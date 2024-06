Airbus e Helsing collaboreranno sull’intelligenza artificiale per il teaming di manned and unmanned military aircraft

Airbus Defence and Space e Helsing, la principale società europea di software e intelligenza artificiale per la difesa, hanno firmato un accordo quadro di cooperazione all’ILA Berlin. Secondo l’accordo, le aziende lavoreranno insieme sulle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) che verranno utilizzate in un futuro Wingman system. Questo unmanned fighter-type aircraft opererà con gli attuali combat jets e riceverà i suoi compiti da un pilota in un command aircraft come l’Eurofighter.

Anche Airbus presenta per la prima volta all’ILA il suo Wingman concept. In risposta alle crescenti esigenze operative della German Air Force, il Wingman è destinato ad aumentare le capacità dei manned combat aircraft con uncrewed platforms che possono trasportare armi e altri effettori.

“Gli attuali conflitti ai confini dell’Europa dimostrano quanto sia importante la superiorità aerea”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Il Manned-Unmanned Teaming svolgerà un ruolo centrale nel raggiungimento della superiorità aerea: con un unmanned Wingman al loro fianco, i fighter pilot possono operare al di fuori della zona di pericolo. Danno ordini e hanno sempre l’autorità decisionale. Supportato dall’intelligenza artificiale, il wingman può assumere compiti pericolosi, inclusa la ricognizione e la distruzione dei bersagli o il disturbo elettronico e l’inganno dei sistemi di difesa aerea nemici”.

“Anche se avremo sempre un essere umano nel loop, dobbiamo renderci conto che le parti più pericolose di una missione senza pilota vedranno un elevato grado di autonomia e quindi richiederanno l’intelligenza artificiale”, ha affermato Gundbert Scherf, co-CEO di Helsing. “Dall’elaborazione dei dati provenienti dai sensori all’ottimizzazione dei sottosistemi fino alla chiusura del ciclo a livello di sistema: le capacità definite dal software e l’intelligenza artificiale saranno una componente critica del Wingman system per l’aeronautica tedesca”.

Nell’ambito dell’accordo, Airbus fornirà la propria esperienza nell’interazione di unmanned and manned military aircraft, il cosiddetto Manned-Unmanned Teaming, e come appaltatore principale di importanti programmi di difesa europei come l’Eurofighter o l’A400M military transporter. Helsing contribuirà con il suo stack AI di rilevanti capacità di missione definite dal software, inclusa la fusione di vari sensori e algoritmi per electronic warfare.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)