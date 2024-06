Leonardo celebra l’apertura della PZL-Swidnik production line per gli elicotteri AW149 delle Polish Armed Forces

Leonardo ha dimostrato un forte impegno nei confronti della Polonia attraverso partenrship strategiche e investimenti nelle capacità di difesa del Paese, ulteriormente confermato dall’ultimo importante traguardo raggiunto oggi. PZL-Swidnik, la società polacca interamente controllata da Leonardo, ha celebrato l’apertura della linea di produzione degli elicotteri AW149 delle Polish Armed Forces e il lancio di nuove attività produttive localizzate adempiendo al proprio impegno nel nuovo helicopter programme.

“L’impegno dell’azienda nel trasferimento tecnologico e nella produzione locale ha contribuito alla crescita delle competenze di base del paese e ciò ha consentito di fornire rapidamente nuove tecnologie al cliente, garantendo che le forze armate polacche siano attrezzate per affrontare le sfide con il multirole AW149 military helicopter di ultima generazione.

La cerimonia ufficiale di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti e autorità delle istituzioni nazionali e locali, di Leonardo, PZL-Swidnik e delle aziende partner. Questo risultato segna una nuova era tecnologica sia per gli stabilimenti PZL-Swidnik che per la national supply chain and military service.

Parte di Leonardo, PZL-Swidnik sfrutta vantaggi industriali unici in termini di velocità delle consegne e flessibilità per soddisfare scadenze impegnative. I primi AW149 sono stati prodotti a Vergiate (Italia), dove i lavoratori polacchi hanno seguito un corso di formazione sul posto di lavoro e hanno assicurato consegne puntuali in tempi ristretti, consegnando gli elicotteri 15 mesi dopo la firma del contratto. La maggior parte degli AW149 delle forze armate polacche saranno prodotti in Polonia”, afferma Leonardo.

“Il Polish MoD’s AW149 programme si basa sulla produzione localizzata attraverso PZL-Swidnik, una decisione strategica della Polonia per garantire sia la sicurezza nazionale che i principali vantaggi industriali. Il contratto per 32 AW149 è stato firmato nel 2022 e copre anche l’integrazione dei sistemi dell’elicottero, dell’armamento dedicato, delle future modernizzazioni e del supporto tecnico durante l’intero ciclo di vita della flotta polacca di AW149. Grazie alla produzione locale, la Polonia ottiene una base logistica nazionale e strutture tecniche situate vicino alle forze terrestri polacche, oltre ad elicotteri all’avanguardia”, prosegue Leonardo.

Gian Piero Cutillo, Managing Director of Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “PZL-Swidnik è un esempio del più alto livello di eccellenza all’interno della nostra organizzazione, ottenendo ottimi risultati in tutte le aree, con un grande potenziale per ulteriore sviluppo. In linea con questo, crescono le esigenze della nostra azienda con sede a Swidnik per continuare ad evolversi da produttore a attore chiave del mercato che gestisce contratti e consegne complessi. Il Polish MoD programme dell’AW149 ne è un chiaro esempio oggi. La localizzazione delle capacità industriali e logistiche di questi nuovi elicotteri per soddisfare le esigenze della Polonia, sfruttare le capacità uniche e consolidate di lunga data di PZL-Swidnik e le sue competenze professionali combinate con le eccezionali capacità operative degli AW149, offriranno vantaggi senza precedenti al Paese”.

Jacek Libucha, President of PZL-Swidnik, ha dichiarato: “L’anno scorso è stato un periodo di investimenti multimilionari, comprese infrastrutture, attrezzature e strutture, in particolare nell’edificio dove ora si trova la piena produzione dell’AW149. Con la produzione dell’AW149 iniziamo una nuova era per gli stabilimenti di Swidnik, questo mi è stato chiaro fin dall’inizio quando sono stato nominato CEO di PZL-Swidnik. Avevamo bisogno di una nuova linea di produzione di elicotteri più moderna per sviluppare la nostra competenza, che deve essere accompagnata da un trasferimento tecnologico all’avanguardia. Ciò soddisfa anche le esigenze di fascia alta delle Forze Armate e questi elicotteri forniranno loro il miglior supporto della categoria. Questo è lo scopo per cui è stata progettata la piattaforma”.

“La nuova linea di produzione è un acceleratore del cambiamento, così come lo era quando PZL-Swidnik divenne un centro di eccellenza per helicopter aerostructure e contribuì al lancio del programma AW139 diversi anni fa. Ora, a poco più di un decennio, i ricavi di PZL-Swidnik sono più che quadruplicati, generando maggiori vendite all’esportazione e una base tecnologica e di prodotti in espansione. L’attività con sede a Swidnik è cresciuta significativamente nel corso dell’anno, acquisendo nuovi contratti, sfruttando gli investimenti tecnologici e di capacità garantiti da Leonardo per diventare un attore solido nel mercato competitivo”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)