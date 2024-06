News Brevi – 05.06.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24 ORE CON VOLI INFRASETTIMANALI A GIUGNO/LUGLIO DA €16,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (5 giugno) una promozione flash di 24 ore per voli infrasettimanali a giugno e luglio a partire da €16,99”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ryanair offre il massimo per il divertimento offrendo voli infrasettimanali a giugno e luglio a partire da soli €16,99 grazie alla nostra ultima promozione flash. Questa fantastica offerta è disponibile solo per 24 ore (fino alla mezzanotte di stasera, 5 giugno), quindi non aspettare oltre e vai su Ryanair.com per prenotare il tuo prossimo viaggio a tariffa bassa verso una delle principali destinazioni Ryanair per goderti le vacanze o anche solo per un breve citybreak, tra tante destinazioni tra cui Atene, Biarritz, Bruxelles, Budapest, Corfù, Dubrovnik, Faro, Fuerteventura, Kos, Milano, Pisa, Rodi, Valencia, Verona, Zante e molti, molti altri”.

INCIDENTE SRADALE GROSETO: IL CORDOGLIO DELL’AERONAUTICA MILITARE – L’Aeronautica Militare informa: “Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutto il personale della Forza Armata, si stringe nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, Ten. Riccardo Latino e Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci entrambi in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), questa mattina a seguito di un grave incidente stradale occorso sulla strada statale in prossimità dell’aeroporto militare di Grosseto, sede del 4° Stormo Caccia. Nell’incidente sono rimasti feriti altri quattro militari dell’Aeronautica Militare, che erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente. Le persone coinvolte nell’incidente sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MAGGIO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di maggio 2024. A maggio Ryanair Group ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri (maggio 2023: 17,0 milioni, +11%), con un load factor del 95% (94% a maggio 2023). Ryanair ha operato oltre 105.000 voli a maggio 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a maggio 2024 si attesta a 186,9 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 93% (-1%).

RYANAIR CHIEDE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI AGIRE PER PROTEGGERE I PASSEGGERI DURANTE GLI SIOPERI DEGLI ATC FRANCESI – Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea di intraprendere azioni urgenti per proteggere i passeggeri durante lo sciopero dei controllori di volo francesi che si terrà domani (giovedì 6 giugno), che ha costretto Ryanair a cancellare quasi 100 voli da/per l’aeroporto di Parigi Beauvais con breve preavviso. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inspiegabile che Ursula von der Leyen e la Commissione europea non abbiano agito per proteggere la libertà di movimento dei passeggeri dell’UE durante questi ripetuti scioperi dei controllori di volo francesi. Di conseguenza, siamo stati costretti a cancellare quasi 100 voli da/per l’aeroporto di Parigi Beauvais domani, giovedì 6 giugno. La Commissione europea deve ora agire sulla base della petizione di Ryanair “Protect Overflights: Keep EU Skies Open”, che ha raccolto oltre 2,1 milioni di firme di passeggeri dell’UE, consegnata da Ryanair direttamente agli uffici della Commissione europea a maggio, settembre e gennaio scorsi. Non ci sono motivazioni perché i passeggeri dell’UE debbano sopportare l’onere di scioperi nazionali che non li riguardano ed è ora che Ursula von der Leyen e la Commissione europea facciano qualcosa al riguardo”.

