere la comunità aeronautica globale a Delhi nel 2025. L’India, che diventerà la terza economia più grande nei prossimi anni e guiderà la quarta rivoluzione industriale con l’uso dell’intelligenza artificiale, è una nazione in movimento. L’ascesa dell’India nel panorama dell’aviazione globale negli ultimi anni è stata a dir poco notevole”, ha affermato Pieter Elbers, CEO di IndiGo.

“IndiGo mette le ali alla nazione dal 2006 e si espande sempre più anche a livello internazionale. Basandoci sull’aviazione come forza positiva e sulla diversità unica dell’India, non vediamo l’ora di impegnarci in dialoghi significativi volti a scolpire il panorama dell’aviazione globale attorno a temi importanti come la sicurezza, la diversità, l’equità e l’inclusione, nonché la sostenibilità, fornendo allo stesso tempo in modo efficiente la crescente domanda globale di viaggi aerei”, ha proseguito Elbers.

La decisione di ospitare l’81st IATA AGM in India è stata presa durante l’80th IATA AGM in Dubai. Questa sarà la terza volta che lo IATA AGM si riunirà a Delhi, dopo aver già visitato l’India nel 1958 e nel 1983.

(Ufficio Stampa IATA)