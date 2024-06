Airbus collabora con Avincis per la Mobilità Aerea Avanzata

Airbus e Avincis, affermato operatore europeo di elicotteri, hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per collaborare allo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata (AAM). Le due aziende esploreranno insieme le opportunità per operare velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) in tutta Europa.

Attraverso questo accordo, Airbus e Avincis si concentreranno sulla definizione del concetto operativo per gli eVTOL in Europa e oltre. Entrambe le parti lavoreranno congiuntamente per definire i profili delle missioni per le operazioni eVTOL in Europa e in altre regioni target. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un ecosistema AAM ed è un’espansione della lunga collaborazione tra Airbus e Avincis.

John Boag, CEO di Avincis, ha dichiarato: “La nostra partnership con Airbus è una pietra miliare importante per Avincis, poiché guardiamo al futuro dei servizi aerei di emergenza e delle piattaforme che supporteranno le nostre missioni per le generazioni a venire. Gli eVTOL svolgeranno un ruolo importante nella nostra strategia di flotta a lungo termine, man mano che queste tecnologie continueranno a evolversi per offrirci una maggiore portata e capacità sul campo. Airbus è all’avanguardia in questa evoluzione, e siamo felici di collaborare con il loro team per comprendere come possiamo utilizzare le ultime tecnologie per portare soluzioni più sostenibili ai servizi di emergenza a livello globale”.

“Siamo lieti di collaborare con Avincis. La loro rete operativa consolidata, essenziale per abilitare missioni chiave come i servizi medici di emergenza, la ricerca e il soccorso e la lotta antincendio, sarà uno strumento prezioso per esplorare congiuntamente il potenziale delle missioni del CityAirbus NextGen,” ha dichiarato Balkiz Sarihan, Head of Urban Air Mobility di Airbus. “Attraverso questa collaborazione esploreremo come gli eVTOL possono contribuire a missioni che salvano vite e proteggono le comunità, un obiettivo condiviso dalle nostre due aziende”.

La flotta globale di Avincis comprende attualmente circa 60 aeromobili Airbus, fondamentali per garantire operazioni sicure, affidabili e costanti dalle proprie basi in Europa, Africa e Sud America. Avincis e Airbus hanno beneficiato di un cooperazione lunga e di successo, e sviluppato una relazione solida e basata sulla fiducia che costituirà la base di questa nuova collaborazione eVTOL.

Airbus rimane impegnata ad espandere la propria rete di partnership in tutto il mondo per costruire un ecosistema che promuova un mercato AAM sostenibile. Il prototipo completamente elettrico del CityAirbus NextGen è stato presentato al pubblico a marzo 2024, a seguito dell’assemblaggio finale e dell’accensione del veicolo nel dicembre 2023. Il veicolo è ora in fase di test presso il centro di test AAM dell’azienda a Donauwörth, in Germania, prima che compia il suo volo inaugurale previsto per quest’anno.

Avincis è uno dei principali Aerial Emergency Services operators al mondo, fornendo servizi aerei critici al settore civile per salvare vite, salvaguardare le comunità e proteggere l’ambiente. Con una flotta di oltre 220 aeromobili, Avincis conta su un team di oltre 2.400 professionisti coraggiosi e talentuosi, inclusi piloti, equipaggi e tecnici altamente esperti. Avincis ha basi in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Svezia e Finlandia, e operazioni in Mozambico e Cile.

(Ufficio Stampa Airbus – Avincis – Photo Credits: Airbus – Avincis)