I LEADER ICAO RIAFFERMANO LE PRIORITA’ GLOBALI DELL’AVIAZIONE CON IL PRIMO MINISTRO E I MINISTRI CANADESI – L’International Civil Aviation Organization (ICAO) Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar hanno avuto importanti discussioni sulle principali priorità dell’aviazione civile con il Prime Minister of Canada Justin Trudeau, il Minister of Foreign Affairs Mélanie Joly e il Minister of Transport and Quebec Lieutenant Pablo Rodriguez. Ospitati dal governo del Canada a Ottawa, il Presidente e il Segretario generale hanno espresso la loro gratitudine al Primo Ministro per il ruolo di lunga data del Canada come membro fondatore dell’ICAO e eccezionale stato ospitante della sede di Montréal dell’Organizzazione sin dal suo inizio. Hanno inoltre ringraziato il Primo Ministro Trudeau per aver riconosciuto quest’anno l’80° anniversario dell’ICAO, sottolineando l’impatto duraturo della Convenzione di Chicago del 1944 nel sostenere un rules-based international civil aviation order. Guardando al futuro, i leader hanno concordato sull’importanza di una stretta cooperazione nella preparazione della 42a sessione dell’Assemblea ICAO, che si terrà a Montréal a settembre 2025. Il Presidente Sciacchitano e il Segretario generale Salazar hanno espresso apprezzamento per la leadership e l’impegno del Primo Ministro Trudeau a favore della missione globale dell’ICAO. In un incontro separato, il Ministro Joly, il Ministro Rodriguez, il Presidente Sciacchitano e il Segretario Generale Salazar hanno affermato il loro impegno comune a favore del lavoro cruciale dell’ICAO a sostegno dello sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del settore dell’aviazione civile internazionale. Hanno concordato di collaborare strettamente per sostenere i più alti standard internazionali, migliorando al contempo l’accessibilità e la sostenibilità ambientale nel settore dell’aviazione. Alle discussioni hanno partecipato Ms. Annick Goulet, Representative of Canada on the ICAO Council e Mr. Michael Gill, ICAO’s Director of Legal Affairs and External Relations.

IL REVENUE MANAGEMENT TEAM DI ETIHAD AIRWAYS OTTIENE UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO – Etihad Airways è stata nominata vincitrice del PROS Customer Outperformer Award 2024 nella categoria Profit Booster. Il riconoscimento, assegnato da PROS – fornitore leader di mercato di software per la gestione delle entrate delle compagnie aeree e di moderne soluzioni di vendita al dettaglio delle compagnie aeree basate sull’intelligenza artificiale – riconosce le aziende che hanno raggiunto una notevole espansione della redditività complessiva o miglioramenti sostanziali nei margini di profitto. Tutto ciò deriva da risultati annuali da record per la compagnia aerea nel 2023. Wei Jin, Etihad’s Vice-President of Revenue Management, ha dichiarato: “Il premio è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione che il team ha profuso per migliorare realmente la nostra posizione in termini di ricavi nel corso dell’ultimo anno e che, insieme al lavoro della compagnia aerea sul controllo dei costi ha contribuito al miglioramento dei nostri profitti. È molto positivo essere riconosciuti in questo modo da PROS, leader mondiale nei sistemi di revenue management utilizzati dalle compagnie aeree di tutto il mondo”. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, ha dichiarato: “Congratulazioni al team per questa meritata vittoria. È una testimonianza della stretta collaborazione di cui godiamo con PROS e della capacità del nostro team di sfruttare abilmente la tecnologia PROS per ottenere i massimi risultati. La vittoria è un altro passo nel viaggio di trasformazione che la divisione commerciale di Etihad ha intrapreso due anni fa”. “Etihad Airways ha ottenuto un notevole successo nell’aumentare la redditività e il margine, sottolineando la potenza della tecnologia di revenue management di PROS”, ha affermato Surain Adyanthaya, President, Travel, PROS. “Siamo entusiasti di onorare Etihad Airways con questo premio, che evidenzia l’impegno della compagnia aerea verso l’eccellenza e la sua comprensione avanzata delle soluzioni PROS basate sull’intelligenza artificiale”. PROS Revenue Management (PROS RM) è la soluzione di revenue management leader di mercato nel settore aereo. Basato su un’intelligenza artificiale comprovata e sull’apprendimento automatico, PROS RM prevede e ottimizza i prezzi delle offerte, consentendo alle compagnie aeree di affrontare con certezza le fluttuazioni della domanda e la volatilità del mercato.

AEROPORTI DI ROMA: CONTROLLI ALLE FRONTIERE IN OCCASIONE DEL VERTICE G7 – Aeroporti di Roma informa: “In occasione del G7 in programma in Italia dal 13 al 15 giugno 2024, Il Ministero dell’Interno ha comunicato il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere interne dal 5 al 18 giugno 2024”.

DASSAULT AVIATION ISTITUISCE GLI ETHICS DAYS – Dassault Aviation ha istituito i suoi primi Ethics Days A maggio 2024. “Introdotto dal Presidente e CEO Éric Trappier, questo evento fa parte di un impegno costante volto a promuovere la cultura dell’etica e della conformità all’interno dell’Azienda. Coinvolgendo i Safran and ArianeGroup Compliance Vice Presidents, l’Ethics Day è stato organizzato in tavole rotonde dedicate ai programmi anti-corruzione e al dovere di vigilanza”, afferma Dassault Aviation.

SAAB RICEVE UN INVESTMENT GRADE CREDIT DA S&P GLOBAL – Saab ha ricevuto un initial investment grade credit rating da S&P Global. L’istituto di rating ha assegnato a Saab il rating BBB+ con outlook stabile. S&P rileva che Saab detiene posizioni di leadership in tutte le sue divisioni principali e relazioni a lungo termine con i propri clienti, oltre a una significativa esposizione al robusto settore della difesa. S&P afferma inoltre che il rating BBB+ riflette il solido bilancio di Saab, la politica finanziaria conservativa e il forte profilo di generazione di cassa, supportato da una forte liquidità. “Siamo lieti di aver ottenuto il rating investment grade BBB+ da S&P Global. Questo rating ci offre maggiore flessibilità e potenziale nel mercato del credito per finanziamenti futuri”, afferma Christian Luiga, CFO and Deputy CEO of Saab.

JETBLUE VACATIONS ANNUNCIA PARTNERSHIP CON VIATOR – JetBlue Vacations ha annunciato oggi la sua nuova partnership con Viator, il più grande mercato mondiale di esperienze di viaggio. La raccolta di oltre 300.000 tour, attività ed esperienze di Viator sarà integrata nella piattaforma JetBlue Vacations, consentendo ai viaggiatori di aggiungerli facilmente ai loro pacchetti volo e hotel. “Siamo lieti di collaborare con Viator, per offrire ai nostri clienti una scelta più ampia di tour, attrazioni e attività rilevanti nelle principali destinazioni di tutto il mondo”, ha affermato Andres Barry, presidente di JetBlue Travel Products. “Questa collaborazione sottolinea ulteriormente la nostra ambizione e il nostro impegno nel creare un’esperienza end-to-end senza soluzione di continuità durante l’intero viaggio”.

L’IAF SIGLA ACCORDO PER IL TERZO SUQUADRONE DI F-35 – F-35 informa: “Il Ministero della Difesa israeliano ha firmato un accordo con il governo americano per il terzo squadrone di “Adir” (F-35) aircraft, che saranno integrati nelle Israel Defense Forces (IDF). La missione del Ministero della Difesa israeliano negli Stati Uniti ha ufficialmente firmato una Lettera di offerta e accettazione (LOA) per acquisire il terzo squadrone F-35 per l’aeronautica israeliana. La transazione ha un valore di circa 3 miliardi di dollari, finanziata dal Foreign Military Financing (FMF) degli Stati Uniti”.

COMPLIMENTARY SNACKS SUI VOLI AIR CANADA – A partire da oggi, Air Canada introduce premium complimentary snacks, con specialità canadesi, a tutti i clienti su tutti i voli. La compagnia aerea sta inoltre espandendo la sua complimentary beer and wine offering ai clienti sui voli all’interno del Canada e degli Stati Uniti, insieme a una selezione di liquori, fino alla fine di quest’anno. “Siamo entusiasti di continuare a migliorare l’esperienza di viaggio Economy in Nord America e siamo orgogliosi di mettere in luce i marchi canadesi con questa gamma attentamente curata di snack e bevande gratuiti, in tempo per i tuoi viaggi estivi”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty & Product at Air Canada. “Questo si basa sul nostro recente aggiornamento leader del settore per rendere i viaggi migliori per tutti i clienti, comprese oltre 100 nuove ricette stagionali a rotazione”. Complimentary premium snacks sono ora offerti ai clienti Economy su tutti i voli Air Canada. Ulteriori informazioni sulle nuove bevande e sugli snack premium di Air Canada, e altro ancora, sono disponibili su: aircanada.com/bonappetit.

EMIRATES: IL SEVENS STADIUM PIANTA 100 GHAG TREES PER IL WORLD ENVIRONMENT DAY – Per celebrare la Giornata mondiale dell’ambiente, il Sevens Stadium ha piantato 100 alberi ghaf all’ingresso del parco, in collaborazione con l’appaltatore paesaggistico di lunga data Berkeley Services. Ciò porta il numero totale di alberi piantati da uno dei più grandi impianti sportivi e di intrattenimento della regione a oltre 1.000 alberi. L’albero ghaf è un albero resistente alla siccità, originario dei duri ambienti desertici ed è celebrato come l’albero nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Questa piantumazione fa parte di un’iniziativa a lungo termine del Sevens Stadium per piantare palme, alberi di Damas, alberi di Delonix, Millingtonia e Neem, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e sostenere il delicato ecosistema del deserto. Mathew Tait, General Manager and Festival Director, Emirates Dubai 7s and Stadium, ha dichiarato: “Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Sevens Stadium ha fatto un altro passo avanti nel nostro viaggio verso operazioni più consapevoli, piantando 100 alberi ghaf sui nostri terreni, portando il nostro totale impegno per 1.000 alberi piantati per contribuire a mantenere la biodiversità locale. Essendo uno dei centri sportivi e di intrattenimento più grandi e importanti della regione, ci impegniamo anche a implementare iniziative significative, come l’utilizzo di energia e acqua pulite e la gestione responsabile dei rifiuti. Ciò ci consente di avvicinare le esperienze sportive di livello mondiale alla comunità, operando in modo più sostenibile”. Il Sevens Stadium è una parte importante della scena sportiva di Dubai, avvicinando lo sport alla comunità.

ITA AIRWAYS AFFIDA A SITA LA TRASFORMAZIONE DELLA SUA INFRASTRUTTURA DI RETE DIGITALE – SITA, fornitore leader di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, ha annunciato una nuova partnership con ITA Airways per trasformare a livello globale l’infrastruttura di rete della compagnia di bandiera italiana. La partnership includerà la migrazione dalla rete MPLS (Multiprotocol Label Switching) alla piattaforma SITA Connect Go, lanciata di recente. SITA fornirà le soluzioni all’avanguardia di software defined networking (SDN) e secure service edge (SSE), per affrontare le sfide del futuro. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Esiste una chiara necessità sul mercato di soluzioni più efficienti ed economiche che aiutino a superare i vincoli delle reti wide-area network (WAN). Questa nuova partnership con ITA Airways è prova da un lato dell’impegno della compagnia aerea per ottimizzare le operazioni di rete, dall’altro della nostra capacità come SITA di adattarci alle esigenze, sempre in evoluzione, di tutto il settore del trasporto aereo. Continuiamo a lavorare per creare soluzioni evolutive che supportino la trasformazione digitale in corso dell’industria del trasporto aereo”. SITA Connect Go è, infatti, l’unica soluzione di rete e sicurezza integrata progettata specificamente per l’industria del trasporto aereo. Francesco Presicce, Chief Technology Officer e Accountable Manager di ITA Airways, ha dichiarato: “Fin dalla sua fondazione, ITA Airways, come nuova compagnia aerea di bandiera nazionale agile, flessibile e moderna, ha sempre adottato le migliori tecnologie disponibili, con un occhio al futuro. Questa ricerca dell’evoluzione tecnologica, iniziata con la trasformazione del data center in cloud, oggi compie un ulteriore passo con la trasformazione e la migrazione dell’intera rete con le soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure disponibili. Queste non solo rappresenteranno un risparmio in termini di costi, ma anche la capacità di abbracciare e gestire qualsiasi tecnologia e opportunità che si presenterà nei prossimi anni, come la mobilità, l’IoT e il cloud computing”.

LOCKHEED MARTIN: SKUNK WORKS® DIMOSTRA L’AI PER AIR-TO-AIR TACTICAL INTERCEPTS – Lockheed Martin Skunk Works® ha collaborato con l’Operator Performance Laboratory (OPL) dell’Università dell’Iowa per dimostrare l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) negli air-to-air intercept scenarios. I voli di successo rappresentano una pietra miliare significativa per lo Skunk Works Tactical AI team, in cui l’intelligenza artificiale ha volato direttamente e condotto esercitazioni tattiche con un aereo vivo a grandezza naturale – uno dei jet L-29 Delfin di OPL – utilizzando comandi di direzione, velocità e altitudine. Il team ha eseguito simulated-to-real transfer test objectives contro un avversario virtuale in posizioni di rischio offensive e difensive. Sono stati condotti otto casi di test per volo per esercitare l’agente AI in una varietà di situazioni. “I test di volo dal vivo sono un aspetto cruciale per migliorare la nostra esperienza nell’intelligenza artificiale. Questi voli sono potenti dimostrazioni della nostra capacità di sviluppare e testare in modo rapido e conveniente capacità di intelligenza artificiale rilevanti dal punto di vista operativo”, ha affermato Matthew “Gabe” Beard, Lockheed Martin Skunk Works autonomy/AI and machine learning engineering manager.

LOCKHEED MARTIN ACQUISTA FINO A 25 LANCI SUL RAZZO DI FIREFLY AEROSPACE – Lockheed Martin ha firmato un accordo con Firefly Aerospace, Inc., per un massimo di 25 lanci sul razzo Alpha della compagnia fino al 2029. In base a questo accordo, Firefly lancerà regolarmente una varietà di futuri veicoli spaziali Lockheed Martin, comprese nuove payload technologies, nell’orbita terrestre bassa dalle strutture di Firefly sulle coste occidentali ed orientali. Lockheed Martin beneficia del veicolo di lancio a basso costo di Firefly, che aiuta a ridurre i rischi per le missioni dimostrative tecnologiche autofinanziate dell’azienda e apre la strada a sforzi futuri. L’accordo crea inoltre i vantaggi di una partnership a lungo termine tra le due società e consente un chiaro sostegno alla crescita continua e agli investimenti tecnologici.

BOMBARDIER: STATEMENT SULL’AUMENTO DEL RATING DA PARTE DI S&P GLOBAL – Bart Demosky, Executive Vice President and CFO, Bombardier, afferma: “Bombardier è orgogliosa di condividere che S&P Global Ratings ha migliorato il rating della società da B a B+, pur mantenendo un outlook stabile. Questo aggiornamento più recente evidenzia la forza e la resilienza di Bombardier, nonché l’efficacia della gestione finanziaria strategica e disciplinata del nostro team, che ci ha permesso di soddisfare o superare costantemente le guideline dell’azienda negli ultimi tre anni. Voglio sottolineare ancora una volta il lavoro cruciale e fondamentale che Bombardier ha svolto negli ultimi anni dando priorità alla riduzione del debito e all’aumento della liquidità, il tutto costruendo al contempo la resilienza dell’azienda attraverso la diversificazione organica dei nostri flussi di entrate, anche con i nostri services and Defense business segments”.